DHA YURT BÜLTENİ - 20

Turhal'da 3 kişinin yaralandığı olayda 7 kişi tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Muşlular ile Kızkayası köylüleri arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 25 kişiden 7'si tutuklandı.

Olay, geçen Pazar günü ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan Muşlular ile Kızkayası köylüleri arasında, para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın duyulması üzerine tarafların yakınları mahalleye akın etti. Kalabalık, bazı işyerleri ile araçlara zarar verdi. Bunun üzerine bölgeye çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da olay yerine gelerek, taraflarla görüştü ve kalabalığın dağılmasını sağladı. Olaylara karışan 25 kişi ertesi gün polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Turhal Adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 25 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 2 kişi adli kontrol şartı ile 16 kişi ise serbest bırakıldı.

Polis ekipleri tarafların tekrar kavga etme ihtimaline karşı Muşlular ile Kızkayası köylülerinin yaşadığı bölgelerde devriye görevi yürütüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İlçe merkezinden görüntüler

-Adliyeden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat)

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Foça tatil köyü ihalesi iptal edildi



İzmir'in Foça ilçesinde bulunan ve Club Med adıyla bilinen Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü'nün ihalesi ikinci kez iptal edildi. İptalin ilan metninin 5. maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden yapıldığı açıklandı.

Foça ilçesinde 52 yıl önce açılan 38 yıl hizmet verdikten sonra 2005 yılında kapatılan Foça Tatil Köyü, 2006 yılında açılan ilk ihalede en yüksek fiyatı 8.2 milyon dolarla veren Yıldırım Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne verilmiş, ancak teslim aşamasında ihale iptal edilmişti. Kapandıktan 13, ilk ihaleden 12 yıl sonra 30 Temmuz 2018 tarihinde sonuçlanan ikinci ihaleyi ise İstanbul Merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. 2 milyon lira geçici teminat bedeli olan ihaleyi 49 yıllığına 44 milyon 250 bin TL bedelle kiralama hakkını elde eden Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İhalesi Başkanlığı'ndan İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi'nin yapılmasını bekledi. Bugün (20 Ağustos 2019) ilgili firmaya Özelleştime İdaresi Başkanlığı'nın iletilen karar yazısında şu ifadeler aldı.

"Özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir İli, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 187 Ada, 7, 14, 15, 16 ve 19 parsellerdeki Foça Tatil Köyü'nün 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesini teminen 26.05.2018 tarihinde ihale ilanına çıkılmış ve buna ilişkin ihale 30.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Tatil Köyü'nün özelleştirilmesine ilişkin ihale, ilan metninin 5. maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden iptal edilmiştir."

'İPTALE GEREKÇE GÖSTERİLEN 5'İNCİ MADDE'

İhale ilanındaki 5 numaralı maddenin ise 'İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp; İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.' hükmünü içerdiği öğrenildi.

Karar, Foça halkı, esnafı ve turizm camiasınca hayal kırıklığı ve üzüntüyle karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone görüntüsü

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir),

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Yağmurda çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi



NİĞDE'de etkili olan yağış nedeniyle çadırları zarar gören tarım işçileri, kapalı halı sahaya yerleştirildi.

İl genelini etkisi altına alan yağmurlu hava, Konaklı kasabasında araziye kurulu tarım işçilerinin kaldığı çadırlara zarara verdi. Niğde Valiliği koordinesinde olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından işçiler, kasabada bulunan kapalı halı sahaya getirildi. Vali Yardımcısı Cevat Uyanık başkanlığında oluşturulan ekip tarafından işçilere battaniye, çadır ve yiyecek yardımı yapıldı.

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,

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Siirt'te bıçaklı kavga: 4 yaralı



SİİRT'te iki aile üyeleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga, gece saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile üyeleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, diğer bireylerin de katılımıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde önlem alan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haber: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,

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