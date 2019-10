Dha yurt bülteni - 20

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan askeri konvoy, Kırıkhan'a ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçiş yaptı.

Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)

YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay'ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi. Şehir merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket eden araçların Suriye sınır hattında bulunan Yayladağı'na gittiği öğrenildi.

Cezaevi dönüşü silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı



KAHRAMANMARAŞ'ta, muhtar Hasan Kandil'i öldürmek suçundan tutuklanan Ömer Barut'u ziyaretten dönen kardeşleri ve yeğeni, muhtarın kardeşleri İbrahim Kandil ve Egemen Kandil'in silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Şenel Barut (46) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ve jandarma ekiplerince İbrahim, Timur ve Ahmet Kandil kardeşler gözaltına alınırken, Egemen Kandil aranıyor.

Göksun ilçesinin Keklikoluk Mahallesi Muhtarı Hasan Kandil, 22 Temmuz'da, Ömer Barut tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ömer Barut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elbistan E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Barut'u, kardeşleri Şenel Barut, Caner Barut (42) ve oğlu Akın Barut (13) ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Barut Kardeşler, Güngör Köleli'nin (68) kullandığı taksi ile cezaevinden ayrıldı. Kardeşlerden Şenel Barut, Binali Yıldırım Bulvarı'nda taksiden inip otobüse binmek için durağa geçti. İddiaya göre bu sırada öldürülen Hasan Kandil'in kardeşleri Egemen ve İbrahim Kandil, 46 ABJ 872 plakalı hafif ticari araçla durağa gelip, Barut'a tabanca ile ateş etti. Mermilerin isabet etmesiyle ağır yaralanan Şenel Barut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Barut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÖNCE LASTİKLERE, SONRA İÇERDEKİLERE ATEŞ ETTİLER

Şüpheliler Egemen ve İbrahim Kandil daha sonra Caner Barut ve oğlu Akın Barut'un bulunduğu taksiyi takip etti. Şüpheliler, taksiyi Göksun ilçesinin Yağmurlu köyü girişinde lastiklerine ateş ederek durdurdu, ardından içeridekilere tabancalarla peş peşe ateş etti. Saldırıda Caner Barut göğsünden, oğlu Akın Barut sol kolundan ve boğazını sıyıran mermi ile taksi şoförü Güngör Köleli ise başından yaralandı.

TAKSİDE BULUNAN KADINLAR SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Saldırının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Güngör Köleli ile Caner Barut'un durumlarının ağır olduğu belirtildi. Olayda taksi içinde kadınların da olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

3 GÖZALTI

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için polis ve jandarma çalışma başlattı. İbrahim Kandil, Göksun jandarması tarafından yakalanırken, kardeşleri Timur ve Ahmet Kandil de Göksun polisince gözaltına alındı. Firar eden Egemen Kandil'in yakalanması için polis ve jandarmanın çalışması devam ediyor.

Afganlı genç, eniştesini bıçakladı

KARAMAN'da Afganistan uyruklu Lal Mohammed Sultani (20), belirlenemeyen nedenle tartıştığı aynı ülke vatandaşı eniştesi Ali Rıza Zade'yi (20) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilada Mahallesi 822 Sokaktaki bir evde meydana geldi. Lal Mohammed Sultani ve eniştesi Ali Rıza Zade evde oturdukları sırada belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Sultani, eniştesine bıçakla saldırdığı. Göğsünden yaralanan Zade kanlar içinde kalırken, Sultani de evden kaçtı. Aile fertlerinin ihbari üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Zade'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis kaçan Sultani'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokakta av tüfeği ile gezerken polisi görünce otomobille kaçmaya çalışan H.U. (60), havaya ateş edilerek durduruldu. Polisin yaptığı kontrolde H.U.'nun alkollü olduğu belirlendi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde elinde av tüfeğiyle dolaşan H.U.'yu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisi gören H.U., 79 AD 905 plakalı otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Polis takip ettiği otomobili yaşanan kovalamaca sonucu havaya ateş ederek durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda kartuş ve pet şişe içinde alkol ele geçirdi. Polisin yaptığı kontrolde ise H.U. 215 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tüfeğe el koyan ekipler H.U.'yu gözaltına alarak emniyete götürdü.

Böbrek ve karaciğer nakli olması gereken kızı için asansör yapılmasını istedi



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, karaciğer enzim eksikliğine bağlı olarak böbrek yetmezliği, ilik kanseri ve eklem romatizması olan Tuğçe Bozdoğan (15), nakil için kadavradan uygun böbrek ve karaciğer bekliyor. Her geçen gün kızı gözünün önünde eriyen anne Kamile Bozdoğan (40), eşiyle boşanma davalarının sürdüğünü belirtip, "Annemin evinde, 3 katlı binanın teras katında kalıyoruz. Kızım, hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çektiği için buraya inip çıkmakta zorluk çekiyor. Kızım için asansör yaptırılması konusunda yardım bekliyorum" dedi.

Isparta'da otobüs şoförlüğü yapan eşiyle boşanma davası süren Kamile Bozdoğan, genetik karaciğer enzim yetmezliği nedeniyle 5 yıldır ağır sağlık sorunları yaşayan kızı Tuğçe Bozdoğan ve 5 yaşındaki Ecrin Bozdoğan ile Aydın'ın Nazilli ilçesinde Sümer Mahallesi'ndeki annesinin evinde kalmaya başladı. 5 yıl önce Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer enzim yetmezliği teşhisi konulup, tedavisine başlanan Tuğçe Bozdoğan'ın rahatsızlığı zamanla daha da ilerledi. Tuğçe, bu hastalığına bağlı olarak böbrek yetmezliği çekmeye başladı. 1.5 yıl önce sevk edildiği özel hastanede doktorlar hem karaciğer hem de böbrek nakli olması gerektiğini bildirdi. Aynı anda hem karaciğer hem de böbrek nakli yapılacak olan Tuğçe, 1 yıldır kadavradan uygun organ bekliyor. Nakil yapılamadığı için karaciğerinde büyüme, iltihaplı eklem romatizması ve ilik kanseri de olan Tuğçe'nin, 5 yaşındaki kardeşi Ecrin Bozdoğan da karaciğer enzim yetmezliği rahatsızlığı bulunuyor. Ancak, Ecrin'in durumu ablasına göre daha iyi. Şu an için sadece ilaç tedavisi görüyor.

'KIZIM İÇİN BİR ŞEY YAPAMAMAK BANA ACI VERİYOR'

Çocuklarıyla ilgilendiği için çalışamadığını ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yapılan aylık 1000 TL yardım ile geçimini sürdürmeye çalıştığını belirten anne Kamile Bozdoğan, tek isteğinin kızı Tuğçe için evlerine bir asansör yaptırılması olduğunu belirtip, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi. Anne Bozdoğan, "Kızım Tuğçe, böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle haftada 4 gün diyalize giriyor. Hastaneden döndüğünde çok halsiz oluyor. Eklem romatizması rahatsızlığı nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor. Eşimden ayrıldığım için annemin evinde kalıyoruz. Kızımın rahatsızlığı nedeniyle, 3 katlı binanın çatı katında kalıyoruz. Çünkü burası kızım için daha hijyenik. Çünkü alt katta yaşlı annem kalıyor. O da rahatsız. Fazla bir arada olmamaları gerekiyor. Kızım Tuğçe, tedavi sonrası hastaneden döndüğünde buraya çıkmakta güçlük çekiyor. Çoğu zaman acısından ağlaya ağlaya çıkıyor. Mecburen kendisini kucağıma almak zorunda kalıyorum. Ancak, benim bu duruma üzüldüğü için bazen, 'Elimden tut, yavaş yavaş çıkayım' diyor. Bizi getiren şoförler bile kızımın durumunu gördüklerinde çok üzülüyorlar. Kızım için bir şey yapamamak bana acı veriyor" dedi.

'MADDİ DURUMUM NEDENİYLE BAŞKA BİR DAİREYE ÇIKAMAM'

Kaymakamlık tarafından başka binada alt katta bir daireye kiraya çıkmasının önerildiğini belirten Kamile Bozdoğan, "Bu şu an benim için mümkün değil. Çünkü, maddi durumumda bunu karşılamaya yetmez. Kimi zaman kızım Tuğçe'nin durumu kötüleşiyor hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca, kızım Tuğçe'nin tedavisi için her ay Ankara'ya gidiyoruz. O zaman diğer kızım Ecrin'e annem ve diğer yakınlarım bakıyor. Bu gidiş gelişlerde de çok fazla masrafımız oluyor. Bu nedenle kiraya çıkmak şu an çok da bizim çini sağlıklı olmaz" diye konuştu.

Kızı Tuğçe'nin karaciğer ve böbrek naklinin ardından ilik nakli de olması gerektiğine dikkati çeken Bozdoğan, "Ancak, bunun için donöre gerek yok. Çünkü boşanma davamızı süren eşimle kalan oğlum Hidayet Emre Bozdoğan kök hücresi kardeşininkiyle uyumlu çıktı" dedi.

'SAĞLIĞIMA KAVUŞUP, ŞEF AŞÇI OLMAK İSTİYORUM'

Tuğçe Bozdoğan ise "İlk hastalığım çıktığında iltihaplı romatizmam yoktu. Bu hastalıkta ilerledikçe yürümem hareket etmem zorlaştı. Şu an nakil aşamasındayım. Kadavradan nakil bekliyorum. Çocuk olduğu için genç bir verici istiyorlar. O yüzden de bulunması daha zor oluyor. Fizik tedavi de görüyorum. Ama 3'üncü katta yaşadığımız için inip çıkmak benim için çok zor oluyor, bazen de imkansız oluyor. Annem, teyzem yardımcı olmaya çalışıyorlar. O yüzden yardımseverlerden asansör mümkün olursa, nakil için de bir verici bulabilirsek çok mutlu olacağım. Şu an açık öğretimden lise 2'ye gidiyorum. Evde eğitime diyalize girdiğim için zaman kalmıyor. Sağlığıma kavuşup, ilerde şef aşçı olmak istiyorum" diye konuştu.

Polisler son anda kurtardı

BARTIN'da 3 katlı binanın çatı katından atlamaya çalışan kadını alt katın balkonunda bulunan polisler bacaklarından tutarak kurtardı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde, Orta Mahalle Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın 3 katlı binanın çatı katındaki balkona çıkarak, atlayacağını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Alt kattaki balkona çıkan polisler kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada balkondan kendini sarkıtan kadını polisler bacaklarından yakaladı. Bir anda kendini boşluğa bırakan kadını polisler yere düşmekten kurtararak balkona çekti. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadının balkondan düşme ve polislerin yakalama anı o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

