Dha yurt bülteni - 20

DİYARBAKIR'DA, KÖYLÜLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSE TERÖRİSTLERDEN HAİN TUZAK: 4 ŞEHİT, 13 YARALI (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)



DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi şehit oldu, 13 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kulp Üçyol mevkisinde geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen, odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP infilak ettirildi. Sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Saldırıda minibüste bulunan işçilerden 4'ü şehit olurken, 13'ü de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: 4 ŞEHİT, 13 YARALI

Diyarbakır Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle denildi:

"İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş, 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Görüntü Dökümü

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Yaralıların ambulansla hastaneye getirilişi

Hastane önü bekleyenler

Acil servis

Güvenlik önlemi

Genel ve detay görüntüler

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Olay yerindeki minibüs



Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Selim KAYA /DİYARBAKIR,

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Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı (2)

JANDARMA GENEL KOMUTALIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 13 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda, şöyle denildi:

"Diyarbakır kulp kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

DİYARBAKIR

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Değişen avlanma derinliği yasağı tartışması



YASAL avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine Trabzon'daki kıyı balıkçıları tepki gösterirken, balıkların başka ülkelerin kara sularına yöneldiğini belirten büyük tekne balıkçıları ise kararı olumlu karşıladı. Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, avlanma derinliği 24 metreyle sınırlı kalması halinde, büyük balıkçıların, kapatma noktasına geleceğini belirtti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş de, balıkçılığın korunması için derinlik yasağının azaltılması yerine daha fazla olması gerektiğini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla Karadenizli balıkçılar, kısmetlerini aramaya devam ediyor. Trabzon'da da balıkçılar, yeni sezonda avlanma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz suyunun henüz istenilen seviyede soğuk olmaması nedeniyle palamut başta olmak üzere umduğunu bulamayan balıkçılar, mezgit ve istavritin yüzleri güldürdüğünü söyledi. Balıkçılar, Karadeniz'de ilerleyen günlerde balık bereketinin artacağını umuyor.

AVLANMA DERİNLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

Kentte, kıyı balıkçıları, yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine yönelik kararın, balıkçılığın geleceğini tehlikeye sokacağını öne sürerek, tepki gösterdi. Balıkların başka ülkelerin kara sularına yöneldiğini belirten büyük tekne balıkçıları ise yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesini olumlu karşıladı.

'KARARI OLUMLU GÖRMEK LAZIM'

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine yönelik kararını değerlendirdi. Balıkların Karadeniz'den geçiş güzergahlarının kıyıdan olduğunu ve balığı avlayamadan Karadeniz'e kıyısı olan başka ülkelere kaçtığını belirten Mutlu, "Şimdi küçük balıkçı 'balığı koru' diye imza kampanyası başlatıyor. Küçük balıkçının yaptığı yatırımla büyük balıkçının yaptığı yatırım bir mi? Karadeniz Bölgesi'ndeki deniz 24 metreye uygun değil. Burada ki mağduriyetin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Kafes balıkçılığı yetiştiricileri var. Denizde kurulan kafeslere 200 metre yaklaşamıyorsun. Kurulduğu yerler 30 ile kırk metre arasında yani biz otomatikman zaten 50 metreye yaklaşamıyoruz. Kimse bilmeden konuşmasın. 24 metrenin büyük balıkçılığa kesinlikle çok büyük zararı var. Avlanma derinliği 24 metreyle sınırlı kalırsa, büyük balıkçılar, kapatma noktasına gelir. Teknelerin maliyetleri zaten 15 milyonu bulmaya başladı, yazık günah bu insanlara. Kararı olumlu görmek lazımö dedi.

'DERİNLİĞİN AZALTILMASI YERİNE FAZLALAŞTIRILMASI GEREK'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş de, balıkçılığın korunması için derinlik yasağının azaltılması yerine daha fazla olması gerektiğini söyledi. Düzgüneş, "İşin ilginç tarafı bu derinlik yasağının kaldırılmasını isteyenler küçük tekneler değil de büyük tekneler olması. Neredeyse daha kıyıya yaklaşırlarsa karaya oturma riskleri var. Ama gırgır ağlarının seçici olmadığını düşünürsek daha kıyıda ve sığ sularda avlanması halinde korunması gereken balıkları avlayacaktır. Balıkçılığı kurtarmak istiyorsak derinlik yasağının azaltılması yerine daha da fazlalaştırılması gerekir" diye konuştu.

'COĞRAFİ YAPI, 24 METRE YASAĞINA UYGUN DEĞİL'

Bölgede büyük balıkçı teknesi ile balıkçılık yapan Engin Şahin, kararı olumlu bulduğunu anlatarak, "Karadeniz bölgesinin coğrafi yapısı, 24 metre yasağına uygun değil. Biz denizden açıldıktan 100 metre sonra bin metre derinliğindeki kuyuya düşüyoruz. Balık, kıyıdan gittiği için bizim balığı avlamamız için mecburen 18 metreyi görmemiz lazım. Biz bu balığı tutmazsak zaten bu balık bu sahilden göç ediyor. Giremediğimiz sulardan göç eden balık Gürcistan'a ya da Rusya'ya gidiyor. Bizde balığın peşinden gidiyoruz. Kendi ekonomimize kazandıracağımız parayı gidip onlara veriyoruz. Para ile oradan balık avlayıp getiriyoruz. 24 metre yasağı bizim aleyhimize olduö ifadelerinde bulundu.

'VEBALİNİ KİMSE ÖDEYEMEZ'

Yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesine yönelik kararın, balıkçılığın geleceğini tehlikeye sokacağını öne süren küçük balıkçı Güven Sesli ise, şöyle dedi:

"24 metreye bunu çıkaranlar bunu bir şey bildikleri için çıkardılar zaten. 18 metreye ya da ondan daha aşağıya inmesi demek; küçük balıkçılığı bitirmek demek. Denize geleceğimize ve çocuklarımıza çok saygısızlık olur. Buraları büyük teknelere müsaade edersen, bu katliam olur. Büyük tekneler, yavrusundan büyüğüne kadar bütün balıkların hepsini toplayıp alacak. Yavrulamaya, çoğalmaya müsait bırakmazsan, o bölgeleri ve balıkçılığı bitirsin. Yasal avlanma derinliğinin 24 metreden 18 metreye çekilmesinin vebalini kimse ödeyemez."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karadeniz avlanma drone görüntüleri

-Amhet Mutlu, Ertuğ Düzgüneş, Güven Sesli röp

-Balıkçılar detaylar

-Balıkçı barınakları detayları

HABER : Aleyna KESKİN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

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Keşan'da yerde bulunan Atatürk büstüne soruşturma (2)

KAYMAKAMLIK: DIŞARIDAN MÜDAHALE YOK

Keşan Kaymakamlığı, kullanılmayan okul bahçesinde yerde bulunan Atatürk büstüne dışarıdan bir müdahale olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceden Sağlık Meslek ve İmam Hatip Lisesi olarak kullanılan binanın önünde bulunan Atatürk Büstü hakkında çıkan haberle ilgili olarak; 11.09.2019 günü İlçe Emniyet Müdürlüğümüze konu intikal etmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan araştırma ve inceleme neticesi elde edilen ilk bulgularda; Atatürk heykelinin çevresinde dışarıdan herhangi bir müdahale izi bulunmadığı, zarar verildiğine dair bir emare olmadığı, büst ile kaide arasındaki bağlantı demirleri üzerindeki kaynak yerlerinin küflü ve paslı olması nedeniyle yere düşmüş olabileceği değerlendirilmiş ise de, soruşturma kapsamlı bir şekilde devam etmektedir. Görevlilerce büstün üzerine Atatürk heykelinin montesi yapılmıştır" denildi.

EDİRNE

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