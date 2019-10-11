Dha yurt bülteni - 20

KÜRT ŞAHİNLERİ TUGAYI TİM KOMUTANI: "TEL ABYAT'A GİDİYORUZ. İNŞALLAH PKK VE PYD'LİLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

** HAMZA TUGAYI ASKERLERİ CEPHE YOLUNDA

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Daha önce binlerce askerini Barış Pınarı Harekatı'na gönderen Milli Ordu, Tel Abyad ve Resulayn'da harekata katılmak üzere bugün de 500 asker gönderdi. Kürt Şahinleri Tugayı'ndan bir Tim komutanı, "Biz Kürt Şahinler Tugayı, Hamza Tümeni'nden Tel Abyat'a gidiyoruz. İnşallah PKK ve PYD'lilerden temizliyeceğiz" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Fırat'ın doğusuna binlerce askerini gönderen Suriye Milli Ordusu, bugün de 500 askerini Tel Abyad ve Resulayn'a gönderdi. Hamza Tümeni bünyesindeki 'Kürt Şahinleri Tugayı', üç ay süren özel kuvvet eğitiminin ardından bugün Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı mücadele etmek için harekata katılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında kurulan ve tamamen Kürtlerden oluşan Tugay, Zeytin Dalı Harekatı sırasında da Türk askeriyle birlikte operasyonlara katıldı. Zorlu eğitimlerini tamamlayan Kürt Şahinleri Tugayı, terör örgütlerine karşı yeniden cepheye gitti.

"İNŞALLAH PKK VE PYD'LİLERDEN TEMİZLİYECEĞİZ"

Kürt Şahinleri Tugayı'ndan bir Tim komutanı, "Biz Kürt Şahinler Tugayı, Hamza Tümeni'nden Tel Abyat'a gidiyoruz. İnşallah PKK ve PYD'lilerden temizliyeceğiz.

El Bab'daki karargahlarında bugün son içtimalarını gerçekleştiren özel kuvvet askerleri, ağır silahlarla donatılmış araçlarına binerek, yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tim Komutanının konuşması

Detaylar

Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/EL BAB (Suriye),

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Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış el bombası imha edildi

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kılıçdere Şehitliği mevkisinde, savaştan kalma el bombası bulundu. El bombası fünye ile kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

Eceabat ilçesi sınırları içersinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadasın'daki Kılıçdare Şehitliği mevkiinde gezen bir grup ziyaretçi, İngiliz yapımı Mills No5 tipi el bombası buldu. Durum, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine bildirildi. Başkanlıktan gelen uzmanlar tarafından incelenen el bombasının, 104 yıl önce yaşanan Çanakkale Kara Savaşları'na ait olduğu belirlendi. Aradan geçen süreye rağmen sağlam olduğu tespit edilen el bombası, Patlayıcı Madde İmha ekibi (PAMİT) tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 104 yıl önceki savaştan kalan malzemelerin gün yüzüne çıktığını belirterek, "Şu anda Kılıçdere Şehitliği'ndeyiz. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komuta ettiği birliklerin konuçlandığı yerlerden bir tanesi. 25 Nisan sabahı, özelikle 57. Alay'ın hücuma geçtiği noktalardan biri. Tarihi alanda ziyaretçilerimiz bir bomba gördüklerini bize bildirmişler. Biz de hemen ilgili güvenlik birimleriyle harekete geçerek, olay yerine geldik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kılıçdere Şehitliğinde bulunan patlalamış el yapımı bombadan genel ve detay görüntü.

-Bomba imha uzmanından görüntü.

-el bombasının imha edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Cihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale),

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Karabük'te 7.2 büyüklüğünde deprem tatbikatı

KARABÜK'te, senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altında kalanlar ile kimyasal sızıntı olan hastanede mahsur kalanlar kurtarıldı, çıkan yangın başarıyla söndürüldü.

Karabük Kurtuluş Mahallesi Dolunay Sokak'ta 4 yıl önce toprak kayması sonucu meydana gelen heyelan sonrası yıkılan evlerin olduğu bölgede yapılan deprem tatbikatına Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen ekipler, enkaz altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma köpeği, görüntülü kamera sistemi ve ortam dinleme cihazlarıyla yerlerini tespit ettikten sonra yaralı olarak kurtardı. Binanın 2'nci katında mahsur kalan yaralı ise sedyeye konularak halat yardımıyla aşağıya indirildi. Deprem sonrası çıkan binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede ise hasar oluştu, laboratuvar kısmında kimyasal sızıntı oluştu. Gazdan etkilenenlere oksijen maskesi takıldıktan sonra hastaneden çıkarıldı. Personel ve hastalar tahliye edildi. Hastanenin çatısında mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye merdiveni yardımıyla indirildi. Ambulanslara taşınan yaralılar, antrenman sahasına kurulan sahra hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Tatbikat başarıyla sonlanırken, 'Milletimizin gururu, şanlı ordumuzun korku bilmez Mehmetçikleri, dualarımız sizinle' yazılı pankart açılarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Depremden kaynaklı bir afette neler olabileceğini gördük. Hazırlıklı olmamız lazım. Personelimizi uyanık tutmaya, tecrübeli ve hazır bir şekilde beklemelerini sağlamak adına böyle bir tatbikat yaptık. Bu tür afetlerde ne kadar hızlı müdahale edebilirseniz o kadar insanı kurtarabilirsiniz. Bu tatbikatları belli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tatbikattan görüntüler

Arama çalışmaları, yaralılara müdahale edilmesi

Pankart açılması

Valinin açıklamaları

HABER-KAMERA: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Edirne Kitap Fuarı kapılarını açtı

EDİRNE Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen, gazeteci - yazar İsmail Saymaz'ın onur konuğu olduğu Kitap Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Edirne Belediyesi'nin düzenlediği ve bu yıl 48 yayınevinden 74 yazarı ağırlayacak Kitap Fuarı, Global Garden'da Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazeteci - yazar İsmail Saymaz, çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara rahmet dileyerek sözlerine başladı. Fuara ilginin yoğun olduğunu 70 yayınevinin başvuru yaptığını ancak 48 yayınevine yer verebildiklerini belirten Gürkan, şöyle dedi:

"Edirne'de 2 yıl önce kitap fuarına gelen ziyaretçi sayısı 45 bindi. Edirneliler, Türkiye genelinde nüfusa göre kitap okuma oranlarında oldukça yukarılarda. Gençlerimizin, çocuklarımızın kitap okumaktan vazgeçmemesi gerekir. Bu yıl yer darlığı nedeniyle 70'in üzerinde yayınevi başvurdu ancak 48 yayınevine verebildik. İsterdik ki tümüne yer açabilelim ama kısa bir süre içerisinde hem kitap fuarını, hem de diğer fuarlarımızı yapabileceğimiz bir fuar yerine umuyorum ki Edirne'yi kavuşturacağız."

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de kitapların 7'den 70'e herkesin geleceğine yön veren etkenler olduğunu belirtti. Güler, "Kitaplar 7'den 70'e herkesin geleceğimizi etkileyen ve yetiştiren en önemli etken. Bu bağlamda ilimizin gelişimine pozitif yönde etkileyen kitap fuarımızın kültürel hayatımızın zenginleşmesine ve Balkanların kültürel başkenti olma iddiasında pozitif katkılar sağlaması dilerim. Emeği geçen herkesi kutlar. Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin birlik ve beraberliği için çok önemli bir yeri var. Ulusal güvenliğimiz her şeyin çok çok üzerinde Allah tüm askerlerimize kayıpsız zaferler getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Fuarın onur konuğu İsmail Saymaz, ilk kez bir kitap fuarının onur konuğu olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Saymaz, "Çok kitap fuarına katıldım ancak ilk kez bir kitap fuarının onur konuğu oldum. Bu nedenle her zamankinden farklı bir şekilde heyecanlıyım. Edirne'de düzenlenen kitap fuarlarının son dördüne katılmışımdır. Bundan önce kitap fuarların tarihi bir mekanda yapılıyordu. Gayet hoş ve farklı bir ambiyans oluşuyordu. Edirne'nin hem Türk tarihinde hem de Avrupa'nın kıyısında bulunduğu bir şehir olarak, daha kapsamlı daha görkemli yerlerde kitap fuarını icra etmek Edirne'ye yakışır" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılışı kurdele kesilmesiyle gerçekleştirildi. Fuarın açılması ve gezilmesinden sonra İsmail Saymaz, Serap Derya Uysal, Aydın Ilgaz, Nilgün Ilgaz, Muhammed Yavaş, Eyhan Tunca, Nil Prottel, Savaş Ünlü, Sabriye Cemboluk ve Yaren Atalar, kitaplarını imzaladı.

20 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda Türkiye'nin seçkin yazar ve yayınevleri yerini alacak. Fuar her gün 09.30-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fuar alanından detaylar

Saygı duruşu ve İstiklal marşı

Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşması

Vali Vekili Yusuf Güler konuşması

Gazeteci - Yazar İsmail Saymaz konuşması

Fuar açılış kurdelesi kesilmesi

Stantlar gezilmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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