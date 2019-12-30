DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Selin, başından vurulmuş olarak ölü bulundu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Selin Kartal (20), başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayla ilgili olarak genç kızın erkek arkadaşı S.D. (23) ve olayın meydana geldiği evde oturan A.B. (22) gözaltına alındı.

Edremit'in Gazicelal Mahallesi Hamdibey Caddesi 10 numaradaki apartmanda oturanlar, bu sabah 2'nci katta bulunan dairenin kapısının açık olduğunu gördü. Polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Selin Kartal'ı başından tek kurşunla vurulmuş olarak buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan Cumhuriyet Savcısı tarafından Kartal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, Selin Kartal'ın öldüğü evde A.B.'nin yaşadığını belirledi. Polis, A.B. ve genç kızın erkek arkadaşı S.D.'yi gözaltına alındı. Şüpheli A.B.'nin ilk ifadesinde, dün gece 21.30 civarında evde Selin Kartal ve S.D. ile buluşup, alkol aldıklarını, bu sırada yanında bulunan silahı çıkarıp, şarjördeki mermileri yere boşalttığını, boş olduğunu düşündüğü silahı ateşlediğini söylediği öğrenildi. Olayın ardından paniklediklerini ve korkuyla kaçtıklarını belirterek genç kızın ölümünden haberleri olmadığını söyleyen A.B. ve S.D.'nin Edremit Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cinayetin işlendiği evden genel ve detay görüntü

-Selin Kartal fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Mersin'de sağanak hayatı felç etti (2)

YAYLALARDA KAR, İLÇELERDE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Merkez Toroslar ilçesi sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından Arslanköy, Kavaklıpınar, Kurudere ve Yüksekoluk Mahalleleri'nde ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yolları iş makineleriyle açıldı. Araç ve yaya trafiğini rahatlatan belediye ekipleri, aynı zamanda yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım etti. Karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 teyakkuz halinde olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Belediyemizin almış olduğu tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan isteğimiz de karlı havaya göre araçlarını hazırlıklı tutmaları ve kar lastiklerini takmalarıdır. İlçemizin yüksek rakımlı mahallelerinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçerek karla mücadele çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için karla mücadele ekiplerimiz, çalışmalarına devam edecek. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere de anında müdahale ederek, yoğun kar yağışının vatandaşlarımızın hayatını zorlaştırmaması için iş makinelerimizle her an müdahaleye hazırız" dedi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Erdemli, Mut, Bozyazı, Aydıncık ilçelerini yanı sıra Silifke ilçesinde de yağış etkili oldu. Yağış nedeni ile Silifke-Mut karayolunda dağlık kesimden gelen yağmur suları anayolda gölet oluşturdu. Araçların geçişinde zorluk yaşatan yağmur suyu nedeni ile Silifke belediyesi ekiplerince iş makineleri ile tahliye çalışmaları başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışının yaşandığı bölgeden görüntü

-Karda ilerleyen iş makinesi

-İş makinesi yola düşün karı temizlerken

-Karayolunda yağmur nedeni ile oluşan gölet

-İş makinesi biriken suyu tahliye ederken

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN,

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'Abuzer Gaffari Hazretleri'nin türbesi Türkiye'de yok

BATMAN'da baraj suları altında kalacak Abuzer Gaffari Türbesi'ndeki kurtarma kazılarında herhangi bir kalıntıya rastlanmaması dikkatleri İstanbul ve Adıyaman'da bulunan aynı adlı türbelere çevirdi. Adıyaman'daki türbenin 7 kuşaktır bekçiliğini yapan ailenin temsilcisi Mehmet Boynukara, Abuzer Gaffari'nin Türkiye'de türbesi bulunmadığını, türbe sanılan yerlerin makam olduğunu söyledi.

Batman'daki türbenin boş çıkması, İstanbul ve Adıyaman'da da aynı isimle olan türbelere giden vatandaşları şaşkına çevirdi. Adıyamanlılar, yıllardır dualar edip adaklar adadıkları mezarın Abuzer Gaffari'nin türbesi olduğunu bildiklerini anlatırken, 7 kuşaktır türbenin bekçiliğini yapan Boynukara Ailesi'nin son temsilcisi Mehmet Boynukara, Adıyaman- Kahta Karayolu'ndaki türbede mezar bulunmadığını söyledi. Abuzer Gaffari'nin Türkiye'de vefat etmediğini bu nedenle İstanbul, Adıyaman ve Batman'da bulunan mekanların, buralarda bulunduğu için makam olarak anılarak, ziyaret edildiğini ifade etti.

Adıyaman'da Abuzer Gaffari türbesinin bulunduğu alanın, Osmanlı döneminde yapıldığını aktaran Boynukara, şöyle dedi:

"Osmanlı zamanında dedemiz türbedar olarak buraya görevlendirilmiş. Bizler 7 kuşaktır buradayız. Abuzer Gaffari Hazretleri'nin buradaki yeri makamdır. Kendisi Medine'de vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Abuzer Gaffari buraya İslamiyet'i yaymak için gelmiştir. Türkiye'de türbe olarak bilinen yerler, bulunduğu sürede kaldığı alanlardır ve makam olarak bilinir. Abuzer Gaffari'nin ölümünden 950 sene sonra Adıyaman'daki bu türbe 4'üncü Sultan Murat tarafından yaptırılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Abuzer Gaffari türbesi

Türbe içerisi

Türbe bekçisi Mehmet Boynukara iler röp.

Mehmet Ali Çiçek ile röp.

İlknur Yetkin ile röp.

Türbe çevresi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü

ANTALYA'da bir süre önce by-pass ameliyatı geçiren Hüdaverdi Coşan (66), evine 50 metre kala kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Coşan'ın çalan telefonuna uzun süre bakamayan polis, eşine kötü haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Olay, saat 13.50 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 787 Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde evden çıkan Hüdaverdi Coşan, bir süre dolaştıktan sonra eve doğru yola çıktı. Coşan, eve varmasına 50 metre kala rahatsızlanıp yere yığıldı. Coşan'ın yardımına koşan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşan kurtarılamadı. Coşan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Coşan'ın çalan telefonuna bakamayan polis, evine giderek, sağlık görevlileri eşliğinde ölüm haberini eşine verdi. Bir süre önce by-pass ameliyatı geçirdiği belirtilen Coşan'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ambulans ve ekiplerden detay görüntü

Ölen Hüdaverdi Coşan'ın eşinden görüntü

Sokakdan görüntü

Hüdaverdi Coşan'ın opağı

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz

İZMİR'in Foça ilçesinde, bir grup çevreci, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Foça'da yaklaşık 100 kadar çevreci, bugün saat 13.30'da Atatürk Mahallesi, Aşıklar Caddesi'ndeki Foça Çevre Müdürlüğü'ne gelerek, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz için dilekçe vermek istedi. Koridorda sıraya giren çevrecilere görevliler, "Burası İlçe Müdürlüğü değil, temsilcilik. Kayıt memuru ve evrak sistemi olmadığı için dilekçelerinizi kabul edilemeyeceğiz" dedi. Bunun üzerine çevreciler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Grup, binanın girişindeki tabelada 'çevre' ibaresinin yer aldığını hatırlatıp, çözüm üretilmesini istedi. Görevlilerin yaptığı görüşmeler sonucunda dilekçelerin Foça Kaymakamlığı aracılığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilebileceği belirtildi. Bunun üzerine çevreci grup Hükümet Konağı'na geçip, Kaymakamlığa dilekçelerini teslim etti. Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Ezgi Levent, Foçalılar olarak hep birlikte 'Ya Kanal ya İstanbul' diyerek dilekçe vermeye geldiklerini söyledi. Levent, "Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Ekolojik yıkım olacağını düşünüyoruz" dedi.

Foça Çevre Müdürlüğü'nce dilekçelerinin alınmamasını eleştiren Fırat Korkmaz da "Bakın tabelasında da görüldüğü gibi buranın bir şube müdürlüğü olduğu yazıyor. İçeride çalışanların bundan dahi haberi yok. Asgari ücret açıklandı. 2 bin 340 lira. Buna paramız yok dediler. Ama 75 milyar liralık Kanal İstanbul yapmaya çalışıyorlar. Buna tüm halk olarak karşı çıkıyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Çevrecilerin Foça Çevre Müdürlüğü önünde görüntüsü

-Çevrecilerin koridorda dilekçelerini teslim etmek için beklemeleri

-Çevreciler Ezgi Levent ve Fırat Korkmaz ile röp.

-Çevrecilerin ellerindeki dilekçelerini sallayarak göstermelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklanırken, Ş.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ Kocaeli, İzmit

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