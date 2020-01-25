DHA YURT BÜLTENİ-20 - Son Dakika

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 14 ölü -

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgesinde de birçok ilde hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya 'da yıkıma neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişi yaşamını yitirirken, Kahramanmaraş 'ta da sarsıntı sırasında bir mahalle muhtarı geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Depremde yaklaşık 300 kişi de yaralandı. Deprem bölgesine çok sayıda arama- kurtarma ekibi esvk edilirken, Kızılay da bölgeye çadır, gıda ve yardım malzemesi gönderdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri, büyük bir depremle sallandı. Panik ve endişe yaratan sarsıntının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) Deprem Dairesi, saat 20.55'te meydana gelen depremin merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi, büyüklüğünü ise 6.8 olarak açıkladı. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ'ın yanı sıra Tunceli Bingöl , Malatya, Diyarbakır Gaziantep , Kahramanmaraş, Sivas Tokat ve Kilis 'te de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.5, merkez üssünü de Sivrice ilçesine bağlı Molla Ali köyü olarak açıkladı.

Sarsıntıyla birlikte başta Elazığ olmak üzere depremin yoğun olarak hissedildiği illerde, vatandaşlar panik ve korku içinde sokaklara döküldü. Depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde can kaybı ve hasar olup olmadığının belirlenmesi için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

AFAD: 14 KİŞİ ÖLDÜ

Saatler ilerledikçe depremle ilgili üzücü haberler de gelmeye başladı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Can kayıpların 8'inin Elazığ'da, 6'sının ise Malatya'da olduğu belirtildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, BİR MAHALLEDE YANGIN ÇIKTI

Deprem felaketinin ardından yurt genelinde vatandaşların yakınlarına ulaşabilmeleri için telefonla aramaları nedeniyle deprem bölgesinde bir süre hatlar kilitlendi. Ayrıca depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde zaman zaman elektrik kesintisinin yaşandığı öğrenildi. Bu arada sarsıntı ile birlikte Elazığ merkezdeki İstasyon caddesi üzerinde 7 katlı bir binanın çatı katında doğal gaz kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ELAZIĞ VALİSİ KALDIRIM: DEPREM YIKIMA YOL AÇTI

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım , Elazığ'da depremin merkez ve bazı ilçelerde yıkıma neden olduğunu söyledi. Vali Kaldırım, yaptığı ilk açıklamada, "Maden ilçemizde 5 katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldı. Hastanelerde şu anda 225 yaralımız var 2'si ağır yaralı. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmaları. Temennimiz daha fazla can kaybının olmaması. İstasyon Caddesi'nde de bir binamızda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor. Çevre illerden bütün ekipler sevk edildi. Çalışmalar devam ediyorö diye konuştu.

MALATYA VALİSİ BARUŞ: 6 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Aydın Baruş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem ile ilgili yaptığı açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Vali, Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA MUHTAR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada depremin şiddetli hisseden illerden Kahramanmaraş'ta sarsıntı ile birlikte Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce kalp krizi geçirdi. Muhtar İnce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gece yarısına kadar büyüklükleri 1.8 ile 5.4 arasında değişen 73 artçı sarsıntı oldu. Bu artçı şokların merkez üsleri Elazığ'ın Sivrice ve Baskil ilçeleri ile Malatya'nın Kale, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi ilçeleri olarak tespit edildi.

AFAD'DAN BÖLGEYE YARDIM VE EKİPMAN SEVK EDİLDİ

Deprem sonrasında AFAD tarafından, birçok ilden arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra bölgeye çadır, battaniye sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya Bayburt , Bingöl, Bursa Çankırı , Çorum, Diyarbakır, Eskişehir , Gaziantep, Gümüşhane İstanbul , Kahramanmaraş, Kastamonu Mardin , Muş, Sakarya , Samsun, Sivas, Şanlıurfa Şırnak , Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. AFAD Adana, Adıyaman , Diyarbakır, Erzurum, Erzincan , Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS 'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir."

KIZILAY'DAN 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ MOBİL MUTFAK

Depremle birlikte bölgeye yardım malzemelerinin sevki için yurt genelinden çalışmalar başlatıldı. Kızılay Erzurum bölge Müdürlüğü'nden depremin vurduğu Elazığ'a 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak kurulması için ekipmanın sevk edildiği öğrenildi.

2010 YILINDA 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da 8 Mart 2010'da da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kovancılar olan depremde 51 kişi yaşamını yitirmişti.

METEOROLOJİ SOĞUK HAVAYA KARŞI UYARDI

Depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, dışarıda yaktıkları ateşin başında beklemeye başladı. Kentte sıcaklık, yer yer sıfırın altında 12 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü , soğuk havaya karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

DEPREM DIŞ BASINDA DA YER ALDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem dış basında da geniş yer aldı. Reuters , depremin Türkiye'nin yanı sıra Suriye Libya 'nın başkenti Trablus ve Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'ta da hissedildiğini abonelerine duyurdu. Haber ajansları depremle ilgili şu başlıklarla paylaştı:

REUTERS:

Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem...Suriye, İran, Libya'nın başkenti Trablus ve Lübnan'ın başkenti Beyrut da depremi hissetti.

AP:

Depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veren AP, depremin Suriye, Gürcistan ve Ermenistan'da da hissedildiğini belirtti.

CNN International:

'Türkiye'de 6.7 büyüklüğünde deprem' başlığını attı. Depremin 10 kilometre derinlikte sığ bir deprem olduğu belirtildi.

TASS (Rus haber ajansı):

'Türkiye'de 6.7 büyüklüğünde deprem' başlığıyla yayın yaptı. Ajans, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklamasına da yer verirken, Rus elçiliğinin gelişmeleri izlediğini ve ölenler arasında Rus vatandaşı olmadığını belirtti.

ELAZIĞ, -

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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (6)

ELAZIĞ'DA 8, MALATYA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KILIÇDAROĞLU: 'DUALARIMIZ, CAN KAYBININ DAHA FAZLA ARTMAMASI İÇİN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için" ifadelerini kullandı.

THY'DEN ELAZIĞ'A UÇAK

Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen depremin artından bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için 300 kişilik bir AFAD ekibi Türk Hava Yolları 'nın tahsis ettiği uçakla Elazığ'a gidecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02: 00'da Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız" dedi.

150 TL SABİT FİYAT OLACAK

Fiyat değişikliği ile ilgili de bilgi veren Üstün açıklamasına şöyle devam etti:

"Elazığ'da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz"

MERSİN'DEN 11 KİŞİLİK AFAD EKİBİ ELAZIĞ'A GİTTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi , 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a, 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama- kurtarma aracı gönderdi.

Belediye bünyesinde 11 kişiden oluşan AFAD ekibi, 2 arama- kurtarma köpeği ve 3 arama-kurtarma aracıyla depremin kayıplarını en aza indirmek için yola çıktı. Büyükşehir, ayrıca bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kolileri de hazırladı.

KURUMLARIMIZ KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDE DEPREM AÇIKLAMASI

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener , Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat Kandilli Rasathanesi'nde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ'da meydana gelen depremin büyüklüğünün elde edilen verilerle değiştiğini şu an için 6.6 büyüklüğünde belirlenen sarsıntının 'çok şiddetli bir deprem' olarak algılandığını vurgulayarak, "Bölgede, tarihsel depremler var, büyüklüğü 6.9-7 arasında olan. Bölge, Doğu Anadolu fay hattı oldukça aktif bir bölge bu nedenle bölgenin aktivitesi ve deprem yoğunluğundan söz etmek çok doğal. Deprem, Doğu Anadolu fay hattının karakterine uygun bir deprem. 6.8'lik depreme baktığımızda 40 kilometrelik bir alana yayılıyor, artçılarla birlikte 75 kilometrelik bir alanı etkiliyor. Artçıların devam etmesi bekleniyor" dedi.

"ARTÇILARIN YARIN VE ERTESİ GÜN DEVAM ETMESİ MÜMKÜN"

Prof. Dr. Özener, bu artçıların yarın ve ertesi günler de devam etmesinin mümkün olduğunu belirterek, bölgenin sismik olarak aktif bir bölge olduğunu ve depremin bu bölgede uzun zamandır beklendiğini, bu sismik boşluğun dolduğunu dile getirdi. Özener, "Artçılara baktığımızda kaydettiğimiz en büyük 4.8'lik sarsıntı söz konusu. Vatandaşların hasarlı binalara girmekten kaçınmasında fayda var. Bu konuda yapılacak en büyük şey, depreme karşı hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

"OLUR MU? OLMAZ MI'DAN ÖTE HAZIR OLUNMALI"

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 1 hafta içinde üst üste gelen depremlerin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini açığa çıkardığını söyledi. Özener, "Bu büyüklükte depremlerin Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattında olması çok normal. Bu bölgeler aktif bölgeler. Bilimsel olarak bölgede meydana gelen depremin büyüklüğünü ve fay uzunluğunu tahmin edebiliyoruz bu nedenle sürpriz değil, ancak zamanını bilmiyoruz. Bu nedenle 'Olur mu? Olmaz mı?' diye düşünmek yerine, hazır olmak için çabalarsak çok daha anlamlı olur" dedi.

"ÇÜRÜK BİNALARA GİRİLMESİN, AFAD'IN UYARILARINA UYULSUN"

Prof. Dr. Haluk Özener, bölgede yapı stokunun iyi olmadığını, bu nedenle can ve mal kaybının meydana gelebileceğini belirtti. Bölgedeki halka uyarılarda bulunan Özener şunları söyledi:

"Artçıların devam etme olasılığı var bu nedenle eğer binalarla ilgili şüphe varsa bizim tavsiyemiz bu binalara, çürük binalara girilmemeli. Belli bir süre teyakkuzda olunmalı. Lütfen, vatandaşlar haberleri gerçek kaynağından alsınlar, gerçek ve doğru bilgiye ulaşsınlar. Devletin resmi makamlarını takip etsinler. AFAD'ın uyarılarına uysunlar."

"FAY HATTININ UÇ NOKTALARI RİSKLİ"

Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ise, "Önümüzdeki günlerde uydulardan gelec deprem ile ilgili daha rahat konuşulabilecek, Ancak şunu bilmek gerek kırılan fay hattının uç kısımlarında risk atmış durumda. Bu noktalara dikkat etmek gerekli" dedi.

"ARTÇILAR ZAMAN İÇİNDE AZALARAK DEVAM EDECEKTİR"

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise, artçı sarsıntıların yaklaşık 1 hafta devam etmesini beklediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız dikkat etmeli, artçıların büyüklük ve sıklıkları zaman içinde azalarak devam edecektir. Doğu Anadolu fay hattında yüksek enerjili ve büyük depremler görmek mümkün. İstatistiki açıdan bekliyorduk. Coğrafya, deprem coğrafyası bu nedenle deprem bilinci yüksek bir toplum olmamız ve depreme dayanıklı binalarda oturmamız gerekli.

KOCAELİ'DEN DEPREM BÖLGESİNE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Başkanlığı'nın talimatıyla Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 arama kurtarma ekibi kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. İstanbul Atatürk Havalimanı 'ndan kargo uçağıyla İstanbul, Bursa ve Sakarya ekipleriyle birlikte deprem bölgesine gidecek Kocaeli AFAD ekipleri, depremden hemen sonra İl Müdürlüğü'nde toplanarak organize oldu ve harekete geçti. Diğer ekipler de teyakkuz halinde İl Müdürlüğü'nde bekliyor.

SAKARYA'DAN BÖLGEDE DEPREM TIR'I

İzmit Belediyesi depremin ardından arama kurtarma ekibinin bölgeye gitmek üzere harekete geçtiğini açıkladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , "Depremi en iyi bilen kent olarak durumun hassasiyetinin farkındayız. Dualarımız ve yardımlarımız Elazığlı vatandaşlarımızla olacak." dedi.

ELAZIĞ'DA 8, MALATYA'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği ve toplam artçı deprem sayısının 60 olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır; Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır" denildi.

990 ÇADIR, 712 YATAK GÖNDERİLDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş , Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ekip gönderen AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, deprem bölgesinde 11 araç, 46 personelle kış şartlarına uygun 990 çadır ve 712 yatak gönderdiklerini söyledi. Karslı, Sağlık Müdürlüğü'nden 2'si ambulans 5 araç 20 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 2 araç 8 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan ise 2 araç ve 3 personelin Elazığ'a gönderildiği bilgisini verdi.

'KARADENİZ SAHİLİNDEN İSRAİL'E KADAR HİSSEDİLDİ'

Türkiye, Elazığ ve Malatya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Okay Memiş, depremin Erzurum'un Çat ve Hınıs ilçelerinde hissedildiğini söyledi. Vali Memiş, "O kadar enteresan bir deprem ki Karadeniz sahilinden İsrail 'e varana kadar Doğu Anadolu fay hattında hissedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada fazla hissedilmedi, Hınıs ve Çat'ta kısmen hissedildi. Oralarda da olumsuz bir durumla karşı karşıya değiliz. 6.8 şiddetindeki deprem büyük bir deprem. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşları bütün imkanlarıyla oraya seferber olmak durumunda. Erzurum bu konuda çok deneyimli bir vilayet, bölge merkezi. Depolarımızda çok iyi durumdayız yaklaşık 10 bin çadırımız var. Bölgeye 990 tane çadır gönderdik kış şartlarına uygun. 712 yatak gönderdik. Belki de Elazığ'a en önce yardım ekibi gönderen illerin başında geliyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ EKİNCİ DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Sivas'ta canlı televizyon programında hissedildi. AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve gazeteciler yayın sırasında sarsıntıyı hissetti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depreme AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci gazeteciler Kemal Doğan Ali İzgi ve Hakan Bakar, Sivas'ta yayın yapan yerel televizyonda canlı yayında yakalandı. Canlı yayın sırasında televizyonun reji ekibi, milletvekili Ekinci ve gazeteciler kısa süreli panik yaşadı. O anlar yayına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ-ANKARA-İSTANBUL-MERSİN-KOCAEL-SİVAS,

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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (7)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KURUMLARIMIZ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

PEGASUS'TAN ELAZIĞ'A EK SEFERLER

Pegasus havayolları Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.

Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

İBB ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ELAZIĞ'A GİDİYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AFAD'a geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu'nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak olan yemek tırı da yollandı. Bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.

ANKARA'DAN ELAZIĞ'A DESTEK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma araçları ve K9 kurtarma köpekleri, Elazığ'a gitmek üzere, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'ndan yola çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı bünyesindeki 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personel, Elazığ'a gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'a doğru K9 kurtarma köpekleri ile birlikte tüm ekiplerimiz kara ve havayolu aracılığıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Gece boyunca takviyelerimize durmaksızın devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, sayının artmamasını temenni ediyorum" dedi.

NİĞDE'DEN UMKE VE 112 EKİPLERİ ELAZIĞ'A YARDIMA GÖNDERİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Niğde UMKE ve 112 ekibi yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek , yaptığı açıklamada, "Niğde'den AFAD, UMKE ve 112 ekiplerimiz Elazığ'daki deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yardım amacıyla arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere harekete geçtiler. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorumö dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ - ANKARA - İSTANBUL - NİĞDE,

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Ordulular, Elazığ için seferber oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi , Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 'acil' olarak göreve çağrıldı. Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular, seferber oldu. Vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3 bin adet battaniye, 4 bin adet uyku seti ve 3 bin adet çocuk bezi toplandı. Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan 1 TIR, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için 1 mobil mutfak TIR ve kıyafet malzemelerinden oluşan 1 TIR olmak üzere toplam 3 TIR'ı bölgeye gönderdi.

Büyükşehir belediyesi ayrıca gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 arama- kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yardımların görüntüsü

-Detaylar

HABER: Mustafa KIRLAKKAMERA: ORDU,

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Elazığ'daki depremin ardından Haluk Levent konserini iptal etti

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gelen haberler üzerine sanatçı Haluk Levent, Bursa'daki konserini iptal etti. Konseri yapmanın hiçbir anlamının kalmayacağını belirten Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyeleriyle sürekli irtibat kurup, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sahne alacağı Bursa'da, Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal etti. Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü haberler aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya'daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.

Bunun üzerine alkışlar arasında sahneden ayrılan Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyelerinden Elazığ'daki son durumla ilgili bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen Haluk Levent, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu.

Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık da telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuşmalar gerçekleştirdi. "Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti.

Konser ise 5 Şubat tarihine ertelendi.

Görüntü dökümü

-Haluk Levent açıklamalar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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Deri fabrikasında çıkan yangında mahsur kalan bekçi öldü

Adana'da, deri fabrikasında çıkan yangında içeride mahsur kalan bekçi Mehmet Emin Turgut, hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu deri fabrikasından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bilirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, fabrikada bekçi olarak çalışan Mehmet Emin Turgut'un içeride olduğunu belirledi. Rüzgarlı hava nedeniyle yangın, fabrikanın imalat ve depo kısımlarını da sardı. İtfaiye ekiplerinin 4 arazöz ve iki tankerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikanın çatısında da çökmeler yaşandı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Fabrikadaki kimyasal maddeler nedeniyle itfaiye ekipleri, alevlere köpüklü suyla müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Turgut'un cansız bedenine ulaşıldı. Turgut'un cansız bedeninin itfaiye ve polis ekiplerince fabrikadan çıkartılıp, cenaze aracına taşınması sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Turgut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasını tamamladıktan sonra yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yapacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, itfaiye ekiplerinin raporu doğrultusunda soruşturmaya devam edecek.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye araçları ve yanan fabrika

Fabrikadan yükselen alevler

Yanan fabrikanın içinde alevlere müdahale eden itfaiye erleri

Hayatını kaybeden Mehmet Emin Turgut'un cenazesinin çıkartılması

Cenazenin taşınması

Cenazenin aracı konulması

- Feryat eden Turgut'un yakınları

Bir yakının koşarak cenaze aracının peşenden koşuk daha sonra baygınlık geçinmesi

Polisin baygınlık geçiren kişiye yardım etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Bolu'dan Elazığ'a arama- kurtarma ekibi gönderildi

Bolu'dan 5 kişilik UMKE ve 6 kişilik 112 Acil arama- kurtarma ve ilk yardım ekibi, 6.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a doğru yola çıktı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma çalışmalarına destek için Bolu'dan ekipler yola çıktı. 5 kişilik UMKE ve 6 kişiden oluşan 2 ekip 112 Acil personeli Elazığ'a doğru yola koyuldu. Ekipler, Bolu'dan çadır, medikal malzeme, yatak ve 1 adet lojistik aracını bölgeye ulaştıracak. Ayrıca arama- kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerin hazırlanması

-Araçların yüklenmesi

-Yola çıkmaları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,