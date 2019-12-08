DHA YURT BÜLTENİ - 20

Mevlana'yı anma törenleri 'Vefa Vakti' yürüyüşüyle başladı (2)

SEMA AYİNİ İLGİYLE İZLENDİ

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sema ayiniyle devam etti. Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve birçok davetli katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl düzenlenen Mevlana'yı anla törenlerinin 'Vefa Vakti' temasıyla gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi:

"Onun ve onun gibi Allah dostlarının sayesinde sadece bu salondaki bizler değil, bu güzel Konya akşamında toplananlar değil, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın her yerinde bir muhabbet ve bir kardeşlik iklimini muhafaza edebiliyoruz. Mutluluğumuz, umudumuz varsa muhabbet ve kardeşliğimiz sayesindedir. Bir vatanımız, bir bayrağımız varsa bu yüzdendir. Bugün yeryüzünün en köklü milletiysek, istiklalimiz ve istikbalimiz sağlamsa bu, Sultan Alparslan kadar Taptuk Emre'nin, Sultan Fatih kadar Ahmed Yesevi'nin, Yavuz Sultan Selim Han kadar Hacı Bayramı Veli'nin, Sultan Alaeddin kadar Şems'in, Sadreddin Konevi 'nin, Mevlana'nın sayesindedir. Onların bıraktığı ilim ve aşk mirası sayesindedir."

BAKAN ERSOY: MEVLANA ASLİ DEĞERLERİNDEN KOPARTILMAYA ÇALIŞILIYOR

Mevlana'ya özüyle, gerçekleriyle sahip çıkmanın önemine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şöyle dedi:

"Özünden koparılarak farklılaştırılmak istenen değerler, bozulmaya, dönüşmeye, nihayetinde kaybolmaya yüz tutar. Bugün Türk-İslam kültürünün en büyük düşünürlerinden, tasavvufun en istisna şahsiyetlerinden Mevlana üzerinde de, böylesi bir yola gidilmek istendiğini görmek bizleri üzmektedir. Hz. Mevlana'ya yönelik olarak, sanki bir şair, güzel sözler söyleyen ve yazan bir edipmiş gibi; Muhammed Celaleddin-i Rumi'yi Mevlana yapan asli değerlerden kopuk bir tanım, bir kişilik betimlemesi söz konusudur."

Dünya'da kasıtlı olarak, sistemli ve planlı bir şekilde İslam düşmanlığı ve İslamafobi körükleniyor. Ancak biliyoruz ki, Mesnevi birçok dilde ve ülkede en çok okunan ve değer gören eserler arasında. Çünkü hepimizin fıtratında olan insani ve vicdani değerlere hitap ediyor. Bununla da kalmayıp, değerleri uyandırma, harekete geçirme etkisine ulaşıyor. Peki, nedir Mesnevi'yi bunca etkili yapan? Buna Hz. Mevlana çok net bir cevap veriyor. 'Mesnevi, hakikate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına agah olmak, akıl erdirmek isteyenler için bir yoldur' diyor. Hangi hükmün altında, hangi yolda yürüdüğü çok açık ve net. Bunun unutturulması, görmezden gelinmesi doğru değildir. Nehir ne kadar gür ve coşkun olsa da, kaynağını keserseniz kurur. Zaten Mevlana'yı İslam'dan ayrı düşünürseniz, onu hiç anlamamışsınız demektir."

Tören konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan 'ın, Türk tasavvuf müziği konseri ve tasavvuf tarihi araştırmacı-yazar Tuğrul İnançer 'in 'Mesnevi Sohbeti' ile devam etti. Tören, Konya Türk Tassavvuf Müziği Topluluğu'nun sema ayiniyle sona ererken, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşması

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşması

-Ahmet Özhan konseri

-Semazenlerin sema ayinine başlaması

-Sema ayininden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

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Aydın'da 92 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tekağaç mevkiinde lastik bot içerisinde bulunan göçmeni yakaladı. Öte yandan, Zırtlan Deliği bölgesinde kaçma girişimde bulunan 48 düzensiz göçmen ise Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçak 92 göçmen, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM(Aydın),

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Erenler 1131. Sokak'ta meydana geldi. Hikmet Öztan yönetimindeki 81 ES 716 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Özmert'in kullandığı 41 UY 364 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Poyraz Öztan (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber: Güven HASBAŞ/ ERENLER(Sakarya),

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'Cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan kişi, yakalandı

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 'Cinsel istismar' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, E.A. Gündoğdu Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

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HASVAK 45'inci yılını kutladı

TÜRKİYE Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK), kuruluşunun 45'inci yılını, düzenlenen geceyle kutladı. Gecede, Demirören Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Tuba Atav ödüle layık görüldü.

BASIN MENSUPLARINA ÖDÜL

Basın camiasından birçok isim de ödüle layık görüldü. Demirören Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Tuba Atav ve Doğan Burda Dergi Grubu Ankara Temsilcisi Erdal İpekeşen ödüle layık görüldü. Ödüllerini, DHA Ankara muhabirlerinden Gizem Karadağ aldı. HASVAK'ın aralıksız 45 yıldır hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Öztürk, amaçlarının hasta ve hastanelere yardım etmek olduğunu kaydetti. Öztürk, HASVAK'ın 45'inci yılını kutladıkları gecede, hazırlıkların HASVAK Gençlik Kolu üyelerine ait olduğunu söyleyerek, kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Haber: Gizem KARADAĞ - Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

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