DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Prof.Dr. Karabay: 'Koronavirüs'ten korunmak için sabun ve kolonya kullanın

SAKARYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay , 'koronavirüs'ten korunmak için ellerin daha sık yıkanması ve alkollü dezenfektanlar kullanılması gerektiğini belirterek, "Ellerimizi 20 saniye boyunca su veya sabunla yıkamalı, alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemeliyiz. Eğer bunları yapamıyorsak kolonya bile bu virüslerin bulaşımını engellemede oldukça etkili" dedi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay, Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan 'koronavirüs' ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Karabay, "'Koronavirüs'ler yıllardan beri bildiğimiz, yıllar öncesinden 'soğuk algınlığı' etkeni olarak bildiğimiz; burnumuza, boğazımıza ve gözlerimizdeki mukozaya yapışan virüslerdir. Bu virüslerin 2002- 2003 yılında SARS isimli Güney Koreli menşeili bir virüs olarak yoğun bakım gerektiren bir hastalık olduğunu gördük" dedi.

'Koronavirüs'lerin asıl kaynağının hayvanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Karabay, "'Koronavirüs'lerin asıl kaynağı hayvanlardır. Temel olarak insanlara ilk orjini bazı hayvanlardan geçmektedir. Örneğin MERS'te develer, yarasalar gibi çeşitli hayvanlar insanlara bu etkenleri bulaştırabilmektedir. 2019 'koronavirüs', bugüne kadar olan 'koronavirüs'lerden biraz daha farklı ve mutasyon geçirmiş hali. 2019'un Aralık ayında da Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüsün varlığı kabul edildi. Kaynağının da hayvanlar olduğu, bir orjinin hayvanlardan geçtiği düşünülüyor. Bu virüs, insanlarda solunum yollarında enfeksiyonlar yapabiliyor ama sanki her bulaşanı yoğun bakımlık yapacakmış her bulaşanı öldürecekmiş gibi bir kaygıda var. Bazı insanlarda öldürücü olabiliyor ama elde edilen verilere göre bu virüsü kapan 100 kişiden 98'inde ölümcül seyir etmiyor" diye konuştu.

'VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EN ETKİLİ YOL: KOLONYA'

Kolonyanın ulaşılabilen en kolay alkollü dezenfektan olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karabay, şöyle konuştu:

"Tabi ki enfeksiyonu önlemek için her türlü tedbiri alacağız. Her türlü önlemi yerine getireceğiz. Ellerimizi daha fazla yıkayacağız. Şu an Türkiye 'de bildirilmiş hiçbir olgu yok ama eğer hastalıklı biri bildirilirse maske takacak ve ellerimizi bol bol yıkayacağız. Bizim Türk toplumunda çok güzel bir alışkanlık var; kolonya. En basit ulaşılan alkol, evlerimizde ve iş yerlerimizde kolonyayı daha fazla kullanalım ve hep yanımızda olsun, ancak korku ve panik havasına asla girmemeliyiz. Ülkemizde yeni 'koronavirüs' kaynaklı hiçbir olgu şu ana kadar bildirilmedi ama solunum partikülleriyle bulaşabiliyor ve bize bulaşmasının en kolay yollarından biri kirli eller. Ellerimizi 20 saniye boyunca su veya sabunla yıkamalı ya da alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemeliyiz. Eğer bunları yapamıyorsak kolonya bile bu virüslerin bulaşımını engellemede oldukça etkili. Çünkü bunlar zarflı virüsler ve alkol gibi el dezenfektanlarıyla derhal yok olabiliyorlar."

'BAKANLIĞIN ALDIĞI ÖNLEMLER GEREKLİ VE YETERLİDİR'

Sağlık Bakanlığı 'nın aldığı önlemleri yerinde bulduğunu söyleyen ve son 14 gün içinde Çin veya bölgeden seyahat eden Sakarya Üniversitesi öğrencilerini kontrol ettiklerini belirten Prof. Dr. Karabay, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili gerekli tanısal işlemleri kendi laboratuvarlarında yapabilecek kapasite oluşturulmuş durumda. Başından beri Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler gerekli ve yeterlidir. Tüm dünyada şu anda influenza A ve B tipleri tüm dünyada geziyor ve dolayısıyla hepimiz her an grip olabiliriz. Gripten korkuyor muyuz? Hayır. Grip bazı hastalarda ölümcül olabiliyor, aynı 'koronavirüs' gibi. Her ikisinden de korunmanın yolları aynı. Hijyen, hasta olduğu görülenlerden uzak durmak ve maske takmak yeterli. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü öngörüsüyle son 14 gün içinde Çin seyahati yapan üniversite öğrencilerini kontrolden geçirdik ve hiçbir risk unsuruna ulaşamadık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi detay

Prof. Dr. Oğuz Karabay açıklama

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

=========================

Akşener'den İmamoğlu'nun tartışılan Erzurum tatili yorumu: O tür konuların kararını seçmen verir (2)

AKŞENER TORBALI'DA ESNAFI GEZDİ, SORUNLARI DİNLEDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir turu kapsamında bugün Torbalı'yı ziyaret etti. Torbalı Belediye Binası'nın önünde kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milleti dinlemeyi sürdüreceklerini belirtti. Akşener'e Torbalı ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da eşlik etti. Torbalı Belediyesi Mehter Takımı ile belediye binası önüne gelen Akşener'i Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur karşıladı.

'BAYRAĞA EL UZATANIN ELİNİ ÇATIR ÇUTUR KIRARIZ'

Elinde Türk bayrağı ile alana giren Akşener, Yunan vekil Ioannis Lagos'un bayrak yakma eylemini hatırlatarak, "Şundan emin olun bu bayrağa uzanan elleri 82 milyon bir olur çatır çutur kırarız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

UYGUR'DAN AKŞENER'E KÖRÜKLÜ ÇİZME

Belediye binası önündeki konuşmasından sonra Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un makamına geçen Akşener burada, başkan ile bir süre sohbet etti. Başkan Uygur, Akşener'in ziyaretle kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, "Bir siyasetçi olmaktan öte bir vatandaş olarak Sayın Meral Hanım'a Millet İttifakı'nın bir parçası olduğu için teşekkür ediyorum" dedi. Akşener'i Pazar günü yapılacak olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne de davet eden Uygur, Akşener'e devecilerin geleneği olan körüklü çizme, tesbih ve üzerinde Akşener'in adının yazdığı deveci yağlığı ile ilçeyi temsil eden ürünlerden oluşan bir paket hediye etti. Hediyeler için teşekkür eden Akşener de Başkan Uygur'a İYİ Parti logolu plaket takdim etti. Akşener, belediyedeki ziyaretinin ardından esnafı gezmeyi sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meral Akşener'e mehterli karşılama

-Torbalı İyi Parti İlçe Başkanı ve Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un karşılaması

-Akşener'in vatandaşlarla selfie fotoğraf çekilmesi

-Torbalı belediyesi önündeki konuşması

-Akşener'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u makamında ziyaret etmesi

-Akşener'in vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekilmesi

-Esnafı ziyaret etmesi ve kentten ayrılmasi

Haber: İbrahim DANIŞ - Kamera: Ömer Faruk ÇARK/ TORBALI (İzmir),

==================================

Yıldız Dağı'nda araçlar kara gömüldü

SİVAS Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı zirvede 1,5 metreye ulaştı, park halindeki araçlar da kara gömüldü.

Kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kayak merkezindeki pistlerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti, zirveye yakın noktalarda ise 1,5 metreye ulaştı. Yağış nedeniyle merkezde park halindeki araçlar kar altında kaldı. Sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan merkezde kayakseverler yağan kar altında doyasıya eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Merkezden görüntüler

-Kar altında kalan araçlar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS

============================

Muğla'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan baskında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ekiplere, 'baz istasyonu için kazı yapıyoruz' dediği öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Paşapınarı Mahallesi'nin Medetbeleni Tepesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, saat 17.00 sıralarında kepçeyle kaçak kazı yapılan alana baskın yaptı. Baskında suçüstü yakalanan H.E.P., A.A., ve M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karşılarında ekipleri gören şüphelilerin, 'baz istasyonu için kazı yapıyoruz' dedikleri öğrenildi. Olay yerinde bulunan kepçeye el konulurken, gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Aralık 2019'da da aynı yerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden ve kepçeden görüntü

-3 şüphelinin yerde otururken fotoğrafı

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

=============================

400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi

KOCAELİ'de sürücü H.G., polisi arayıp, TIR'ındaki 400 bin TL değerinde 24 ton alüminyum kablonun çalındığını ihbar etti. Polisin yaptığı incelemede, H.G.'nin kabloyu sattıktan sonra TIR'ı bir dinlenme tesisine park edip, hırsızlık süsü verdiği belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Olay, 21 Ocak'ta Çayırova ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikadan piyasa değeri 400 bin TL olan 24 ton alüminyum kabloyu nakliyesi için alan H.G., bir süre sonra polisi arayıp, bir dinlenme tesisinden, TIR içinde bulunan kabloların çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından çevrede araştırma yapan polis ekipleri, H.G.'nin kablo yüklü TIR ile fabrikadan çıktıktan sonra B.D. ve M.E.S. ile iletişime geçip, TIR'ın plakasını çalıntı bir plaka ile değiştirerek İstanbul'a gittiğini ve kabloları Y.G.'ye teslim ettiğini, daha sonra da çalıntı süsü verdiğini belirledi. Eskişehir ve İstanbul'da operasyon düzenleyen polis ekipleri, H.G., B.G., M.E.S. ve Y.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

============================

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kemer İlçesi Göynük Mahallesi'ne bağlı Değirmendere mevkiinde, saat 17.30 sıralarında, Antalya'dan Finike'ye giden Talat Filiz (54) yönetimindeki 07 TT 661 plakalı otomobil, D-400 yolundaki virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Talat Filiz ile eşi Gönül Filiz (49) ve kızı Merve Nur Karaduman (21) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı aile, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, otomobilin çarptığı ağacın arkasında bulunan otobüs durağında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

3 GÜN ÖNCE AYNI YERDE ELİF'E OTOMOBİL ÇARPMIŞTI

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yerde, 28 Ocak Salı günü Elif Sarı (18) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Değirmendere virajından detay

Değirmendere tabelası detay

Kaza yapan otomobil detay

Kazaların yaşandığı yoldan detay

Kaza yapan otomobilden detay

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

============================

Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5)

DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Haber: ZONGULDAK,