DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü (2)

TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILAR

Kars'ın Selim ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş'e (11) taziye için Ağrı'dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede kaza yaptı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 JC 8335 plakalı otomobil tren kazasının yaşandığı Karaçay Köyü'ndeki hemzemin geçit yakınında kayarak yoldan çıktı. Devrilen otomobilde bulunan Sedat ve Mehmet Demir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazan yapan araç

-Kazaya müdahale eden görevliler

Haber-Kamera: Orhan Kemal OKTAY/ SELİM(Kars),

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MİLAS'TA HORTUM FELAKETİ

MUĞLA'nın Milas ilçesi kırsal Ekizköy Mahallesi'nde meydana gelen hortumda 2 ev ve 2 ahırda hasar oluşurken, 15 ağaç yerinden söküldü, 40 ağaç kısmi zarar gördü. Hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Milas'a bağlı Ekizköy Mahallesi'nde Karadam Mevkii'nde, dün saat 16.40 sıralarında meydana gelen hortum, korku dolu anlar yaşattı. Bir anda ortaya çıkan hortum, ormanlık alandan ve yerleşim yerlerinden geçti. Şiddetli rüzgarla birlikte 2 evin ve 2 ahırın çatıları uçtu, hasar meydana geldi. Hortum, devasa çam ağaçlarını ve zeytin ağaçlarını da kökünden söktü. Hortum nedeniyle mahalleli, büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Hortumun ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı , Ekizköy'e gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, 15 ağacın yerinden söküldüğü ve 40 ağacın kısmi zarar gördüğü Ekizköy'de incelemelerde bulunarak, yöre halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mehmet Yavuz Demir ise mahalleli ile telefonda konuşup geçmiş olsun dileklerini iletti. Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde Ekizköy Karadam mahallesinde meydana gelen ani hortum afeti yine çiftçilerimize, ormanlarımıza zarar verdi. Tarım Orman Müdürümüz Eşref Arslan ve mahalle muhtarımızla birlikte zarar ve ziyanı yerinde tespit etmek amacıyla sahada çiftçilerimizi ziyaret ederek meydana gelen hasarlı bölgelerde inceleme yaptık. Ormandaki çam ağaçlarında belli bir vadide kökünden sökülenleri ve dalları kırılanlar vardı. Ancak daha büyük hasar zeytinliklerde oluşmuş. Yaklaşık 10 tane atalık ağaç, normal mahsüldar 45-50 ağaç ya dalları kırılmış, ya da üstündeki zeytin taneleri ile birlikte tamamen yıkılmış. Ayrıca iki çiftçimize ait iki ahırın çatıları uçmuş. Can kaybı olmaması hepimiz için bir teselli oldu. Çiftçilerimizin zarar ziyanını başta devletimiz ve sivil toplum örgütleri hep birlikte telafi etmek için elimizden gayreti göstermeliyiz. Karadam mahallesi halkına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yüce Rabbim daha büyük afetlerden korusun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yunus Erman DOĞRUYOL/ MİLAS(Muğla),

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Kayıp balıkçı için arama çalışması başlatıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, gece saatlerinde balık tutmak için denize açılan Mehmet Narlı 'dan (67), bir daha haber alınamadı. Teknesi kıyıya vurmuş halde bulunan Narlı için arama çalışması başlatıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Narlı Milas ilçesine bağlı turistik Güllük Mahallesi 'nde, saat 04.00 sıralarında, balık tutmak için denize açıldı. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Narlı'nın evine dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bölgede yapılan aramada Narlı'nın teknesi kıyıya vurmuş halde bulundu. Bunun üzerine, Sahil Güvenlik'e bağlı arama kurtarma botları, helikopter, balıkçı tekneleri ve profesyonel dalgıçlar; görüş mesafesi 1,5 metreye kadar düşen denizde arama yaptı. Ancak balıkçıya dair herhangi bir iz bulunamadı. Mehmet Narlı için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber: Yunus Erman DOĞRUYOL/ MİLAS(Muğla),

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Eski bakanı da dolandıran şüpheli yakalandı

İZMİT'te, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp para talep ettikleri iddia edilen B.Ü. ve M.A. polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan B.Ü.'nün, Tekirdağ 'da oturan Çevre eski Bakanı Fevzi Aytekin 'i de dolandırdığı belirlendi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bekirpaşa Mahallesi'nde telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin bir kadını dolandırmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, uzun süre telefonla konuşan E.A.'yı tedirgin hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Yapılan takibin ardından E.A.'nın telefon üzerinden, daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu tespit edilen B.Ü. ve M.A. ile iletişime geçtiği belirlendi. B.Ü. ve M.A.'yı takibe alan polis, B.Ü.'nün Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i de benzer bir şekilde dolandırmaktan arandığını tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, B.Ü. ve M.A.'yı gözaltına alıp, polis merkezine getirdi. Burada işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. B.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ BAKAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Gözaltına alınan şüphelilerden B.Ü.'nün geçen günlerde eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i telefonla arayıp 'Altın kaçaklığı' yalanıyla bankada bulunan yüklü miktardaki altınını almış, bunun üzerine Aytekin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine giderek şikayetçi olmuştu.

Haber: İZMİT(Kocaeli),

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