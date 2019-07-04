DHA YURT BÜLTENİ - 20

Berfin'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı suçlamayı kabul etmedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit türü sıvı döken tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya Berfin Özek ameliyat olmasından dolayı katılamadı. Duruşmaya, anne Meryem Özek ile Hatay ve Adana barolarından 14 avukat yer aldı. İskenderun Kadın platformu üyelerinin de izlediği duruşmada tutuklu Casim Ozan Çeltik suçlamaları kabul etmeyerek, olay akşamı Berfin ile görüşmediğini ve arkadaşları ile olduğunu halı saha maçına gittiğini iddia etti.

Özek ile 5 yıllık gönül ilişkilerinin olduğunu olaydan bir süre önce ayrıldıklarını ileri süren Çeltik, "5 yıllık ilişkimizde hiçbir zaman şiddet olmadı. İlişkimiz evlilik aşamasındaydı. Ben askerdeyken başka erkeklerle konuştuğunu öğrenince ayrıldık. Olay günü amcamlara uğrayıp daha sonra arkadaşlarımla buluştum. Bir ara babam aradı, 'Kavgaya mı kartıştın?' diye sorarak eve çağırdı. Ben de gittim polisler beni aldı. Sevdiğim insan tarafından böyle suçlanmam beni üzdü. Olayın yaşandığı yere hiç gitmedim, suçsuzum" dedi.

Mahkeme başkanının olay gününden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde kendisine rastlandığını belirtmesi üzerine, Çeltik, cevapsız kaldı.

Müşteki olarak dinlenen Berfin'in annesi Zeynep Özek, Çeltik ile kızının ilişkilerini son 2 yılda öğrendiğini ve kızına şiddet uyguladığına şahit olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyaladı eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMALI'

Duruşma sonrasında adliye çıkışında açıklama yapan Berfin'in avukatlarından Mehtap Sert, "Sanık dinlendi, Berfin tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadı. Enfeksiyon sebebiyle odasından çıkmasına izin verilmediği için SEGBİS bağlantısı ya da talimatla ifadesinin alınması mümkün olmadı. Daha sonraki duruşmaya iyileşeceğini, katılacağını umuyoruz. Biz bu işin takipçisiyiz. Tanıklar hakkında yarın yalancı tanıklıktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. . Hazırlık soruşturmasında olduğu gibi sanık hala suçunu inkar ediyor. Fakat o kadar soğukkanlı bir insan ki duruşma boyu kendisini gözlemleme seyretme imkanımız oldu. Berfin'i çok sevdiğini söylediği anlarda bile insan gözünde gözyaşı veya duygulanmasını bekliyor. Kasten adam öldürmekten yargılanıyor. Berfin yaşadığı için teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle ceza verilecek. Ama bizim kadın derneklerini gönlünden geçen müebbet hapis cezası alması" dedi.

Başlarına gelen bu olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Berfin'in annesi Zeynep Özek, öUmarım en ağır cezayı alır kendisi. Bu durum hepimizi çok perişan etti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Adliye önünde toplananlar

-Polis güvenlik bandı ile Ozan'ın yakınlarını geçişini sağlaması

-Avukat Mehtap Sert'in konuşması

SÜRE: 4'02" BOYUT: 184 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

==================

Amanos Dağları'nda orman yangını

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Akşam saatlerinde, Amanos dağları eteklerinde bulunan Karaçay Vadisi Karaçay Şelalesi mevkii Fellahın Çınarı olarak bilinen bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına kayalık bölge olması nedeniyle ekipler karadan müdahalede güçlük çekerken, havadan 5 söndürme helikopteri destek veriyor.

Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, yangın nedeniyle şu anda yaklaşık 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü, havadan söndürme çalışmalarına karadan 15 arasöz, iş makinesi ve 100 orman işçisi ile müdahale edildiğini belirtti. Doğar, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

Yangına müdahale eden helikopter

Ormanlık alandan yükselen dumanlar

Helikopterin su bırakması

Yangın bölgesinden detaylar

BOYUT: 54.4 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, -

===================

Cesedi bulunamayan Nesrin'in annesi: Adalet istiyorum

Zonguldak'ta, komşuları Erkan K.'nin (19), 2 yıl önce kaybolan kızları Nesrin Koçaklı'yı (16) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından acılı aile, cesedin bulunması için eylem yaptı. Anne Yeter Koçaklı, "Ben evladımı arıyorum, anneyim. Allah rızası için adalet istiyorum. Sadece kızımın cenazesini istiyorum" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Nesrin Koçaklı, 2 yıl önce kaybolmasının ardından polisin yaptığı arama çalışmasında bulunamadı. İhbar üzerine dosyayı tekrar açan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nesrin ile en son liman arkasındaki kayalıklarda görülen arkadaşı ve komşusu Erkan K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Cep telefonu kayıtlarına bakıp, mahallede çalışma yürüten polis, Erkan K.'yi 27 Haziran'da cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Nesrin Koçaklı'yı liman arkasında denize attığı iddia edilen Erkan K., suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen Erkan K., 'kuvvetli suç' şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'MEZARINI BİLMEK İSTİYORUZ'

Anne Yeter Koçaklı, ağabeyi Emrah Koçaklı ve yakınları ile birlikte Nesrin'in cesedinin bulunması için yürüyüş düzenledi. İstasyon Caddesi'nden Madenci Anıtı'na yürüyen aile, 'Öldüğü belli cenazesi yok' yazılı pankartı açtı. Nesrin Koçaklı'nın eniştesi Ultay Demir, katilin bulunduğunu belirterek, polise teşekkür etti. Ailesinin ve yakınlarının perişan olduğunu kaydeden Demir, "Biz büyüklerimizden, savcımızdan, emniyet teşkilatımızdan cenazeyi bulmasını istiyoruz. Bizim kızımız kendini denize atacak kadar cahil değil. Biz katile en ağır ceza verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim tek isteğimiz var; Nesrin Koçaklı'nın mezarını bilmek istiyoruz" diye konuştu.

'KIZIMIN CENAZESİNİ İSTİYORUM'

Yürüyüş eyleminde gözyaşı döken anne Yeter Koçaklı, 2 yıldır uyumadığını dile getirerek, "Ben evladımı arıyorum. Ben bir anneyim. Allah rızası için adalet istiyorum. Sadece kızımın cenazesini istiyorum. Mezarına gidip, Kur'an okumak istiyorum. Cenazesi yoksa bir kemiğini istiyorum. Katiline sorulsun, bize söylesin. Kızımın cenazesi nerede?" dedi.

Eylem, kalabalığın bir süre slogan atmasının ardından sonra erdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Slogan atarak yürümeleri

-Annesinin ağlaması

-Yakınlarının taşıdığı fotoğraf

-Madenci Anıtı'na gelmeleri

-Anne Yeter Koçaklı'nın konuşması

-Eniştesi Ultay Demir'in konuşması

Süre: (5: 05) Boyut: (569 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

====================

(ÖZEL)- Kuyumcuya sahte altın verdi, polislere 'Kuaföre gitmem gerekiyor' dedi

Kahramanmaraş'ta G.K.'nin (50) satmak için kuyumcuya altın diyerek verdiği küpe sahte çıktı. Küpeyi başkasından aldığını öne süren kadın, kuyumcunun ihbarıyla gelen polisler tarafından gözaltına alınmak istenirken, "Sizinle gelemem. Kuaföre gitmem gerekiyor" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Divalı Mahallesi'ndeki bir kuyucuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren G.K., yanında getirdiği küpeyi satmak istedi. Küpeyi inceleyen kuyumcu, altın olmadığını fark etti. Dolandırılmak istendiğinden şüphelenen kuyumcu, 'Şu an para yok. Birazdan getirecekler' diyerek kadını oyalayarak durumu polise ihbar etti.

'KUAFÖRE GİTMEM GEREKİYOR'

İhbar üzerine kuyumcuya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. G.K., polislere sahte altının kendisinin olmadığını, başka birinin verdiğini öne sürüp, "Sizinle gelemem, Kuaföre gitmem gerekiyor, beni orada bekliyorlar" dedi. Bunun üzerine polis, G.K.'ye kuyumcuya verdiği altının sahte olduğunu ve kuyumcunun da şikayetçi olduğunu hatırlattı. Kuaföre gitme isteği ile herkesi şaşırtan kadın, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------

G.K.'nın kuyumcudan çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Polis otosunun gidişi

G.K.'nın verdiği sahte küpe

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 166 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,

==================

