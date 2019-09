Dha yurt bülteni - 20

Balon balığı, 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı

MERSİN'in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D'nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı. E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anamur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.B.D'nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.

Bahadır D. Her yıl olduğu gibi tatil için memleketlerine gittiklerini belirterek, "Olay kendi memleketimizde oldu. Her yıl gittiğimiz gibi 15-20 gün memleketimize dinlenmeye gidiyoruz. İkindi vakti gibi denize giriyoruz. Sıradan bir gündü her zamanki gibi kalabalıktı plaj. Küçük kızım ateşliydi biraz annesi ile kenardaydı, bir süre sonra ben kızıma dedim ki ben çıkayım annen yanına gelsin. Ben yanından ayrıldım kıyıya doğru çıktım. O anda kızım çığlık atmaya başladı. Kızıma o an ne oldu diye sorduğumda 'parmağım' dedi. Parmağına baktığımda beyazlık gördüm elini herhalde taşa sürttü filan zannettim. Tuttum elini çevirdiğimde parmağının kıkırdağı görünüyordu. Kızımı o an kucağıma aldım çıkarken dizlerimin seviyesindeydi su, balon balığını fark ettim. Daha önce duyduğumuz benekli balon balığı yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda bir balıktı. Kızımın parmağının o kısmını kaybettik. Kızımın psikolojisinin düzelmesi için yardım alıyoruz" dedi.

Balon balığının ısırması sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybeden E.B.D, "Ben denize girmiştim yüzüyordum. Parmağımda bir şey hissettim. Bir iki kere elime bir şey değdi. Üçüncüsünde elimi ısırdığında elimi çektim sudan parmağımı o şekilde görünce çok korktum. O sırada yanıma ailem geldi ve beni hastaneye götürdüler." diye konuştu.

Dalaman'a, Thomas Cook mağduru yolcular için A380 geliyor



İNGİLİZ tur operastörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuları Londra'ya taşımak için yolcu uçağı A380'in bu akşam kente geleceği bildirildi.

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanan ve evine dönemeyen yolcular için A380 tipi yolcu uçağının saat 22.45'te Dalaman Havalimanı'na geleceği açıklandı. HiFly'a ait 9H-MIP tescilli A380 yolcu uçağı, Portekiz'den kalkış yapıp 22.45'te Dalaman Havalimanı'na olacak. İki saat Dalaman Havalimanı'nda kalacak olan uçak, Londra'daki Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere 00.45'de havalanacak.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa yolu üzerinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Fabrikanın büyük bir bölümü hasar görürken, havadan çekilen görüntülerde yangından kaynaklı dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (5)

CENAZELER KARS'A GÖNDERİLDİ

Kazada ölen baba Hakan Umuç ile oğlu Yunus Emre Umuç'un(6 aylık) Şarkışla Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alındı. Tek tabuta konulan cenazeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Sivas'a getirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ölen diğer iki oğlu Yusuf Kenan(7) ve Yavuz Selim Umuç'un(9) otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracına konulan baba ve 3 oğlunun cenazeleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.

Hatay'da dün akşam düzenlenen düğün töreniyle evlenen Fatma Köse, ağabeyinin ve yeğenlerinin cenazelerinin çıkarılışı sırasında tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Fatma Köse'yi eşi Sinan Köse teskin etmeye çalıştı. Kazada hayatını kaybeden Hakan Umuç'un babası Casim Umuç da oğlunun ve torunlarının tabutuna sarılarak ağıt yaktı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi. Baba ve üç oğlunun cenazesi yarın öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verilecek.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle bariyere çıktı

ERZURUM'da, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yolun sağındaki bariyerin üzerine çıktı. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Emrah Seven (26) şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi sınırlarındaki Kars Kapı Şehitliği önünde meydana geldi. Pasinler ilçesinden Erzurum'a gelen Emrah Seven yönetimindeki 36 AF 479 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulup, yol kenarındaki bariyere çıktı. Bariyerin üzerinde yaklaşık 10 metre kayan otomobil bir süre sonra durdu. Otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan Seven kısa süreli şok yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan Seven, "Köpek çıktı, köpeğe vurmayayım diye bariyere çıktım" diye konuştu. Otomobil vinçle bariyerin üstünden alındı.

Mahallelinin kullandığı 50 yıllık yol kullanıma kapatıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 50 yıldır iki mahalleyi birbirine bağlayan yol, arsa sahibince 'özel mülkiyettir' yazılı tabelayla kapatıldı.

Erdemli'deki Tömük Güney Mahallesi'nin yolu, mülk sahibince önce kum yığınıyla kapatıldı ardından iş makinesiyle kazdırılarak bahçe kurulup fidan dikildi. Yolun kendi arsasından geçtiğini ve özel mülkiyeti olduğunu iddia eden mülk sahibine halk tepki gösterdi. Yetkililer önümüzdeki günlerde konu ile ilgili inceleme yapmaya hazırlanırken, halk da yolun bir an önce trafiğe açılmasını istiyor.

Mahalle sakini Halil Çoban (63), yolun 50 yıl önce imece usulüyle açıldığını belirterek, "50 yıldır bu yoldan geçiyorum. Okula, çarşıya, şehre buradan gittim, geldim. Yıllardır kullandığım yol bir gün sabah uyandığımda baktım ki kapalı, kazılmış. Biran önce yolumuzun açılmasını istiyoruz. Arazi sahibi daha önce yoktu. 20 yıl sonra buraya geldiler. Allah göstermesin bir hastamız olsa, ambulans gelemez. Yangın olsa itfaiye gelemez" dedi.

Ertuğrul Erbaş ise, 50 yıl önce bölgede yaşayanların yolu kazma kürek ile açtığını ifade ederek, "15- 20 yıl önce arazi sahipleri buraya gelerek bahçe yaptı. Şimdi de yolun bahçeden geçtiğini iddia ediyorlar. İşin garip tarafı Güney Mahallesi'ndeki bu yol herkesin tapulu arazisinin içinden geçiyor. Herkesin mi yolu kapatması gerekiyor. Bu işe bir anlam veremedik. Yol nedeni ile çocuklar okula gidemiyor, fırıncı ekmek getirmiyor. Sağlık hizmeti alamıyoruz, mağdur olduk" diye konuştu.

Burhan Demirer de, zor şartlar da ulaşım sağladıklarını söyleyerek "Bu yolun tapularda geçmesi mahallenin genelinde var. Sadece bu parselle ilgili değil" dedi.

Ali Yanbas ise, yolun kapanmasını Hasrettin Hoca fıkrasına benzeterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen gün eşim hastalandı. Ambulansı aradık, 5 dakika da geleceği yolun yarım saatte bulamadı. Ambulansa eşlik edip getirdik. Çocuklarımız okula gidemiyor. Yetkililerin bu konuya bir çözüm bulması gerekir. Yaşananlar nedeni ile bütün mahalle halkı gergin durumda."

