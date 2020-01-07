DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (10)

DERE TAŞINCA SU BORUSUNU KÖPRÜ OLARAK KULLANDILAR

Mersin'in Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesi'ndeki Kubat Deresi taştı. Sel ve taşkın nedeniyle mahalleye ulaşım sağlayamayan vatandaşlar, çareyi su borusunun üzerinden geçmekte buldu. Köprü olmayan dereden karşıya geçtiklerini ancak sel olunca geçemediklerini anlatan vatandaşlar, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Silifke Belediye Başkanı Başkan Vekili Sadık Altınok, mahalleye gelerek inceleme yaptı. Yağmurun ardından kalıcı bir çözüm bulunacağını belirten Altınok, su borusundan geçmenin tehlikeli olduğunu söyleyerek vatandaşları uyardı.

SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Mersin'de aralıksız süren sağanak yağış nedeniyle, Deliçay 'ın su seviyesi ve akış hızı yükseldi. Deliçay'ın yanı sıra kentteki birçok derede de su seviyesi yükseldi. Yetkililer vatandaşları dereye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Öte yandan şiddetli fırtına ağaçları kökünden söktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Su seviyesi yükselen dereden görüntü

-Rüzgarın söktüğü ağaçlardan görüntü

Haber-Kamera: MERSİN,

===========================

Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

AFYONKARAHİSAR'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi üzerinde bir apartmanın ilk katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evde bulunan 2'si kadın 4 kişi balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada balkonda bekleyenlerden biri yangına rağmen içeri girmeye çalıştı. Diğerlerinin güçlükle engellediği kişi fenalık geçirdi. İtfaiyenin çalışması sonucu kurtarılan balkondaki 4 kişiden 3'ü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evin büyük bölümünde maddi hasar oluştu.

Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde balkondaki 4 kişinin bağırarak çevreden yardım istemesi, içlerinden birinin de içeri girmeye çalışması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Balkona çıkan 4 kişinin yardım istemesi (cep telefonu görüntüsü)

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

============================

İzmir'de, otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobil, yakıt pompası ile bir başka otomobile çarparak dururken, büyük tehlike atlatıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. A.E. yönetimindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinin ardından savrulmaya başladı. Otomobil, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girip, pompaya ve o sırada akaryakıt alan bir başka otomobile çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü A.E. hafif şekilde yaralanırken, kazada büyük tehlike atlatıldı. Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin istasyona girerek pompaya ve yakıt alan otomobile çarpışı, bu sırada bir patlama olmasından çekinen istasyon görevlilerinin koşarak kaçması görülüyor. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

============================

Nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Erdem'in kullandığı ilkokul öğrencilerini taşıyan 27 S 6198 plakalı servis minibüsü ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AC 0041 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri aralarında öğrencilerin de olduğu 16 yaralıyı Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı da hastanede yaralıları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep),

=============================