DHA YURT BÜLTENİ-20 - Son Dakika

Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AKSARAY'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına alındı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de rahatsızlanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 kişi acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: TEDBİR AMAÇLI GÖZETİM ALTINDALAR

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişinin 'cornovavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tetkikler için numunelerin aldığı belirtilen açıklamada, "Saat 16.15 sıralarında Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine başvuran 9 Çin vatandaşı bir hafta içeresinde Çin'den Türkiye 'ye seyahat öyküsü olması nedeniyle Corona Virüs olası vakası şüphesi açısından gerekli önlemlar alınarak; tanı konulması halinde tedavilerinin yapılması amacıyla 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlanmıştır. Aynı süreçte 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakın temasta bulunmaları nedeniyle gerekli muayeneler yapılıp ilgili tetkikler açısından numuneleri alınmıştır. Kişiler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulmaktadır." denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Arızalanan otomobili yolcularla taşıyan çekici, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, arazılanan otomobili içerisindekilerle birlikte taşıyan çekici karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. Arızalanan bir otomobili içerisindeki yolcularla beraber taşıyan çekici, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçlar içerisinde bulunan 8 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçların enkazı

-Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Yaralıların ambulansa alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Anne karnındaki ikiz bebeklerinin ölümünde soruşturma başlatıldı

BOLU'da yaşadığı sancılar nedeniyle 2 kez gittiği hastanede, taş düşürme teşhisi konularak evine gönderilen 5 aylık hamile Güler Kılıç (24), ikiz bebeklerini kaybetti. Güler Kılıç ve eşi Mehmet Resul Kılıç doktor ve hastane yönetiminden şikayetçi olurken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bolu'da 8 ay önce evlenen Güler Kılıç ve Mehmet Resul Kılıç çifti 5 ay önce anne-baba olacaklarını öğrendi. Çift büyük umutlarla ikiz bebeklerini beklerken, 3 gün önce anne Güler Kılıç'ın ağrıları tuttu. Kılıç çifti, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne gitti. Genç kadına, muayenenin ardından böbrek taşı döküyor olabileceği gerekçesiyle serum takıldıktan sonra üroloji servisine gitmesi söylendi. Kadın, hafta sonu olması nedeniyle üroloji servisine gidemedi. Genç anne adayı dün gece saatlerinde de yaşadığı ağrılar nedeniyle aynı hastaneye gitti. Doktor tarafından muayene edilen Kılıç, aynı teşhisle yeniden evine gönderildi. Ağrılar içinde evine giden genç kadında kanama başladı. Mehmet Resul Kılıç eşini yeniden aynı hastaneye götürdü.

İKİZ BEBEKLER HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede Kılıç çiftine anne karnındaki 5 aylık ikiz bebeklerinin hayatını kaybettiği söylendi. Durumun haber verilmesiyle sinirlenen Mehmet Resul Kılıç, iddiaya göre doktorun odasına girdiğinde doktor ve sekreter zemin kattaki odanın penceresinden atlayarak kaçtı.

Büyük üzüntü yaşayan ve sinir krizleri geçiren baba Mehmet Kılıç'ın tepkisi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kılıç ailesi, hastane yönetimi ve doktordan şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ceninler anne karnından alındıktan sonra Adli Tıp uzmanı nezaretinde plasenta ve ikiz fetüsler formollenerek otopsi yapılmak üzere usule uygun şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmiştir. Şikayetçi M.R.K'nin şikayeti dinlenilmiş, şikayetçi olunan doktorların kimlikleri tespit edilmiş, kamera kayıtları muhafaza altına alınmış ve tıbbi belgeler temin edilmiştir. Otopsi sonucuna göre olay tüm yönleriyle araştırılacak olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

BABA KILIÇ: BEN ÇOCUKLARIMA İSİM KOYMUŞTUM

Baba Mehmet Resul Kılıç, 4 kez hastaneye geldiklerini ve her seferinde sağlam raporu verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2 çocuğu geri getirsinler. Bize buradan sağlam raporu verdiler. 4 kere ben hastaneye geldim. 'Sadece kum düşüyor, başka hiçbir şeyi yok, korkulacak hiçbir şey yok. Ürolojiye git. Orada bir makine var. O makineyle taşı düşürecekler. Çocuklar sağlam' dediler. Buraya hanımla yine geldik, yine bize serum taktılar ve eve gönderdiler. Eve girdik çay içiyorduk. Yeniden rahatsızlandı. Tekrar hastaneye geldik. Onu içeri aldılar. Hanımın ağlama seslerini duydum. 3 numaraya koştum. Doktor hanımın canı benim çocuklarımdan değerliymiş. Ben kapıyı açtığımda ne doktor ne sekter yok. İkisi de camdan atlayıp gitmiş. Çocuklara bakmadı bile. Madem böyle bir şey vardı. Benim hanımım rahatsızdı. O odaya yatıramaz mıydı? Bir tane boş oda yok muydu? 4 kere bizi eve gönderdiler. 2 tane cinayet var. Ben onların adını koymuştum. Onlar bana o çocukları nasip etmedi. Böyleleri hala bu mesleği yapmasın."

'İKİZ BEBEKLERİMİZ ÖLDÜ'

Mehmet Resul Kılıç'ın kardeşi Nazan Kılıç, Güler Kılıç'a böbrek taşı döktüğü ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde teşhis konulduğunu aktararak, "İkiz bebeklerimiz öldü. 3 gündür gelip gidiyoruz. Bize böbrek taşı döküyor teşhisi koydular. El yordamıyla konuldu bu teşhis. Yani herhangi bir tedavi yöntemiyle değil. Eliyle baktı ve sen böbrek taşı döküyor olabilirsin dedi. Ürolojiden randevu alacaksın dedi. Hafta sonu olduğu için mecburen pazartesi gününe randevu aldık. Sabah akşam bu hastaneye geliyoruz çünkü gebe olduğu için başka bir hastanede herhangi bir şekilde yardımcı olmuyorlar. 5 aylık hamileydi. Bize 3 gün boyunca, 'böbrek taşı döküyor olabilirsin', 'Bir şeyin yok', 'gebeliğinle ilgili herhangi bir problemin yok' diyerek bizi eve gönderdiler. Bu akşam da geldik. Bize serum takıp eve gönderiyorlar. Hastaneden çıktık, arabaya bindik, evin kapısından girmemizle kızın kanamasının başlaması bir oldu. Bir şeyin yok diyerek gönderdikleri kıza 2 tane çocuğunun cenazesini gösterdiler." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hala ile röportaj

-Baba ile röportaj

-Hastaneden görüntüler

-İsyan etmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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CHP'li Köse'den kongrede partiliye tepki: Dinleyip oturmuyorsa polis çağırıp çıkartın

ÇORUM'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) merkez ilçe kongresine katılan CHP Çorum Tufan Köse , tartışmaya girdiği bir partiliye "Dinle otur yerine. Dinleyip oturmuyorsa polis çağırıp çıkartınö diyerek tepki gösterdi. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle yaşanan tartışma sona ererken, Köse'nin sözleri partililerin de tepkisine neden oldu.

CHP Merkez İlçe Kongresi, Devlet Tiyatro Salonu'nda dün gerçekleştirildi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin başkanlığında, kongreye, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, parti yönetimi ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede açılış konuşmasını yapan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin ardından CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse de partililere hitap etti.

KÖSE: KONUŞTUN DİNLEDİK, DİNLE ARTIK

Milletvekili Köse'nin konuşması sırasında salonda bulunan partili İ.T., ayağa kalkarak eleştiride bulundu. Partilinin eleştirisi üzerine Milletvekili Köse ise "Haklısınö yanıtını verdi. Partilinin konuşmasını sürdürmesi üzerine Milletvekili Köse, "Konuştun dinledik. Dinle artık. Otur yerine. Dinleyip oturmuyorsa polis çağırıp çıkartınö diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine salonda gergin anlar yaşanırken, milletvekili Köse'ye tepki gösteren başka bir partilinin, "Sen bir milletvekili olarak vatandaşa polis çağırın, çıkarttırın diyemezsinö sözleri salondan büyük alkış aldı.

Yaşanan gerginlik devam edince, CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi mikrofonu eline alarak araya girdi. Hakverdi, "Burada olanların parti disiplinine ve ahlakına uyması şart. Oturduğunuz yerden söz atamazsınız. Hele de bir bölge milletvekiline söz atamazsınız. Müsaade edin oturduğunuz yerden bağırıp durmayın. Kürsüde söz hakkı verdik. Gelirsiniz, eleştirirsiniz, oturursunuz. Oturduğunuz yerden laf atamazsınız. Kimse kimseyi atmadı. Attırmıyorum da. Parti disiplini gereği buna uyacaksınız" dedi.

Hakverdi'nin sözleri üzerine kongredeki gerginlik yatıştırıldı.

Konuşmasına devam eden CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kongrenin huzurunun bozulduğunu söyleyerek, "Buradaki kongrenin selameti bozuluyor. Dinlemek isteyen arkadaşlar dinleyemiyorlar. Yani o arkadaş hala burada kalacak mı? Bunu mu diyorsunuz'ö ifadelerinde bulundu. Bunun üzerine salondaki partililer topluca 'evet' diye seslendi. Kongrede yaşanan tartışma sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İlçe kongresindeki tartışmalar

-CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin salondakilere tepkisi

Haber: ÇORUM,

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Drift yapan ambulans şoförü görevden uzaklaştırıldı (2)

DRİFT YAPAN AMBULANS ŞÖFÖRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkari'de drift yaparken görüntülenen ve hakkında soruşturma başlatılan ambulans şöförü görevden uzaklaştırıldı.

Van'da geçtiğimiz günlerde çekilen ve bir ambulans sürücüsünün kar içinde drift yaptığı görüntüler üzerine araştırma başlatıldı. Van'da çekilen görüntünün bazı yayın organlarında yayımlanmasının ardından yapılan incelemede ambulansın Hakkari'de görev yaptığı belirlendi. Konu ile ilgili Hakkari Valiliği soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, drift yaparken görüntülenen ambulans şoförünün görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "'Drift yapmayan bir ambulans kalmıştı' olay başlığıyla yayımlanan habere istinaden yapılan incelemelerde söz konusu ambulans ve ekibinin Van iline hasta götürdüğü, sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. İlgili personel hakkında soruşturma başlatılarak, görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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