DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Erzurum'da çıkan yangında 4 ev ve 3 ahır yandı

ERZURUM'un Oltu ilçesinin Yaylaçayır Mahallesinde çıkan yangında 4 ev, 3 ahır 4 samanlık ve 2 odunluk yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlık çabasıyla söndürülürken köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye 26 kilometre uzaklıktaki 12 hane 120 nüfuslu Yaylaçayır Mahallesinde meydana geldi. Aslan Yıldırım'ın evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, alevlerin sardığı alana gelerek ellerinde kovalarla müdahale etti.

Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının daha da büyümesini önledi. Dumanların içinde yapılan çalışmalarda görevlilere köylüler tarafından ayran dağıtıldı. Yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınan yangında 4 ev, 3 ahır 4 samanlık ve 2 odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangında tonlarca ot da kül oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),

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Manisa'da 'renkli reçete' operasyonunda 11 zanlı adliyede (2)

İKİSİ DOKTOR 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 5 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden eczacı Ekin Koç (32), doktor Halit Boğum (58), doktor Şenay Bozlar (47) ve Bahri Fındıkçıoğlu (35) tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Y., Ö.D., N.V.Ö., H.F., S.C., K.Ş. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Operasyonda tutuklama kararı verilen 4 kişinin jandarma aracına bindirilmesi

Adliyeden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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Manisa'da kar yağışı ulaşımı engelledi

MANİSA'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sebebiyle, İzmir-Ankara D300 karayolunda önlem alan emniyet güçleri, ağır tonajlı araçların geçişine tuzlama çalışmaları nedeniyle bir süre izin vermedi. Bu arada, kara hasret kalan Kulalılarda geç saatte sokağa çıkarak kar yağışının keyfini sürdü.

Kula'da gece saatlerine yoğun şekilde yağmaya başlayan kar yağışı sebebiyle, polis ve jandarma ekipleri İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde önlem aldı. Saat 23.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle, bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolundaki Kavacık rampasında, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri öncülüğünde, Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Her kar yağışı sonrasında ulaşımda aksama yaşanan Kavacık Rampasına TIR gibi büyük araçların seyahat etmesi bir süre engellendi. Emniyet görevlileri, karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları sonrasında İlçe Stadyumu yakınlarında büyük araçlarıngeçişine izin verdi. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım götürdüğü Elazığ'dan dönüşte Kula rampasında yoğun kar yağışına yakalanan Manisa Soma Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi Emrah Şahinbaş, "Soma'dan Sosyal Yardımlaşma kömürü alıp, Elazığ'daki depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yardım için Elazığ'a gitmiştik. Kömür teslimatımızı yaptık. Dönüşte Kula rampalarında emniyet güçleri trafiği tehlikeye atmamak adına bizi durdurdu. Bizde yolun açılması için bekliyoruz." dedi.

BAŞKAN TOSUN, ÇOCUKLARIYLA KARIN TADINI ÇIKARDI

Bu arada kar yağışı, kara hasret kalan Kulalılar için de bir fırsat oldu. Çocuklarıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte evinin önünde kar topu oynayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da, uzun süredir bekledikleri kar hasretini giderdiklerini söyledi. Başkan Tosun, "Geçen seneye göre yüzde 50 yağışlarımız azdı. Hamdolsun Allah'a bugün güzel bir kar yağışı var. Bu kar yağışında bizde dayanamadık, çoluk çocukla beraber sokağa kartopu oynamaya indik. Bu karda, yolda seyehat halinde olan vatandaşlarımız da inşallah burnu bile kanamadan sevdiklerine ulaştır. Ben herkesin bu karlı havada dikkat etmesini, hem de karın zevkini ve tadını çıkarmasını tavsiye ediyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yoğun kar yağışının İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki etkisi

Büyük araçların bekletilmesi

Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları

İlçe merkezi ve kar yağışı

Manisa Soma Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi Emrah Şahinbaş rop.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un çocuklarıyla kartopu oynayışı

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun rop.

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),

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