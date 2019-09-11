Dha yurt bülteni - 20

Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın

GAZİANTEP'in Nizip ilçesindeki besi çiftliğinin saman ve yem deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 24 bin hayvanın olduğu, Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan besi çiftliğindeki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın Nizip- Karkamış yolu Doğrular Mahallesi'nde Şerif Göktaş'a ait besi çiftliğinde çıktı. Saat 16.00 sıralarında çiftliğin saman ve yem deposunda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, çiftlikteki yangını, yaklaşık 24 bin büyükbaşın olduğu yere ulaşmadan söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da çiftliğe gelerek çalışmaları yakından izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın görüntüsü

İtfaiye araçları

Söndürme çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54.0 MB

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Sendika başkanına saldırı anı kameraya yansıdı

LASTİK-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar'a saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay önceki gün, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Lastik-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastayı ziyaret etti. Güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde Yusuf Bayraktar arkadaşlarıyla birlikte hastaneden çıkarak aracına yöneldiği sırada bir kişi Bayraktar'ın yanında bulunan kişiye omuz vurdu. Yaşanan konuşmanın ardından omuz vuran kişi, Bayraktar'ın arkadaşına yumruk attı. Aynı kişi araya girmek isteyen Yusuf Bayraktar'a yumruklar attı. Saldırganın arkadaşı da koşarak gelerek yumruklar savururken, Yusuf Bayraktar aldığı darbelerle yere yığıldı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Polis olayla ilgili olarak iki kişinin ifadesini aldı. İki kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Sebahattin AYDIN/KOCAELİ,

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Klasik otomobillerden 'GastroAntep' için şehir turu

GAZİANTEP'te, Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 45 motosikletin bulunduğu 110 araçlık klasik otomobil korteji vatandaşlardan ilgi gördü.

Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, 1950 ile 2018 model arası Mercedes sahipleri ile daha eski model araç ve motosiklet tutkunları katıldı. Meydanda ayrılan alana park edilen klasik araçları görenler, ilgiyle inceledi. Araçlarla ve motosikletlerle düzenlenen kortej vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Halen orijinalliğini koruyan otomobiller ile fotoğraf çektirmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlik kapsamında folklor ekipleri meydanda yöresel oyunlar oynadı.

Gaziantep Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran GastroAntep kapsamında klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirmek için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Festivale destek için yaklaşık elli araçla geldik. Gaziantep dünyanın önde gelen mutfaklarına sahip. Bizde burada otomobillerimizle yerimizi aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Korteje katılan araçlar

Klasik araçların şehir turu

Ayhan Duran ile röp.

Folklor gösterisi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 369 MB

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Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (5)

Kütahya'da, eşlerine not bırakarak evden kaçan kız kardeşler ile Osmaniye Emniyet Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklamada, H.Y. hakkında adli işlem başlatıldığı, R.K.'nin ise Çocuk Yuvası'na teslim edildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"11 Eylül 2019 günü saat 11.00 sıralarında ilimiz haber merkezine gelen ihbar üzerine Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde H.Y isimli şahsın yanında Kütahya ilinden kayıp olarak aranmakta olan A.D ve R.K şahısların bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adreste yapılan araştırmada; Bahse konu isyerinde H.Y isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs ile yapılan görüşmede her iki kadını tanıdığını, kendisinin arkadaşı olduklarını, kendileri ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve annesine ait evde annesi ile birlikte kaldıklarını beyan etmesi üzerine ekiplerimiz tarafından yapılan araştırmada Kayıp olan R.K ve A.D isimli belirtilen adreste oldukları tespit edilmiştir. Şüpheli H.Y isimli şahıs ve kayıp şahıs olarak aranan A.D isimli şahıs Çarşı Ş.H.M. Polis Merkezi Amirliği'ne, yaşı küçük R.K isimli şahıs gerekli yasal işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Kayıp olarak aranan her iki kadın verdikleri ifadede kimsenin kendilerini zorla alıkoymadığını, darp edilmediklerini, ve kendi rızaları ile Kütahya ilinden Osmaniye iline geldiklerini beyan etmişler. Gerekli işlemlerin ardından yaşı küçük R.K Çocuk yuvasına teslim edildi. A.D isimli şahıs bilgisi alındıktan sonra polis merkezinden ayrıldı. Şüpheli H.Y hakkında ise gerekli adli işlemler yapılmıştır."

OSMANİYE