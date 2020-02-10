DHA YURT BÜLTENİ-20 - Son Dakika

Niğde'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlip kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) acı haberi, memleketi Niğde'de baba evini yasa boğdu.

Niğde'nin merkez Yıldıztepe Beldesi'nde oturan Keban - Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Alper çifti acı haberle yasa boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

1 ay önce İstanbul'da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in Yıldıztepe Beldesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şehit evinden görüntüler

-Şehidin nişan görüntüleri

Haber: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Kamera: NİĞDE,

=================================

Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Süreyya - Hasan Açıkgöz çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Şehidin evi

Evin üzerindeki Türk Bayrakları

Evin önündeki kalabalık

Şehit ailesinin ağlamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ - Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-

===============================

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlip kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın (25), memleketi Kırıkkale'de yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Kırıkkale'nin Balışehy ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan Sultan - Bünyamin Özcan çiftine çocuklarının şehadet haberi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkilileri tarafından verildi. Üç çocuklarından birini kaybeden Özcan çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'de olduğu kaydedildi.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Davut Özcan'ın, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şehit evinden görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

====================================

Şehit haberini cenazeye giderken aldılar

İDLİB'de, rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrası şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) acı haberi ailesine verildi. Şehit Albayrak'ın dayısı Hayrullah Güvenç'in de bugün kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybettiği, ailesinin de onun cenazesine giderken, yolda çocuklarının şehadet haberini aldığı öğdrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 1,5 yıl önce göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, İdlib'de rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit oldu. Albayrak'ın acı haberi memleketi Kayseri'ye geldi.

1 GÜNDE 2 ACI HABER ALDI

Anne Güler Albayrak'ın, ağabeyi Hayrullah Güvenç'i kanserden kaybettiği haberini aldıktan sonra eşi Bayram Güvenç ile Kayseri'nin Sarız ilçesine otomobille seyir halinde olduğu öğrenildi. Anne Albayrak ağabeyinin yasını tutarken, yolda oğlu İbrahim'in şehadet haberini aldı. Aile ardından Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesinde bulunan evine getirildi. Gözyaşı döken aileye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. TSK personeli de şehit ailesini teselli etmeye çalıştı.

ŞEHİT ALBAYRAK 8 AY ÖNCE NİŞANLANDI

Şehit olan İbrahim Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı, yaz ayında da evlilik planları yaptığı ortaya çıktı. Şehit Albayrak'ın ağabeyi Doğan Albayrak'ın da İdlib'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Şehidin evinden görüntüler

-Evin önündeki kalabalık

-Şehit ailesinin ağlamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

===============================

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

İDLİB'de rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. Şehitler nedeniyle yarın Kahramanmaraş'ta yarın yapılması planlanan Kıraç konseri de iptal edildi.

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kale Mahallesi'nde yaşayan Nigar ve Ömer Saylak çiftine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşi olan Fatih Saylak'ın şehit haberini alan ailenin yakınları ile komşuları eve taziyeye geldi. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Fatih Saylak'ın Kübra Saylak'la evli olduğu öğrenildi. Şehit Saylak'ın yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.

KIRAÇ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle yarın gerçekleştirilecek olan Kıraç konseri ile havai fişek gösterisi iptal edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlimizin 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında daha önce yapılacağını duyurduğumuz Havai Fişek Gösterisi ve Kıraç Konseri şehitlerimize saygı için iptal edilmiştir. Tüm halkımıza duyurulur" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şehidin evinin önündeki kalabalık

-Şehidin evi

-Türk bayrakları asılması

-Eve asılan Türk bayrağı

-Evinden önünden detay

-Evin bulunduğu sokak

-Fatih Saylak'ın sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-

=================================

Kayak takımları ile sokak aralarında kaydı

RİZE'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sokaklara beyaza büründü. Belediye ekipleri temizleme çalışmaları yaparken, halk sokakta poşetlerle ve kızaklarla kaydı. Kayak takımlarıyla sokak aralarında kayan Mehmet Balıkçı'nın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından özellikle Pazar ilçesi beyaza büründü. Bugün karla kaplı sokaklara dökülen halk, poşetlerle ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi. Pazar'da Mehmet Balıkçı'nın kayak takımları ile sokağa çıkması da dikkat çekti. Belediye ekipleri sokaklarda kar temizleme çalışması yaparken, Balıkçı da yokuştan aşağı kayıp, uzun süre eğlendi. Balıkçı'nın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenip. sosyal medyada paylaşıldı. Balıkçı'nın videosu kullanıcılar tarafından beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Mehmet Balıkçı'nın sokak arasında kayak takımları ile kayması

Haber: RİZE,

=============================

Suç örgütü operasyonunda yakalanan 122 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi

İZMİR merkezli 16 ilde, 2 suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 122 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam eden 122 şüpheliden 59'u bugün adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'suç örgütüne yardım etmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'yağma', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet', 'mala zarar verme' ve 'tehdit" suçlamalarından Serkan Kurtuluş'un elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik 143 ve Deniz Camgöz'ün lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik gözaltı kararı verilen 53 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

İzmir merkezli 16 ilde 165 adrese eş zamanlı baskın yapılarak gerçekleştirilen operasyonda, 122 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 122 şüpheliden 59'u sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan cezaevinden bulunan 22 kişinin de bu soruşturmalar kapsamında ifadeleri alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyondan görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

================================

Şırnak'ta eğitime kar engeli

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

===============================

Bingöl'de okullar tatil edildi

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova ile Solhan ilçelerinin tümünde, kent merkezi ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl'de kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Solhan ve Karlıova ilçelerimizde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapan okullarda 11 Şubat günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

=============================