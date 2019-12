DHA YURT BÜLTENİ-20

CEREN'İN KATİLİNİN, CİNAYETTEN ÖNCE BALE KURSUNUN ÇEVRESİNDE OLDUĞU ANLAR KAMERADA

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (2)

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 1 gün önce genç kızın bale kursu çevresindeki sokakta yürüdüğü görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının Ceren'in bale kursunun yer aldığı binanın yanındaki bir alışveriş merkezi ile bir iş yerine girdiği, ardından sokakta kalabalık arasında yürüdüğü görülüyor.

'CEREN'İ TAKİP ETMİŞ'

Katil zanlısının, olay günü, Ceren'in sokakta yürüdüğü güzergahtaki farklı güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına; katil zanlısının Ceren'i bir süre arkasından takip ettiği, ardından da karşı kaldırıma geçip takibini sürdürdüğü yansıdı.

CEREN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir'e ait, yeni güvenlik kamerası görüntüleri de tespit edildi. Görüntülerde, olacaklardan habersiz olan Ceren Özdemir'in olay günü, üniversiteden çıkıp, bale kursuna girdiği, saatlerden sonrada kurstan çıkıp evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.

GÜVENLİKÇİDEN PARA İSTEMİŞ

Öte yandan Arduç'un, olaydan 1 gün önce öğle saatlerinde Ordu Ticaret Borsası'nın önünden geçtiği, buradaki güvenlik görevlisinden para istediği de güvenlik kameralarına yansıdı.

Rus Natalia'nın kedilerinin zehirlenmesine polis soruşturması

TEKİRDAĞ'da yaşayan Rusya uyruklu Natalia Tsyura'nın villasının bahçesinde baktığı 20 kediden 10'una zehirli ciğer verilmesi, hayvanlardan 2'sinin telef olmasıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Tsyura'nın şikayeti üzerine polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alırken, bazı site sakinleri ile güvenlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu.

Rus Natalia Tsyura, kentteki firmada çalışan eşiyle birlikte 6 yıl önce Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisindeki siteye yerleşti. Tsyura, oturduğu villada sokak hayvanlarını da beslemeye başladı. Tsyura'nın bahçede baktığı 20 kediden 10'unun ağzından pazartesi günü köpük gelmeye başladı. Bunun üzerine Tsyura, kedileri veterinere götürdü. 10 kediden 2'si telef olurken, 8'ine ise tedavi uygulandı. Veterinerin yaptığı incelemede, kedilerin midesinde, ciğerle karıştırılmış zehir tespit edildi.

Natalia Tsyura, 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve hayvanları özellikle de kedileri çok sevdiğini belirterek, bahçesinde 20 kediye baktığını söyledi. Tsyura, kedilerin zehirlenmesine çok üzüldüğünü de belirtti.

Öte yandan Natalia Tsyura'nın şikayeti üzerine polis, geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, bazı site sakinleri ile güvenlik görevlilerinin ifadelerine de başvurdu.

Soruşturma sürdürülürken, site sakinleri de olay nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi. Site yönetimi, yaptığı toplantıda, giriş ve çıkışların iyi kontrol edilmesi için güvenlikçileri uyardı.

Ünlü dağcı, Palandöken'de yapay buz parkına tırmandı

DÜNYACA ünlü dağcı Tunç Fındık, Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki yap yapay buz parkına tırmandı. Dağcılık ve tırmanışın tehlikeli sporlar olduğuna dikkati çeken Fındık, "Dağlarda objektif riskler dediğimiz riskler her zaman devam eder. Kötü havası, sisi, fırtınası, tipisi, buzul çatlakları her tür tehlike vardır. Sizin bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor" dedi.

Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan suni buz dağı görenleri hayran bırakıyor. Dağcıların önlem alıp tırmanış yaptığı buz parkı, kayak merkezinin içinde bulunması ve yapay olması açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Ekim ortaları itibariyle beton bloğun üzerine su taşınarak yapay buz parkının hazır hale getirildiğini söyleyen Dadak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "10 günlük bir sürede su tesisatını çektik. Ekim ayının sonunda da buzlar oluşmaya başladı. 1 hafta gibi kısa bir sürede tırmanışa hazır hale geldi. Avrupa'da da Kasım sonunda hazır olan bir buz parkı yok. Palandöken ve Erzurum'un soğuk olması çok büyük avantaj. Aralık'tan Nisan ayının ilk haftasına kadar sürecek, uzun bir buz tırmanış periyodu eğitim için bulunmaz bir imkan. Ulaşım çok rahat. Palandöken'de bir taraf kayak pisti hemen yan tarafımızda insanlar buza tırmanıyor. Buz tırmanışı Türkiye'de yeni bir branş, bu işin gelişimine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından bu sene itibariyle buz tırmanış eğitimleri, Türkiye şampiyonası ve buz tırmanış hakemliği kursu burada yapılacak. Buz parkını belediyemizin desteğiyle daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Palandöken'i buzla da anılan bir statüye taşımak istiyoruz. Bu branşın gelişimi bizim için çok önemli. Türkiye'de yapay buz parkı olarak kayak merkezinde için olması özelliği ile de ilk" diye konuştu.

Yapay buz duvarına tırmanış gerçekleştiren dünyaca ünlü dağcı Tunç Fındık ise bu tarihte buzun oluşmasının sevindirici olmasını bildirdi. Fındık, "Erzurum'un ortasında buz tırmanışı yapıyoruz. Bu tarih buza tırmanmak için çok erken bir tarih. Doğal şelalelerin hiçbiri henüz donmuş değil. Donduklarında da dağların ortasında oldukları için çok uzun yollar aşmak gerekiyor. Meşakkatli bir iştir buz rotasının tabanına gitmek. Dağların yüksek ortamında yapılan bu vahşi tırmanış türünü hem antrenman, hem tırmanış yapmak için buraya taşınabilmesi muhteşem bir şey" dedi.

Tırmanış yapacaklara da tavsiyelerde bulunan Fındık şunlara dikkat edilmesini söyledi:

"Dağcılık ve tırmanış tehlikeli sporlar. Biz olsak da olmasak da dağlarda objektif riskler dediğimiz riskler her zaman devam eder. Kötü havası, sisi, fırtınası, tipisi, buzul çatlakları her tür tehlike vardır. Sizin bunlara hazırlıklı olmanız, kendinizi bilgiyle donatmanız, tecrübe kazanmanız gerekiyor. Bilen insanlardan eğitim alın. Onlarla dağa giderek kendinizi adım adım geliştirin. Dağcılık riskli bir spordur, bir spordan öte yaşam biçimidir. Bütün hayatınızla katılmanız gerekir. Her hava koşulunda tırmanış yapılabilir. Yeterince donanımınız, yeterince bilginiz varsa ama tabi ki en sağlamı kötü hava koşullarını doğru değerlendirmektir."

Kız öğrenciyi darbeden veli, güvenlik kamerasında

BURSA'nın İznik ilçesinde E.B. (40), ortaokulda eğitim gören kızını dövdüğünü iddia ettiği 3 kız öğrenciden birini kovalama sonucu yakalayarak, darbetti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Çini El Sanatları Çarşısı'nda meydana geldi. Ortaokulda eğitim gören P.B. (13) ile başka bir ortaokulda okuyan A.B. (13), E.A. (13) ve S.M. (13) bilinmeyen nedenle tartıştı. 3 öğrenci, iddiaya göre P.B.'yi dövdü. P.B., durumu babası E.B.'ye anlattı. Sinirlenen E.B., üç kız öğrencinin peşine düştü. E.B., kız öğrencilerden birini görüp, Çini Çarşısı'nda kovalamaya başladı. Kovalama sonunda kız öğrenciyi yakalayan E.B. ile onu tartaklamaya başladı, çevredekiler araya girmeye çalıştı. Kız öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de darbe aldı. Çevredeki esnaf öğrenciyi dükkana alarak güvenliğini sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.B.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, E.B.'nin 13 yaşındaki kız öğrencinin peşinden koştuğu ve yakaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

E.B.'nin karakolda verdiği ifadesinde, "3 kız birlik olup, kızımı darbetmiş. Kızım yerde ve telefonunu kırıyorlar. Çocuğum, 'Baba kurtar' diye beni aradı. Bu durumda siz olsanız ne yapardınız? Olayın aslını öğrenmek için okul müdürüne gittim ama yoktu. Üç kızı gördüm. 'Kızıma niye vurdunuz?' diye sormak için yanlarına gidince kaçtılar ben de peşlerinden koştum" dedi.

