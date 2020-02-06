DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Hakkari'de el bombası patladı: 1 şehit

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, el bombasının patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (28), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Çelik'in acı haberi memleketi Kayseri 'nin Develi ilçesindeki ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu (Seriberi) Üs Bölgesi'nde, saat 14.00 sıralarında, el bombasının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, yaralandı. Çelik, yapılan ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen, şehit oldu. Şehit Çelik'in Kayseri'nin Develi ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde oturan ailesine acı haber verildi. Çelik ailesi, acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu. Çelik'in baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Özgür Çelik'in yarın Develi ilçesinde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Çomaklı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca'da bölgesinde el bombasının patlaması sonucu yaralanan 1 askerin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "05 Şubat 2020 tarihinde, Hakkari Çukurca'da bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında, el bombasının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 05 Şubat 2020 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, TSK ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Er Özgür Çelik için düzenlenen törenden görüntüler

-Şehit evinden genel görüntü

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: KAYSERİ,DHA

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Düzce'ye şehit ateşi düştü

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28), Düzce'de oturan ailesine acı haber ulaştı.

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Uzman Çavuş Özgür Işık, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Uzman Çavuş Özgür Işık'ın şehit haberi, Düzce Hamidiye Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Düzce Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya , İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan , şehidin babası Arslan Işık ve anne Raziye Işık'a acı haberi verdi. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılarak, taziye çadırı kuruldu. Halk, aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehidin evinin sokağından görüntü

-Türk Bayrağı ve taziye çadırından görüntü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Aksaray'a şehit ateşi düştü

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün (23) memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü'nün memleketi Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Süslü ve annesi Yeter Süslü'ye acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. 10 kardeş olan şehit Süslü'nün eşi Sürreyya ve 8 aylık kızı Miray'ın Van'da olduğu öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır uzman çavuş olduğu öğrenilen Süslü'nün cenazesinin yarın Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit evinin dışından detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Kimyasal madde yüklü tanker refüje çarptı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıkan sülfürik asit yüklü tankerde sızıntı olma ihtimali paniğe neden oldu. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, ölçüm yapıp, sızıntı olmadığını tespit etti.

Olay, akşam saatlerinde Kaynaşlı D-100 yolunda meydana geldi. Ankara yönüne giden Necmettin Serdar yönetimindeki 10 AJL 54 plakalı sülfürik asit yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki yeşil alana çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, tankerde sızıntı olma ihtimaline karşı İl AFAD Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri ölçüm yaparak sızıntı olmadığını tespit etti. Daha sonra tanker olay yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tankerin orta refüjdeki görüntüsü

Tankerde AFAD ekiplerinin inceleme görüntüsü

Kimyevi madde yazılı tankerin görüntüsü

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Bahçeşehir Koleji Konya'da açılıyor

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel , 2020- 2021 eğitim yılında Konya'da kolej açacakları söyledi. Yücel, "Dünyanın sayılı eğitim kurumları arasındayız. Avrupa 'nın ise en büyük eğitim kurumuyuz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi sunuyoruz. Okullarımızda yapay zeka temelli eğitimi sunuyoruz. Yapay zekaya hakim olanlar dünyaya hakim olacaktır" dedi.

Konya'da kurulacak kolejle ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan kurumun genel müdürü Özlem Dağ, "128 okulla devam ettiğimiz eğitim yolculuğumuza 2020- 2021 de 138 okulla devam ediyor olacağız. 12 binin üzerinde öğretmen, 100 binin üzerinde öğrenci anlamına geliyor. Bu bizim için çok kıymetli ve bu okullardan biri de Konya olacak. Konya'da potansiyeli çok yüksek öğrenciler var. O öğrencileri de dünyanın en iyi eğitimiyle buluşturacağız. Sadece Türkiye standartlarında değil, dünyanın en iyi eğitim modeliyle buluşturacağız.

'YAPAY ZEKAYA HAKİM OLANLAR, DÜNYAYA HAKİM OLACAKTIR'

Yapay zeka temelli eğitim sisteminin önemine değinen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise şöyle konuştu:

"Dünyanın sayılı eğitim kurumları arasındayız. Avrupa'nın ise en büyük eğitim kurumuyuz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi sunuyoruz. Fiziksel yapılar kolaydır ama içini doldurmak önemlidir. Okulumuzu göreceksiniz harika bir okul. Ama ondan daha önemlisi içindeki öğretmendir. Öğretmensiz eğitim-öğretim sistemi düşünülemez. Yapay zeka temelli eğitim yapıyoruz. Yapay zekaya hakim olanlar dünyaya hakim olacaktır. İnsansız hava aracı, insansız deniz aracı, insansız kara aracı. Şimdi insansız tanklar yapılıyor. Bizim de eğitimde kullanacağımız yapay zeka temelli eğitim sistemini Amerika'da dünyaya duyurduk. Bizim eğitim sistemimiz artık yapay zeka temelli olmak zorundadır. Son 2 yıldır da okullarımızda kullanıyoruz. Böylelikle ülkemizi daha ileriye götürebiliriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplatıdan detay

-Özlem Dağ açıklama

-Enver Yücel açıklama

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA

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