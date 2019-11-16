DHA YURT BÜLTENİ - 20

Otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı; yaralı çocuğu acil servise kucağında taşıdı

Karabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde meydana geldi. Burdur'dan Karabük'e bir yakınına ziyarete gelen Muzayin Tezcan (70) yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, savrulan otomobildeki sürücü ile eşi Fetiye Tezcan (58), Ayşe Kayhan (34), Mehmet Arda Şenkal (14) ve Gökçe Kayhan (2) sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Muzayin Tezcan ve Fetiye Tezcan ile Ayşe Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mehmet Arda Şenkal, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Gökçe Kayhan ise kazayı görüp duran Murat Akgül tarafından otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Murat Akgül, koşarak kucağında kanlar içindeki Gökçe Kayhan'ı hastaneye yetiştirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel kaza yerine gelerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedenleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Murat Akgül'ün kucağında yaralı çocukla koşuşturması acil servise girmesi

-Kaza yerinde incelemeler

-Vali Fuat Gürel'in açıklaması

Süre: (03.03) Boyutu: (341 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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4 ilde hırsızlıktan aranan kadın yakalandı

Kayseri polisi, 4 ilde çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 çocuk annesi Gülizar P.'yi (40) yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayseri, Konya, Nevşehir ve Çorum'da, 'hırsızlık', 'başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' olaylarına karışan ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Gülizar P'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda evli 8 çocuk annesi Gülizar P'nin merkez Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan evine polis baskın düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Gülizar P., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının emniyetten çıkışı

-Diğer detaylar

Süre: 0.37 -72MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bingöl'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapımı süren Bingöl- Sancak karayolunun şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak için Bingöl'e geldi. Kenti Erzincan'a bağlayacak yapımı süren Bingöl- Sancak karayolunda incelemede bulunmasının ardından Bakan Turhan, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Vali Kadir Ekinci'yi ziyaret etti.

Valilikte ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Turhan, yapımı süren çalışmaların tamamlanmasıyla Bingöl'de yaşayanların yaşam standardının artacağını söyledi. Bingöl'de bölünmüş yol çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"Bingöl- Diyarbakır kara yolu arasındaki kesimde Bingöl içerisindeki çalışmalarımız tamamlandı. Diyarbakır sınırları içerisindeki çalışmalarımız ise devam ediyor. Bu kara yolunun üst yapısının fiziki standartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalar görünüşteki diğer sektörlerdeki gelişmelere de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bingöl turizm, tarım, sanayi, tekstil, eğitim, sağlık alanında önemli atılımlar yapmış bir ilimiz. Bazı ilçe yollarımızda il yollarımızdaki çalışmalarımız sürmektedir. Bu çalışmaları tamamladığımızda inanıyorum. Bingöl'de yaşayan insanlarımızın yaşam standardı yaşam kalitesi daha da artacak Bingöl'e yatırımlar daha da artacak."

Görüntü Dökümü

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Bakan Turhan'ın karayolunda yaptığı inceleme

Valilik ziyareti

Bakan Turhan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 535 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL

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Adalet Bakanı Gül, taziye ziyaretlerinde bulundu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, babasını kaybeden MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve Mardin Derik ilçesi kırsalında operasyon sırasında PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek (27)'in Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül beraberinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Osman Toprak ve ilçe belediye başkanları ile babası İbrahim Taşdoğan'ı kaybeden MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'a taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Gül ve Beraberindekiler daha sonra Mardin'in Derik ilçesi kırsalında 21 Ekim 2019 tarihindeki PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve Uzman Çavuş Muhammet Önek'in, Nurdağı ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Bakan Gül, şehidin yakınlarına taziyelerini ileterek, şehidin babası Ökkeş Önek'e plaket takdim etti.

Görüntü Dökümü

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Atatürk Mahallesi

Bakan Gül'ün şehit babasıyla kucaklaşması

Kuran okunması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 153MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA)

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