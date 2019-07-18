DHA YURT BÜLTENİ-20

Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)

21 KİŞİ KURTARILDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde sel nedeniyle mahsur kalan 21 kişi helikopterle kurtarıldı. Bacağından yaralanan bir kişi tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE

====================

Hasine evinde öldürüldü, sevgilisi gözaltına alındı



DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, Hasine Şanlı (41) evinde başına sert bir cisimle vurulmuş olarak ölü bulundu, sevgilisi Tamer A. gözaltına alındı. Bir eğlence merkezinde çalışan Şanlı'nın cesedini işe gitmemesi üzerine merak edip, eve giden iş arkadaşları buldu.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde bir eğlence merkezinde çalışan Hasine Şanlı, bugün işe gitmeyince, arkadaşları cep telefonunu aradı. Şanlı telefonu açmayınca, saat 16.00 sıralarında arkadaşları, yaşadığı Denizli'nin Bekilli ilçesindeki evine gitti. Arkadaşları, arka pencerenin kırık olduğunu görüp içeriye girdiğinde, yatak odasında Şanlı'nın cesedini buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Şanlı'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Şanlı'nın eğlence mekanlarında çalışan iş arkadaşları da olay yerine geldi. Şanlı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Hasine Şanlı'nın cenazesi evden çıkarılırken, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Şanlı'yı öldürüp kaçtığı öne sürülen Tamer A. bugün Çivril ilçesinde polis tarafından yakalandı. Tamer A. ile Şanlı'nın bir süredir sevgili oldukları belirtildi. 10 gün önce de Şanlı'nın ayrılmak istemesi üzerine Tamer A.'nın evinin önünde silahla havaya ateş ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri evden detay görüntüler

-Polislerden görüntüler

-Şanlı'nın ağlayan arkadaşlarından görüntüler

-Cenazenin evden çıkarılmasından detay

Hasine Şanlı'nın fotoğrafı

Ramazan Çetin anons

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

=====================

Turgutlu'da orman yangını

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 30 dakikada söndürülürken, yangında çam ağaçları zarar gördü.

Yangın, bugün saat 20.00 sıralarında kırsal Osmancık Mahallesi Çarklı mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Turgutlu Orman İşletme Şefliği ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. 3 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Turgutlu Oman İşletme Şefi Engin Çar idaresindeki ekiplerin müdahalesi sonucu, vatandaşların desteğiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Ormanlık alandaki çam ağaçlarının zarar gördüğü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Osmancık'ta orman yangınından genel görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (Manisa),

=====================

Çatıda çıkan yangın korkuttu



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı bir binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi 2565 Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinde korku yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatı katı, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çatı katında bulunan ve ekmek pişirmek için kullanılan ocaktan çıktığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangının çıktığı binadan genel detaylar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinden görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

================

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin kaçak cep telefonu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 79 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde, kaçak cep telefonu satışı yaptığı belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 79 kaçak-klon cep telefonu ele geçirildi, 4 gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Ele geçirilen cep telefonları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6 MB