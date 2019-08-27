Dha yurt bülteni -20

Eski hükümlü sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü



İzmir'in Menderes ilçesinde, eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., sokakta karşılaştığı aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Adnan Ülker'e (54) satırla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerilerine aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Ülker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski hükümlü olduğu ileri sürülen B.O., sokakta yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası Adnan Ülker ile karşılaştı. İkili bir süre sokak ortasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla B.O., yanında bulundurduğu orakı çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Ülker'e saldırdı. Vücudunan çeşitli yerlerine darbe alan Ülker, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan B.O. hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ülker'e müdahalede bulundu. Ülker, sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan, olayı gören vatandaşların verdikleri eşgali değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki arama sonucu, saldırgan B.O. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Satırlı trafik magandası



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürücüsünün kapısına yürüyen bir kişinin bu görüntüleri, arkadaki otomobilin araç kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Olay, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karayolunda seyreden otomobil ve kamyonet şoförü arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma yaşandı. Kırmızı ışık nedeniyle trafiğin durduğu sırada 48 ABS 712 plakalı otomobilinden elindeki satır ile inen sürücü, kamyonetin kapısına yürüdü. Elindeki satır ile kamyonet sürücüsüne, tehditler savuran öfkeli sürücünün, o anları başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniyeye saniye görüntülendi.

Sürücü elindeki satır ile tekrar otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aracından satırla inen sürücünün görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Kocaeli'de 2 otomobil kaza yaptı: 5 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Şirinköy Turgut Özal Caddesinde Dörtyol ağzında meydana geldi. Mahmut T'nin idaresindeki 41 GM 796 plakalı otomobil ile Müjdat K'nin idaresindeki 41 SK 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahmut T'nin kullandığı otomobil içerisinde bulunan Songün K. araç içerisinde sıkışırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralılar Müjdat G, Melek Sude K., Songün K, Mert Yağız K. ve Mahmut T olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati çelik Devlet hastanesine sevk edildiler. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),

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Dünyaca ünlü yaylada maden aramasına tepki



TÜRKİYE'de dağların zirvesindeki gibi yaylalara benzemeyen, düz arazide bulunma özelliği ile dünyaca ünlü olan Muğla'nın Karabağlar Yaylası'nda, taşkömürü aramak için sondaj çalışması başlatılması tepki çekti.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği Muğla'nın Karabağlar Yaylası, doğa harikası olmaktan çıkıyor. 3'üncü Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunması nedeniyle izinsiz çivi dahi çakılması yasak olan yaylada, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nce taşkömürü araması için sondaj çalışmaları başlatıldı. Yöre halkı, sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından sondaj çalışmalarına tepki gösterdi. Başkan Gürün, "Muğlamızın kıyıları için canla başla mücadele ederken, kömür arama bahanesiyle coğrafi özellikleri ile emsalsiz olan Karabağlar Yayla'mıza da göz dikildiğini öğreniyoruz. Ülkemizin tüm güzelliklerine yapılan haksızlıklara karşı olduğumuz gibi Menteşe ilçemizin yüreği Karabağları korumaya tüm gücümüzle devam edecek, serinliği ve güzellikleri ile nam salan yaylamızın kömürle anılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Kömürsüz Muğla Çalışma Grubu Sözcüsü Mustafa Tuncaelli ise, Muğla'nın merkezinde yeni kömür sahası yaratmak istendiğini belirterek, "Muğla'nın kimliğinin önemli unsuru olan, Anadolu'nun tek çukur yaylası olarak bilinen Karabağlar Yaylası, aynı zamanda 3. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altındadır" diye konuştu.

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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