DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Uçurumdan yuvarlanan bisikletçiyi MAK timleri helikopterle kurtardı

KONYA'da, arkadaşlarıyla Ardıçlı Gölü yakınlarındaki dağlık alana antrenman için gelen profesyonel bisikletçi Muhammet Emin Boydak, tuvalet ihtiyacı için gruptan ayrıldığı sırada uçurumdan yuvarlandı. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı halde bulunan Boydak, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerince helikopterle dağlık alandan alınıp, hastaneye götürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yükselen Mahallesi Ardıçlı Gölü yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. 5 arkadaşıyla bisikletle dağlık alana gelen Muhammet Emin Boydak, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için yanlarından ayrıldı. Arkadaşları, Boydak'ın geri dönmemesi üzerine çevreyi kontrol etti. Muhammet Emin Boydak'tan haber alamayan arkadaşları polisten yardım istedi. Olay yerine polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ekiplerce yapılan araştırmada Boydak'ın uçurumdan yuvarlandığı belirlendi.

AFAD ve UMKE ekipleri, Boydak'ın bulunduğu bölgeye indi. Yaralı halde bulunan Boydak, yapılan ilk müdahalesinin ardından yukarı taşınmak istendi ancak arazi şartları nedeniyle çıkarılamayınca, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinden destek istedi.

MAK timleri helikopterle dağlık alandan aldıkları Muhammet Emin Boydak'ı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bisikletçi Muhammet Emin Boydak'ın vücudunda ezikler olduğu, hipotermiye girdiği belirlendi. Gruptaki bisikletçilerdin birinin de ayağının burkulduğu, tedavisi için aynı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin olay yerine gitmesi

-Dağlık alanda arama yapması

-MAK timlerinin helikopterle olay yerine gelmesi

-Bisikletçinin kurtarılkması

-Diğer bisikletçilerin ambulanslara alınışı

-Bir bisikletçi ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Terör bitmek üzere. 500 civarında terörist kaldı. Terör ortadan kalktıkça doğuda binlerce işçinin çalışacağı fabrikalar açılıyor" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile Nusaybin 'e geldi. Çetin, Mardin 'in Nusaybin ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarette, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, milletin desteğiyle terörle mücadele önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Terörün ortadan kalkmasıyla bölgeye yatırımların artacağını anlatan Orgeneral Çetin, "Bütün milletimizin emeğiyle, gayretiyle, güvenlik kuvvetlerimizin etkili operasyonuyla, kahraman ordumuz, polisimiz, jandarmamız, her şeyden önemlisi yüce milletimizin desteğiyle terör sona erecek. Terör bitmek üzere. 500 civarında terörist kaldı. Terör ortadan kalktıkça doğuda binlerce işçinin çalışacağı fabrikalar açılıyor. Sadece Ağrı 'da 6 bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikası açıldı. İşte görüyorsunuz, Nusaybin'de yatırımlar yapılıyor. Buralar gelişmeye açık ve gelişmesi gerekiyor" dedi.

Görüntü dökümü

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Orgeneral Çetin'in esnaf ziyareti

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN,

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BUDO seferleri yarın da iptal edildi

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarınki Bursa Mudanya )- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Feribot seferleri, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bugün de iptal edilmişti.

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

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Eniştesini öldürüp, kendisini vurdu

MANİSA'da, Mehmet Ö. (35) ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı eniştesi Mehmet Sayar'ı (39) tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra aynı tabancayla kendisini başından vuran Mehmet Ö., ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Turgutlu İlçesi Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında Mehmet Sayar'a ait dairede meydana geldi. Mehmet Ö. ile eniştesi Mehmet Sayar iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö., eniştesine tabancayla 2 el ateş etti. Mermilerin başına isabet ettiği Sayar kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ö. tabancayla kendisini de başından vurdu.

Olay sırasında evde olan Sayar'ın eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Sayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Ö., ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

5 çocuk babası Sayar'ın cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eniştesi Mehmet Sayar'ı öldüren Mehmet Özay 'ın ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesine getirilmesi.

-Hayatını kaybeden Mehmet Sayar'ın cesedinin evden cenaze aracına nakledilmesi.

-Olay yerinden genel görüntü.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU

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Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 4 yaralı

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'ın altına girdi. TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobildeki Ramazan Furkan Ata (15) hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray- Adana yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Yağız Kaan Duran (18) yönetimindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta, Ahmet Kafalı'nın (48) kullandığı 01 EJJ 70 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada metrelerce TIR'ın altında sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu. Kazada sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata, Burak Koç (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Furkan Ata yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Ata, Alihan Salman ve Burak Koç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Olay yerinden genel detaylar

-Kazada otomobilin savrulan motoru

-Hastaneden yaralıların görüntüsü

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde yılın iş adamı ödülünü alan Uğur Kısakürek'in (47) anne ve babası, bölgeden geçerken kazayı görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Tapu Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi yönünde giden Uğur Kısakürek yönetimindeki 34 PSR 46 plakalı otomobil, Celal Özdemir'in (50) kullandığı 01 ZV 370 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Özdemir'in otomobili hurdaya dönerken sürücüler ile Ayşe Özdemir (40) ve Mehmet Cihangir Özdemir (11) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BÖLGEDEN GEÇERKEN OĞLUNUN OTOMOBİLİNİ GÖRDÜ

Kazanın ardından Alirıza Kısakürek ile eşi Müzeyen Kısakürek, bölgeden geçerken oğulları Uğur Kısakürek'in otomobilinin hurdaya döndüğünü gördü. Araçlarından inen ikili, kaza yerine geldiğinde yetkililerden bilgi alırken gözyaşlarına boğuldu.

YILIN İŞ ADAMI

Öte yandan yaralılardan Uğur Kısakürek'in 10 Aralık 'ta İstanbul'da otelde düzenlenen törende Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri yılın iş adamı seçildiği ve ödülünü Pınar Altuğ 'un elinden aldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Kaza yapan araçlar

-Müzeyen Kısakürek'in ağlaması

-Araçların kaldırılması

-Hastane önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

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Asansör boşluğuna düşen kişi öldü

MALATYA'da, iş merkezinin 5'inci katından inmek için asansörü kullanmak isteyen Abdullah Bulut (56), kabin gelmeden açılan kapıdan adımını atınca boşluğa düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde, Somuncu Baba Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı iş merkezinin 5'inci katındaki kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçiren Abdullah Bulut, eve gitmek için asansöre binmek istedi. Çağrı butonuna basan Bulut, asansörün kabin gelmeden açılan kapısından adımını atınca boşluğa düştü. Olayın görenlerin ihbarı ile iş merkezine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Abdullah Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ölen kişinin cenazesi

Ekiplerden görüntü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Sahte kimlikle cep telefonu alan 3 kişi tutuklandı

KARABÜK'te, sahte kimlikle GSM bayilerinden çıkardıkları hat üzerinden cep telefonu alıp, düşük fiyatlara satan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce kent merkezindeki bir GSM bayisinde meydana gelen dolandırıcılık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 5 ilde sahte belgelerle çıkardıkları hat üzerinden cep telefonu alıp düşük fiyata satan B.K., GD. ve M.T.'yi konakladıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin konakladıkları otelde ve araçlarında yapılan aramalarda 45 adet yeni tip sahte sürücü belgesi, 21 adet sahte kimlik belgesi, 3 bin 290 TL, 60 adet sahte kimlik ve sürücü belgesi yapımında kullanılan boş kart, 14 adet çeşitli firmalardan alınmış cep telefonu, şüphelilerin kullanımında bulunan 10 adet cep telefonu, 86 adet sim kart, 1 adet kimlik ve sürücü belgesi basımında kullanılan cihaz, 1 adet laptop, 2 adet yazıcı, 1 adet drone, 2 adet modem, 1 adet güvenlik kamerası, 15 adet mühürlü basıma hazır nüfus cüzdan kağıdı, sahte kimlik ve sürücü belgesi yapımında kullanılan malzemeler ve 1.05 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i kadın 3 kişi 'Resmi belgede sahtecilik, Nitelikli dolandırıcılık ve Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK

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Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' açıklaması

KARABÜK İl Sağlık Müdürlüğü, son bir aydır uyuz vakalarında artış görüldüğünü, vatandaşlara hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi verildiğini açıkladı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü uyuz hastalığıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Son bir aydır uyuz vakalarında artış olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde son bir aydır uyuz (scabies) vakalarında anlamlı bir artış görülmüştür. Özellikle bazı aile hekimlerimize uyuz hastalığı nedeniyle daha fazla müracaat olduğu belirlenmiştir. Bu aile hekimlerimizin görev yaptığı mahallelerde Müdürlüğümüz halk sağlığı ekipleri tarafından vatandaşlarımıza uyuz hastalığından korunma ve tedavi yolları hakkında bilgilendirme yapılmakta, okullarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize detaylı bilgi verilmektedir. Uyuz hastalığından korunmanın ilk aşaması kişisel hijyene dikkat edilmesi ve başkalarına ait şahsi eşyaların kullanılmamasıdır. Uyuz hastalığının en önemli belirtisi parmak araları, el bileklerinin iç yüzü, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda şiddetli kaşıntıdır. Kişiye hekim tarafından teşhis konulduğunda aynı evde yaşayan herkes tedavi görmelidir. Giysiler, havlular ve çarşaflar en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyalar ağzı kapalı poşet içinde 3 gün bekletilmelidir. Zemin ve mobilyalar iyice temizlenmelidir. Bu ve benzeri önlemler alındığında ve hekimlerimizin verdiği ilaçlar kullanma talimatına uygun şekilde kullanıldığında tedavisi son derece kolay olan bu hastalığın yayılmaması için, toplu yaşanılan yerlerde temizlik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir."

Haber: Okan ŞİMŞEK/ KARABÜK,

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