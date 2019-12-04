DHA YURT BÜLTENİ - 20

CEREN'İN SON ANLARI KAMERADA

Ceren'in katilini ablası görmüş

Ordu 'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir 'in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ceren'in evine doğru yürüdüğü görülüyor. Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren, bir kaç dakika sonra ise kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Nedim KOVAN ORDU-DHA

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Kazada ölen Medine'nin babası: 3 yıldır adalet arıyoruz

Burdur 'da 3 yıl önce Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) babası Ömer Çakal ve annesi Teslime Çakal, kazanın meydana geldiği yere 19 karanfil bıraktı. Baba Çakal, "Üç yıldır adalet arıyoruz. Adaleti bulmamız için ne yapmamız lazım?" dedi.

KAZA YERİNE 19 KARANFİL

Yaklaşık 1 yıl önce kazada ihmali olduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunan baba Ömer Çakal, eşi Teslime Çakal ile yaşadıkları Denizli 'den Burdur'a geldi. Burdur Adliyesi'ne giderek soruşturmayla ilgili bilgi alan çift, daha sonra kazanın meydana geldiği yere, 19 karanfil bıraktı.

'ADALETİ BULMAMIZ İÇİN NE YAPMAMIZ LAZIM'

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Ömer Çakal, "Üç yıldır Burdur'da adalet arıyoruz. Çok yıprandık. Kazanın meydana geldiği caddede, 3 yıl boyunca hiç bir şeyin değişmediğini fark ettik. Kızımı yetersiz ehliyetle kullandıkları kamyonla öldürenler, kamuda görevine devam ediyor. Cumhuriyet savcılığına verdiğimiz suç duyurusuna ilişkin 1 yıldır gelişme olmadı. Halen soruşturma aşamasında. Kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. 7 Aralık'ta kızım öleli, 3 yıl olacak. Adalet bu kadar yavaş işlememeli. Kızım kara toprağa girdi ama herkes işine gücüne devam ediyor. Adaleti bulmamız için ne yapmamız lazım?" dedi.

'KIZIMIZ ŞEHİT OLDU'

Kızlarının ölümünden sonra ocaklarının söndüğünü söyleyen Ömer Çakal, "Ben işimi bıraktım. Eşimin akciğerine pıhtı attı, tedavi görüyor. Gizem'in vebalini alanlar halen koltuğunda oturmaya devam ediyor. Burdur Belediyesi veya Burdur bizim karşımızda taraf olmamalı. Biz terörist değiliz. Bizim kızımız, gurbette ilim irfan öğrenmeye giderken, şehit oldu. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Koltukta oturmakla bu işler olmuyor, 'caddeler insanlar için' demekle bu işler olmuyor. Bu çağda böyle ölümler olmaması lazım. Gizem'in vebalini alanları Allah'a havale ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Ailenin kaza yerine gelişi

Karanfil bırakmaları

Yoldaki trafik

Ömer Çakal ile röportaj

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Yangında oğlunu sünnet yaptırmak için biriktirdiği 17 bin lira kül oldu

Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, iki katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sırasında evde yalnız olan 75 yaşındaki felçli hasta İbrahim Demir tesadüfen olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Evinin yanışını yaşlı gözlerle izleyen 44 yaşındaki Mutlu Demir ise "Alevler, oğlumun sünneti için biriktirdiğim 17 bin lirayı da kül etti" dedi.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Menteşe'nin kırsal Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan oto tamir ustası Mutlu Demir'e ait 2 katlı evde, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Mahallede devriye görevinde bulunan ve dumanları fark eden Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, eve girip, yatalak hasta olan ev sahibinin amcası İbrahim Demir'i dışarı çıkardı. Bu sırada, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Oğlu Mehmet Efe 'nin kahvaltısını yaptırdıktan sonra sabah okuluna bıraktığını belirten Mutlu Demir, "Sobanın, altını üstünü kapatmıştım. Komşularım arayarak evimde yangın çıktığını söylediklerinde şaşırdım. Ancak yangın elektrik kontağından çıkmış. Koşarak geldiğimde, alevler tüm evi sarmıştı. Jandarma personeli, 10 yıldır felçli olduğu için yatalak olan amcamı evden dışarıya çıkarmış. Alevler, oğlum Mehmet Efe Demir'in sünneti için biriktirdiğim 17 bin lirayı da küle çevirdi. Eşim Emet Demir (40) ise kızım Zeynep (4) ile birlikte Denizovası Mahallesi'nde yengeme yardım etmek için gitmişti. Neyse ki canımıza bir şey olmadı. Tek tesellimiz bu" dedi. Yerkesik İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Mehmet Efe Demir'in ise evlerinde çıkan yangından habersiz, arkadaşları ile okul bahçesinde oynadığı görüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan evden alevli görüntü

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Ev sahibi Mutlu Demir'in söndürme çalışmalarını izlemesi

-Mutlu Demir ile röp.

-Mehmet Efe Demir'in okul bahçesinde koştururken görüntüsü

-Mehmet Efe Demir ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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7 araç parçalanmış halde bulundu

Konya 'da, 7 araç parçalanmış halde bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve İzmir 'den, 'güveni kötüye kullanma' yoluyla çalındığı tespit edilen 4 ve üzerlerinde haciz kararı bulunan 2 araç ile yabancı tescilli 1 otomobilin parçalanarak, satılmak istendğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda araçlar parçalanmış olarak bulundu. K.T.A. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Parçalanan araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

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Kırmıtlı Kuş Cenneti Havzasında tabiat keşfi kampı

Osmaniye Merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ceyhan Nehri çevresinde oluşan Kastabala Vadisi Kırmıtlı Kuş Cenneti havzasında bir gecelik tabiat keşfi kampı düzenlendi. Katılımcılar tarafından, şiirler okunup solo performanslar sergilendi. Gitar ve bağlama eşliğinde türküler söyleyen kampçılar, çiğ köfte partisi sonrasında, eskiden köy evlerinde kış mevsiminde yapılan ve akşam eğlenceliği olan odun ateşinde tenekede mısır patlatıp nostaljik görüntülere sergilediler. Sohbetlerin gün ışıyana kadar sürmesi, kamplarda olmazsa olmaz olan nöbet sistemini iptal etmesine sebep oldu.

Platform Başkanı Sedat Ergan amaçlarının Osmaniye'nin doğal güzellikleri tanıtmak ve doğada yapılabilecek aktiviteleri vatandaşlara göstermek olduğunu belirtti. Ergan, "Güzeller güzeli kuş cennetinde böylesine bir kamp yapılmayalı yıllar olmuş. Ülkemizin her yerinde soğuk hava koşulları hakimken burada saklı bir cennet üç mevsim çadırla konaklayabileceğiniz bir imkan sunuyor. Kış mevsimine bir adım yaklaştığımız şu günlerde yapmış olduğumuz kamp etkiliğimizi kış uykusuna yatmış bir daha da uyanamamış şehrin dinamiklerine ithaf ediyorum" dedi.

Başkan Sedat Ergan, kamp etkinliğine katılım gösteren herkese teşekkür ederek, "24 saat nöbet tutan 112 UMKE birimine, Nano Teknolojili Afet Çadırını hizmetimize sunana AFAD ekibine ve tüm bu kurumlardaki taleplerimizi en ivedi bir biçimde kabul eden Osmaniye Valiliği'ne, Türk Bayraklarıyla çadırlarımızı donata Osmaniye Belediyesi'ne minnettarız" diye konuştu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 8 yıldır yaptıkları bilinmeyen bir Osmaniye doğa spor olan kano safariyi bu tip toplantılarda tanıttıklarını söyledi. Kano safari etkinliğinin her yaş grubunun çok kolay bir biçimde yapabileceğini belirten Laçinbala şöyle devam etti:

"Bununla beraber kuş cenneti havzasını en iyi gösteren, kuşlara en yakın mesafeden gidilen bir ortam. Özellikle çocuklarımızla kattığımız bu etkinlikle doğayı sevdiriyoruz ki doğasına vatanına sahip çıksınlar. Kano safari için 5 ayrı uzunlukta parkur belirledik. Bu gün yaptığımız etkinlikte Yeniköy 'den başlayarak 5 kilometre sonunda Değirmenocağı köyü sınırlarında son buldu. Yanımızda getirmiş olduğumuz 'Taze Bayatları' buradaki göçmen kuşlar başta olmak üzere diğer tüm hayvanlara beslenmeleri için bırakıyoruz. Doğa dostlarına da bir çağrımız var; pikniğe, kampa veya diğer doğa aktivitelerinde giderken yanınızda hayvanların beslenebileceği gıdaları götürmeyi unutmayın. Eskiden Doğaya sadece ayak izi bırakın derdik şimdi bir de taze bayat bırakmanızı istiyoruz. "

Görüntü Dökümü

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Kuş cenneti havzasından geçen Ceyhan Nehri detay

Kamp alanından drone görüntüleri, çadırlar, katılımcılar

Suda yüzen yabani ördeklerden detaylar

Su kenarındaki kamışlık alandaki kuşlar

Gökyüzünde uçan kuşlardan detay

Platform Başkanı Sedat Ergan ile röportaj

Bölgedeki canlıların beslenmesi

Ekmek parçalarının bırakılması

Haytap temsilcisi Ali Laçinbala ile röportaj

Ceyhan Nehrinde yapılan kano safari etkinliğinden detaylar

Kampçılar bir arada gitar eşliğinde türkü söylerken

Kamp ateşi

Kamp ateşinde yağ tenekesinde mısır patlatılması, eski adetlerin canlandırılması

Gece karanlıkta türküler seslendiren kampçılar, oyun oynamaları

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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