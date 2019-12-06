DHA YURT BÜLTENİ -20

Cemile'nin katili eşine ağırlaştırılmış müebbet

Mersin 'de, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu 'nu (34) boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 28 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı. Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu Ereğli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) yöntemi ile katılan sanık Mustafa Ertürkoğlu, ikinci duruşmaya da SEGBİS ile katıldı. İlk duruşmada ifadeleri ile kan donduran Mustafa Ertürkoğlu, yine eşinin kendisini aldattığı yönünde ifade verdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cemile'nin babası Sabahattin Aslan, "Şikayetçiyim. Değil bir insan bir hayvanın bile böyle vahşice öldürülmesini kabul edemiyorum. En ağır cezayı alsın" dedi.

OLAYDAN SONRA ÇAY İÇMİŞ

Cemile Ertürkoğlu'nu yakın komşusu P.A. ise olay günü katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu'nun kendilerine çay içmeye geldiğini söyledi. P. A., "Mustafa'ya Cemile'yi sordum, 'tartıştık evi terk etti' dedi. Ben de 'karakola git' dedim. Benim zorumla karakola gitti" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı zanlının 'eşi tasarlayarak, kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ZANLI AVUKATI İNDİRİM İSTEDİ

Zanlı avukatı ise, Cemile'nin sadakatsiz davrandığını öne sürerek 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' talep etti. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan Mustafa Ertürkoğlu, "Cinayeti namus yüzünden işlemedim. 'Seni sevmiyorum' dedi. Bir anlık sinir, öfkenin etkisinde kaldığım için öldürdüm. Ben horoz kesecek bir insan değilim. Üzgünüm. Böyle bir şey düşünmemiştim. Pişmanım" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı Ertürkoğlu'na 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada tahrik indirimi uygulanmamasına karar verildi.

Görüntü Dökümü

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Avukatın açıklaması

Mersin adliyesinden detaylar

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Tamir etmeye çalıştığı lastik patlayınca yere savruldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Recep yılmaz (28) kamyon lastiğinin tamirini yaparken lastiğin patlamasıyla yere savruldu. O anlar sosyal medyada canlı yayın yaparken kameraya yansıdı.

Olay dün, Körfez Barbaros Mahallesi 'nde bulunan oto lastik tamirhanesinde meydana geldi. Recep Yılmaz tamirhanesinde kamyon lastiğini tamir ettiği sırada tekerleğe hava bastı. Lastik patlarken, Recep Yılmaz lastiğin üzerine gelmesiyle yere savruldu. Recep Yılmaz'ın kuzeninin sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada yaşanan olay kameraya yansıdı.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Yaşadığı kazanın ardından baygınlık geçirdiğini söyleyen Recep Yılmaz, "Kamyon geldiğinde lastiğini söktüm. Büyük bir demir saplanmıştı lastiğe, baya hasar vermişti. Lastiği söküp tamirini tamamladıktan sonra hava vermek için makineye yöneldim. Lastiğe hava bastığım sırada bir anda patlama yaşandı ve beni savurdu. Büyük bir darbe aldım, yaralandım. Baygınlık geçirmişim, beni hastaneye götürdüler ve gözümü hastanede açtım. O anlarda ne olduğunu bile tam olarak hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım, şu an şükürler olsun hiçbir sorunum yok. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştım, ilk defa başıma geliyor, şaşkınım" dedi.

"SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPIYORDUK"

Amcaoğlu tarafından o anların canlı yayınla sosyal medyadan yayınlandığını belirten Recep Yılmaz, "Tamir yaptığımız sırada müzik açıp canlı yayın yapıyorduk. Patlama anına denk geldi. Amcaoğlumun canlı yayın görüntüsüne çıktık ilginç oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Recep Yılmaz'ın tamirhanede çalışırken görüntüsü

-Patlama anı

-Recep Yılmaz ile röportaj

-Detaylar

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Saha bekçisini öldüren 3 avcı yakalandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Terme ilçesinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkisinde meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk, sahil kenarında avlanan bir grup ile karşılaştı. İddiaya göre Berk, kendisinin bulunduğu bölgeye doğru ateş açan avcıları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gruptan bir avcının açtığı ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar, Berk'in başına isabet eti. Berk yere yığılırken, avcılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, saha bekçisi Yüksel Berk'in yaşamını yitirdiği saptandı.

3 AVCI YAKALANDI

Jandarma kaçan avcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaplan çalışma sonunda şüphelilerin M.A, İ.T. ve E.T. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri 3 avcıyı gece yarısı Karacalı mevkisindeki ormanlık alanda yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da kendilerini uyarmak için yanlarına gittiği avcılar tarafından açılan tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, hayatını kaybeden Yüksel Berk'in (56) cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi olan Terme ilçesi Tutluk Mahallesi'ne getirildi. Görev şehidi olduğu belirtilen Berk'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalleeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11'inci Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu , Yüksel Berk'in ailesine taziye dileklerinde bulundu.

'EMEKLİ OLACAKTI'

Yaşamını yitiren Yüksl Berk'in, emeklilik hazırlığı yaptığı, Temmuz ayında da emekli olacağı ortaya çıktı. Berk'in yakın arkadaşı Nuri Doğru, üzüntü içinde olduklarını söyleyerek, "Gerçek bir avcı olsa ateş açmazdı. Muhtemelen kaçak avlanıyorlardı ve belgeleri yoktu. Eğer ihtara uysalar para cezasını öderler ve konu kapanırdı. Şimdi daha mı iyi oldu? Yüksel'i toprağa verdik. Eğer başına bu gelmeseydi Temmuz ayında nöbetçi olacaktı. Oğlu askere yeni gitmişti. Başımız sağ olsun' dedi.

Öte yandan, Berk'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli 3 avcının da sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Cenzae namazından detaylar

HABER: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Askeri kamuflajları gelinlik ve damatlıkları oldu

Adana 'nın Pozantı ilçesinde dünya evine giren jandarma personeli çift, nikah törenine askeri kamuflajla katıldı.

Konya 'da Sekçuk Üniversitesi'nde 5 yıl önce öğrenim görürken tanışan Hasan Sayım ve Arzu Sayım, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çanakkale 'nin Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan gelin Arzu Sayım ile Osmaniye 'nin Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan damat Hasan Sayım'ın, Pozantı Belediyesi'nde nikahı kıyıldı.

KAMUFLAJLA KATILDILAR

Jandarma personeli olan Sayım çifti, askeri kamuflaj giyerek nikah koltuğuna oturdu. Çiftlerin nikahını kıyan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay , böylesine onurlu bir görevi yürüten çiftin nikahını kıymaktan son derece gurur duyduğunu söyledi. Başkan Çay, çifte mutluluklar diledi.

Görüntü Dökümü

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Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın konuşması

Nikahtan görüntüler

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ POZANTI (Adana),

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