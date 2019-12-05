DHA YURT BÜLTENİ-20

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (9)

ACILI BABA DHA'YA KONUŞTU: İDAM BUNLAR İÇİN ÇIKSIN

Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi. DHA'ya konuşan baba Yılmaz Özdemir, "Kızım bale dersinden çıkıyor, eve geliyor. Alt kapı açılmadığı için zile basıyor, ablasından anahtarı istiyor. Evin girişinde o olaya şahit olduk. Ablası geliyor, annesi geliyor. Annesi hemşire emeklisi ilk müdahaleyi yapıyor. Ne yazıkki kurtaramadık çocuğumuzu. Katili yakalandı, acımız yine de dinmiyor. 20 yıldır dişimizle tırnağımızla çalışarak kızımı büyüttüm. Topluma, ülkemize faydalı olması için yetiştirmeye çalıştık. Bir kendini bilmezin gelip çocuğumu bıçaklaması normal bir şey olamaz zaten. Bu bizim gücümüzün dışında bir şey. Meclis'in, sivil toplum örgütlerinin buna ne kadar katkısı olabilir bilmiyorum ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En azından yasaların değişmesi gerekiyor. Biz vatandaşız, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ülkesine faydalı insanlar yetiştiriyoruz. Benim kızım karıncayı incitmeyen bir çocuk. Sokakta geçen parasız kalmış, kendisine aldığı salamı köpeğe vermiş, onu doyurmuş. Sokaktaki köpeği doyuran çocuk, benim çocuğumö dedi.

'BUNDAN SONRA BAŞKALARI YANMASIN'

Katil zanlısını sokakta görüp ihbar eden vatandaşlara da teşekkür ederek, zanlının en ağır cezayı almasını isteyen Yılmaz Özdemir, "Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Cezasını adalet belirleyecek. En büyük cezayı alsın. İdam diyorlar bugün idam bunlar için çıksın. Bizim çocuklarımıza sebep olmasınlar. Özgeler, Cerenler yandı bundan sonra başkaları yanmasınö diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sosyal medya paylaşımlarında olumsuz yorumlara da tepki gösteren ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da anlatan Yılmaz Özdemir, "Bu olayla ilgili Ordu Barosu, Türkiye , herkes arkamızda. Sosyal medyada olumsuz yazı yazanlara önce kendi çocuklarını düşünmelerini tavsiye ediyorum. Acımız büyük, acımızı dindirmek yerine alevlendirmeye çalışıyorlar. Bunun için savcılardan, Baro'dan yardım istiyoruz. Bu yazışmaların mutlaka dikkate alınmasını istiyorumö ifadelerini kullandı.

-Görüntü Dökümü

-Baba Yılmaz Özdemir ile röportaj

-Ceren Özdemir'in odasından görüntü

Haber: Nedim KOVAN Kamera: Mustafa KIRLAK ORDU DHA

=============================

Rus denizaltısı ' Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı 'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, Akdeniz'e yol alıyor.

Marmara Denizi 'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu 'nu döndükten sonra saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, Akdeniz'e doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Görüntü Dökümü

-------------

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus denizaltısından genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

=========================

Su sayacı hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş 'ta, apartmanlardan çok sayıda su sayacı çalan Kasım Emrah S. (43), polis tarafından yakalandı. Sayaçları hurdacıya sattığını itiraf eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Menderes Mahallesi'nde 23 Kasım'da bir inşaattaki 16 dairenin, Egemenli Mahallesi'nde 29 Kasım'da ise bir apartmanın 3 dairesinin su sayaçları çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sayaçları hırsızlıktan kaydı olan kasım Emrah S.'nin çaldığını tespit etti.

Adresi belirlenen şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Kasım Emrah S: , sayaçları hurdacı A.Ö.'ye sattığını söyledi. A.Ö. ise sayaçları alıp parçalayarak geri dönüşüme gönderdiğini kaydetti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kasım Emrah S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

-------------

Şüpheli polisler arasında

Hastaneye alınması

Doktor odasına götürülmesi

Hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA