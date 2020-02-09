DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

MARDİN'de, Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3'üncü Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yarın oynayacağı Kızıltepespor maçı için Mardin'e gelen oyuncularının taşındığı 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin- Diyarbakır yolu Akres mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerine götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kar yağışından görüntü

Kaza yapan araçtan görüntü

Yollara tuz serpen araçlar

Yol temizleme

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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Sancısı olan hastaya iş makinesiyle yolu açıp ulaştılar

AĞIR'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 293 köyden Uzunveli köyünde rahatsızlanan 1 kişiye, iş makinesiyle yolun açılmasının ardından ulaşıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış ve tipinin etkili olduğu Ağrı'da 293 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Özel idare ve sağlık ekipleri sabah saatlerinde Ağrı'ya 21 kilometre uzaklıktaki Uzunveli köyünden gelen hasta ihbarı üzerine alarma geçti. 17 yaşındaki Dilara Doğan'ın sancılandığı bilgisi üzerine sağlık ekipleri, İl Özel idaresi çalışanlarının yardımıyla yola çıktı. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin açtığı yolla köye ulaşan sağlık ekipleri sancılanan Dilara Doğan hastaneye kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İs makinesi ve ambulansın yolda ilerlemesi

-Yoldan genel ve detay

-Köye ulaşan sağlık ekibinin hasta genç kızı ambulansa getirmesi

-Genç kızın ambulansa konulması

-Ekiplerin yola çıkması

Haber-Kamera: AĞRI,

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Karabük'te kar yağışı ulaşımı etkiledi

KARABÜK'te etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda ilerlemekte zorlandı.

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Bu akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı etkiledi. Karabük- Safranbolu karayolu Balıklar Kayası mevkiinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Karla kaplı rampalarda yolda kalan araçları vatandaşlar iterek ilerlemesini sağladı. Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Rampada araçların kayması

Yolda kalan aracı vatandaşların itmesi

Kar yağışı altında ilerleyen araçlar

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede herhangi birinin olmadığı, ev sahibinin komşu ziyaretinde olduğu öğrenildi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın bölgesinden detay görüntüler

İtfaiye araçlarından görüntüler

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

Evin yanan bölümlerinden görüntüler

Vatandaşlardan görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),

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Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Suriye'de görevlendirilmek üzere farklı illerden yola çıkan askeri araçların sevkiyatı sürüyor. Gece saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaşan çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ( ZPT) Hatay'a doğru ilerledi. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İslahiye Çevre yolu

ZPT yüklü TIR'ların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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Art arda iki aracın kayarak kalabalığa daldığı anlar kamerada

SAMSUN'da, kar nedeniye kayganlaşan yolda takla atan aracı fark eden 4'ü çocuk 6 kişinin kaçıştığı anlar büyük panik yaşattı. Olaydan saniyeler sonra başka bir aracın da kayarak kalabalığa daldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Faciadan dönülen olayda büyük şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan kar yağışını çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına, Nişantaşı Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise, takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan araç sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden ikinci bir araç sürücüsü kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu)

Kaza ve panik anları

Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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Şentop'tan Akıncı tepkisi: Büyük bir tarihi hatadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KTTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki göstererek, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gibi, kendisi orada ifade ediyor, aslında. Bu büyük bir tarihi hatadır kendisi açısından. Bir siyasetçi için içine düşülebilecek en kötü durumdur onun durumuö dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Şentop, Şarköy ilçesinde de muhtarlarla buluştu. Muhtarlar buluşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösteren Şentop, şunları söyledi:

"İşte KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gibi, kendisi orada ifade ediyor, aslında. Bu büyük bir tarihi hatadır kendisi açısından. Bir siyasetçi için içine düşülebilecek en kötü durumdur onun durumu. Diyor ki, 'Bir Tayfun Sökmen, asla olmayacağım' diyor. Tayfun Sökmen'i tanırsınız, Tayfun Sökmen kimdir? Biliyorsunuz Lozan Antlaşması sonrasında Hatay Türkiye topraklarına dahil değil o zaman. Hatay,Suriye Fransız sömürgesi, Fransız işgali altında. Hatay da o Fransız işgali altında o zaman. Hatay'la ilgili olarak Tayfun Sökmen öncülüğünde bir istiklal bağımsızlık mücadelesi yürütülüyor, bu mücadeleyi o zaman Türkiye'den destekliyor nihayetinde Hatay, önce bir bağımsız devlet oluyor. Hatay Fransız sömürgesinden çıkıyor sonra da Türkiye'ye katılma kararı alıyor. Tayfun Sökmen bu işin öncüsü, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını sağlayan basiretli bir lider, vatansever bir adam. Ben asla Tayfun Sökmen olmayacağım, diyen bir adamın kendi ülke topraklarıyla ilgili KKTC toprakları ile ilgili, vatanı ile ilgili ve oranın tarihiyle ilgili kafasında hiçbir şey olmaması lazım bunu söyleyebilen bir adamın ve bunu söyleyebilen bir adam aslında Tayfun Sökmen olmaya layık olmayan bir adamdır aynı zamanda onu da ifade etmek lazım.ö

'TÜRKİYE'NİN KKTC İLE İLGİLİ TALEBİ, İDDİASI YOK'

Şentop, Türkiye'nin KKTC ile ilgili bir talebi, iddiası olmadığını ifade ederek,konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin KKTC ile ilgili değerli arkadaşlar, herhangi bir talebi, bir iddiası işte Türkiye'ye dahil olsun falan gibi bir meselesi yok. Böyle bir tez ortaya koymuş değil Türkiye ama tarihi iyi bilmemiz lazım. Niye KKTC var, değil mi KKTC niye var? Tabii gençlerin bunu bilmesi,hatırlayabilmesi mümkün değil. Kıbrıs'ta İngiliz sömürgesi sona erdikten sonra, Rumlarla Türklerin bir arada bulunduğu bir Cumhuriyet kurulmuştu ama Rumlar, adanın tek sahibi olma iddiasında bulundukları için orada Türklere insani şartlar altında yaşamak değil bir canlı olarak yaşama hakkını tanımak istemedikleri için büyük katliamlar yaptılar, yaşattılar 1950'li yıllarda başlayan bu süreçte Türkiye rahmetli Menderes'in ve yine rahmetli Fatin Rüştü Zorlu, Dışişleri Bakanı o zaman onların öncülüğünde Türkiye'ye bir garantörlük hakkı sağlayan bir antlaşma yaptılar Londra'da. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin Kıbrıs'taki devletin işleyişinin, sağlıklı işleyişinin garantörü olduğu bir antlaşma imzaladılar ve Türkiye bu antlaşmaya dayanarak uluslar arası hukuktan doğan bir hakkı, 60'lı yıllarda yaşanan katliamlar karşısında tepkilerini ortaya koydu ve bunların sona ermesi için mücadele etti. Nihayet bu katliamlar dayanılmaz hale gelince Kıbrıs'taki Türkler'in feryadına artık kulak tıkamak imkansız hale gelince 1974'te biliyorsunuz Türkiye,garantörlük hakkını uluslar arası hukuktan antlaşmalardan doğan hakkını kullanarak adaya çıkartma yaptı ve orada Türkler'in hayat haklarını,yaşama haklarını sağlayacak bir alan ortaya koydu. Ondan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti oldu .Niye? Çünkü biz yine adada Türkiye'nin de temsil ettiği ve Kıbrıslı Türkler'in merhum Rauf Denktaş'ın önderliğinde temsil ettikleri anlayış adada yaşayan Türkler'in hayat hakkını ve insanca yaşama şartlarını muhafaza edecek ve adada yaşayan Türklerle Rumlar'ın eşit haklara sahip olduğu birinci sınıf vatandaş olduğu bir sistemin adada kurulmasını hedefleyen bir yol izledi Türkiye. Müzakereler yapıldı,biliyorsunuz ama bunlardan bir sonuç çıkmayınca KKTC diye müstakil bir devlet ilan edildi. Bundan beri de Kıbrıs'ta yani 1974'ten beri Kıbrıs'ta Türklerin de Rumların da kanı dökülmüyor. Bir sükunet,bir barış adası haline geldi Kıbrıs. Ha siyasi müzakereler,ekonomik müzakereler olabilir yine orada Türkler'e hayat hakkı tanımayan, ekonomik imkanlarını Türklerle adanın paylaşmak istemeyen bir anlayış var ayrı mesele. Fakat bu geçmişi Kıbrıs Türk'ünün hayatına kast eden o zamanki anlayışı, siyasi yapıyı yok sayarak bugün ben bir Tayfun Sökmen olmayacağım falan diyen bir adam ancak Tayfun Sökmen olmaya layık olmadığını ispat eden bir adamdır.Bu bakımdan tarih önemlidir,bu anlattığımız bir hikaye değildir.ö

I HATIRLATTI

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini tarih felsefecilerinin sözleriyle bitireceğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Bakın,derler ki bazı tarih felsefecileri bitiriyorum sözlerimi, her milletin geçmişi vardır,her ülkenin geçmişi vardır ama her ülkenin tarihi yoktur. O geçmişin, yaşanmışlıkların tarih haline gelebilmesi için o ülkede yaşayan insanların kendilerine ders çıkartabilmesi ve geleceğe dair bir iddia ortaya koyabilmesi gerekir. Eğer bu yoksa geçmişte yaşanan şeyler geçmişte kalır sizin hafızanızda, zihninizde hiçbir şey kalmaz. İşte az önce adını zikretmiş olduğum siyasetçi için öyle bir şey, yaşanmışlar, olmuşlar bitmişler. Şimdi aynı kafayla devam etsen benzer şeyler Allah korusun, belki 10 sene sonra, 20 sene sonra yine orada yaşanacak. Hatırlıyorsunuz o 74 öncesinden buradaki bir görevli albayımızın kendisi görevdeyken evde eşi, hanımı ve çocukları küvete saklanıyorlar. Oradaki Rum teröristler, evi bastıkları zaman orada hepsini, küçücük çocukları o küvetin içerisinde katlediyorlar. O fotoğraf 1974 Harekatı öncesi Kıbrıs'ın tablosunu ortaya koyan bir fotoğraftı. Ama bunları unutan bir insan tarihe sahip değil geçmişe sahip bir insandır sadece. Tarih olabilmesi için geçmişi ve bugünü değerlendirecek ve geleceğe yönelik iddiaları, tezleri ortaya koyabilecek bir muhakeme anlayış gerekiyor.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TBMM Başkanı Mustafa Şentop Sağlamtaş mahallesine gelişi

-Vatandaşlar ile sohbetlerden detay

-Mustafa Şentop un çiçeklerle karşılanması

-Şentop'un Şarköy'de muhtarlarla bir arada

-Şentop'un konuşması

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR - Murat YAYIN/ ŞARKÖY(Tekirdağ),

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Serada 'don' nöbeti başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle örtü altı sebze üreticiliği yapan çiftçiler, ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için 'don' nöbeti tutmaya başladı.

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğünce yapılan zirai don uyarısının ardından, üreticiler gündüzden başladığı hazırlıkların ardından gece vakti seralarda don nöbeti tutmaya başladı. Çiftçiler, seralarındaki sıcaklığı 5 derecenin üzerinde tutmak için soba yakıp, ürünlerini soğuktan korumaya çalışacak.

Erdemli ilçesinde 3 dönümlük serasında domates üretiliği yapan Ahmet Doğru, akşam saatlerinde don ihtimalinin duyurulması üzerine ürünlerini soğuktan etkilenmemesi için seralarda nöbet tutmaya başladıklarını belirterek, "Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmesiyle birlikte seralarımızda bulunan sobaları yaktık. Sabaha kadar ailemle birlikte don nöbeti tutacağız. Çevremizdeki üreticilerimizle birlitke hep birlikte sabaha kadar nöbetteyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Don nöbeti tutan üretici kömür taşırken

-Üreticinin sobaya kömür dökmesi ve yakması

-Üreticilerin sobanın başında durması

-Üreticinin termometreyi kontrol etmesi

-Muhabir anonsu

-Üretici Ahmet Doğru ile röportaj

-Seradaki domateslerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin,

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Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı (3)

HEYET EKSİ 15 DERECEDE ERZURUM'U GEZDİ

AB ülkeleri büyükelçilerini Ankara'dan Kars'a taşıyan Doğu Ekspresi, Erzurum'a vardı. Trende yer alan heyet, eksi 15 derecelik havada Erzurum'un tarihi mekanlarını gezdi. Heyetin ilk ziyaret yeri Çifte Minareli Medrese oldu. Ardından da Yakutiye Medresesi'ne geçen grup, kent merkezindeki restoranda 'Cağ Kebabı' yedi. AB heyetini ağırlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chiristian Berger ve büyükelçilere Erzurum'u tanıtan kitaplar hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Büyükelçilerin Çifte Minerali Medrese'yi ziyareti

Konuşmalar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,

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