DHA YURT BÜLTENİ - 20

AKÇAKALE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR



ŞANLIURFA'nın sınırda bulunan Akçakale ilçesine zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı araçlarla sevkiyat sürüyor.

Dün Akçakale ilçesine konvoy eşliğinde gerçekleştirilen askeri sevkiyata bu gece de devam edildi. Gece geç saatlerde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT)ve üzerlerinde obüs toplarının da bulunduğu askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Akçale'ye geldi. Zırhlı araçlardaki askeri malzemeler, Suriye sınırına 1 kilometre mesafede daha önceden açılan siperlere yerleştirildi. Bu işlem sırasında Şanlıurfa-Akçakale karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sevkiyattan ve askeri araçlardan görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT/ AKÇAKALE(Şanlıurfa),

================================

4 AYLIK EVLİ ASTSUBAY EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINVALİDESİNİ DE YARALADI



ADANA'da 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., eşi ile tartıştıktan sonra silahla depşet saçtı. Eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner 'i (58) tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i ise ağır yaralayan Ertuğrul G., ardından polise teslim oldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokaktaki 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairede meydana geldiği. Ertuğrul G., akşam eşi Büşra ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul G., beylik tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Büşra G. ve babası Cemal Ünlükıraner'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından evden çıkan şüpheli Ertuğrul G. ise polise teslim oldu. Cenazeler, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Evin dış görüntüsü

Sokaktan görüntü

Apartmana giren polis ve sağlık ekipleri

Yaralı Sultan Ünlükıraner'in sedye ile apartmandın çıkartılması

Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

Ambulanslardan görüntü

Ambulansın gidişi

Sokaktakti vatandaşlar ve polislerden görüntü

Apartamdaki olay yeri inceleme polisleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

============================

VAKFIKEBİR'DE, 150 BİN ALABALIK TELEF OLDU



TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, 150 bin alabalığın, Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi'nden dereye su bırakılmadığı gerekçesiyle telef olduğu öne sürüldü.

Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi'nden, iddiaya göre, Ballı Mahallesi'ndeki Kirazlık Deresi'ne yeterince su bırakılmadı. Dere üzerinde kurulu alabalık üretim tesisindeki 150 bin alabalık, oksijensiz kalarak, telef oldu. Tesisin sahibi Birol Kopal, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TİSKİ) ait içme suyu arıtma tesisinden suyun kesilmesi nedeniyle balıklarının telef olduğunu öne sürdü. Tesiste geçen yıl klor zehirlenmesi nedeniyle yaklaşık 400 bin balığının telef olduğu kaydeden Kopal, yeniden balık alarak, çiftlik kurduğunu; ancak yine aynı durumla karşılaştığını iddia etti. Birol Kopal, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ tarafından zararımızın karşılanacağı söylendi; ama sürekli aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yaz geldiği için sular azaldığı için sadece öncelikli olarak içme suyu amacıyla su veriliyor. 'Öncelik insan' deniyor. Evet öncelik insan ama ben de buraya bir yatırım yaptım. 150 bin alabalık telef oldu. 1990 yılından bu yana bu tesis var. TİSKİ'yi arayıp, durumu anlatıyorum 'Sana su veremeyiz' diyorlar. Bu zalimliktir. Gitmediğim yer, konuşmadığım kişi kalmadı. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Telef olan balıklardan detay

-Tesisten detay

-Röportaj

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/ TRABZON,

========================================

TEKİRDAĞ'DA OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI YAYA ÖLDÜ



TEKİRDAĞ'da el arabası ile kağıt toplayan Mustafa Çelik (73), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, bu gece merkez Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Kağıt ve atık toplayarak geçimini sağladığı belirtilen Mustafa Çelik, el arabası ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, C.U. yönetimindeki 59 RU 317 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle el arabası ile birlikte metrelerce savrulan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Malkara yönüne giden karayolu tamamen kapanırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tali yoldan sağlamaya çalıştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Çelik'in cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.U., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazaya karışan aracın yoldan çekilmesi ve cesedin kaldırılması ile trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ölen Çelik'in cesedinden detaylar

-Ambulanstan detaylar

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Ölen M.Ç.'nin el arabasından detaylar

-Kazaya karışan otomobil

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

=======================================

Sulama kanalına düşen otomobilde 25 saat kurtarılmayı bekledi



AYDIN'ın Didim ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobil 25 saat sonra bulundu. Sürücü Hakkı Boyacı (77) olay yerinde yaşamını yitirirken, boğazına kadar gelen suda hayatta kalarak eşinin cansız bedeniyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı (75) ise jandarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Didim'in Batıköy Mahallesi, Didim-Söke Karayolunda dün meydana geldi. Didim'in Balat Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için isteyen Hakkı ve Emine Boyacı çifti dün İzmir'den yola çıktı. Hakkı Boyacı yönetimindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil dün saat 16.30'da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Boyacı çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Çiftin geliş güzergahındaki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Balat Mahallesi güzergahına gittiğini belirledi. Bölgede çiftin yakınlarıyla arama çalışması yapan ekipler, otomobili bugün saat 18.00 sıralarında DSİ'nin sulama kanalında buldu.

Suya giren jandarma ve vatandaşlar, sürücü Hakkı Boyacı'nın araç içindeki cesedine ulaştı. Su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı ise ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Emine Boyacı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan Hakkı Boyacı'nın cenazesi ise otopsi için Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM(Aydın),

=====================================

120 kişinin zehirlendiği köyde tedirgin bekleyiş sürüyor (2)

SU KAYNAĞINDA BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Gümüşhane Valiliği Dibekli köyünde yaşanan zehirlenme vakası ile iglili yazılı açıklamada bulundu. İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun ikinci kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda 'ecoli' ve 'koliform bakteri'ye rastlanıldığı belirtilerek sondaj kuyu suyunun kesilerek devre dışı bırakıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer kaynak ana su deposu verilerek süper klorlamaya tabi tutuldu ve daha sonra otomatik klorlama cihazı devreye sokuldu. Aynı zamanda özel idare ekiplerince sondaj kuyusunun kirlenme sebebi tespit edildi temizleme çalışmalarına başlandı. Beraberinde diğer su kaynağının kaptaj temizliği ve güvenliği çalışmalarına devam edildi. Ayrıca köy çeşmelerinden içilebilir olanlar ile şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak kullanılması hususunda halkın bilgilendirilmesi sağlandı.

Hastanemize başvuran toplam hasta sayısı 138 olup, bunların bir kişisi yatarak tedaviye alındı, diğer hastaların tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edilmesi sağlandı"

Haber: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,

=================================

'Hacca gideceğim, altınlarınızı verin okutayım' deyip dolandıran kişi yakalandı



İZMİR'de, farklı günlerde 3 kişiyi "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek 3 kişiyi dolandıran Nurettin Alınca yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen Alınca'nın 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi'nde bir kişinin, birçok kişiye "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete geçti. Farklı günlerde dolandırılan 3 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcının Nurettin Alınca olduğu belirlendi. Polis, Alınca'nın kullandığı 48 NY 511 plakalı otomobili de takibe aldı. Ekipler, söz konusu otomobili Gaziemir ilçesinde durdurdu. Otomobildeki şüphelileri indiren ekipler, araçta Nurettin Alınca'nın olmaması üzerine F.A. ve G.A.'nın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin ifadesinde, Nurettin Alınca'nın Bornova ilçesinde bir evde saklandığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ilçede belirlenen adresteki eve operasyon düzenledi. Evde yakalanarak gözaltına alınan Nurettin Alınca sorgulamak üzere Bayraklı Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yapılan araştırmada, Nurettin Alınca'nın cezaevi firarisi olduğu İzmir genelinde 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Alınca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

====================================

Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 3 kişi tutuklandı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobildeki patlamayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber: REYHANLI(Hatay),

=========================

Marmaris'te emekliler zam oranlarını protesto etti



MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önünde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) üyeleri, emekli maaşlarına yapılan yüzde 5 zam oranını protesto etti.

Emekli-Sen Marmaris Şube üyeleri saat 20.00 sıralarında Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Çalan müzikler eşliğinde alkışlarla tempo tutan grup, temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamların geri çekilmesini talep ederek, son enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan emekli maaşı zamlarının yüzde 5 olmasını protesto etti. Kurulan kürsüde ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararı ile suya ve ulaşıma yapılan zamların geri çekilmesini talep eden Emekli-Sen Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı, "Emekliler Temmuz ayı enflasyon verileriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştır. Temmuz ayında yapılan yüzde 5'lik zamla en düşük maaş alan işçi emeklisine 56 TL, en düşük maaşı alan memur emeklisine 138 TL, en düşük maaşı alan BAĞ-KUR emeklisine 69 TL yansıdı." dedi.

Hükümetten taleplerini sıralayan Çağlı, en düşük emekli aylıklarının (dul ve yetimler dahil) 2 bin 500 TL'nin altında olmamasını, sağlıkta katkı payanın kaldırılıp, emeklilerin nitelikli sağlık hizmetinden faydalanması gerektiğini söyledi. Emekliler, açıklama ardından hep birlikte 'Emekli hakları mezarda olmasın' sloganı attıktan sonra sessizce dağıldı.

Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),

=======================================