DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Kale ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deprem sonrası sokaklardan görüntü

-Sokaklardaki vatandaşlar

-genel ve detaylar

Röp.

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Bakan Koca: İran'dan gelenler arasında hasta vatandaşımız yok (3)

BAKAN KOCA, DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen yolcular ve mürettebatın gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde doktorlardan bilgi aldı. Yolcular içerisinde Kum kentinde geçmişi bulunanların olması ve 4 kişide de soğuk algınlığı belirtisi görülmesi üzerine Bilim Kurulu tavsiyesiyle gözlem altında tutulma kararı alındığını aktardı.

'POZİTİF ÇIKAN HASTAMIZ YOK'

Koca, 132 yolcu ve 10 mürettebatla birlikte, ateşi 38 derecenin üzerinde herhangi bir kişinin bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte 4 kişinin öksürük ve burun akıntısı yani soğuk algınlığı bulgularının olduğunu ama ateşlerinin olmadığını söylemek istiyorum. Klinik genel durumlarının iyi olduğunu solunum sıkıntısı gibi bir sorunun olmadığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Hassasiyet göstermemiz Kum kenti geçmişi olan yolcuların varlığı sebebiyle 14 günlük zaman diliminde ortaya çıkabileceğini düşünerek bu süreyi gözlemlemek istiyoruz. Çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan bir hastamız olmadı. Şu ana kadar vakaların üçte ikisi bitti, üçte biri de kontrol çalışması yapıldığı için bu anlamda net bir şey söylemeyeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Koca'nın açıklaması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

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Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

KARABÜK'te, anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlenirken, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Anne Özlem Özdoğan, çocukları Ecrin, Yiğit, Öykü, Samet ve Zeynep sobadan sızan gazdan etkilendi. Aile komşularından yardım istedi. Komşularının haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlediği anne ve çocuklarını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aile tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çocukların hastaneye getirilmesi

Ambulanslardan görüntü

Hastaneden detay

Evden görüntüler

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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Otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu bir genç hareket halindeki bir otomobilin önüne atlayarak intihara kalkıştı. Otomobilin çapmasıyla ağır yaralanan genç, tedavi altına alındı.

Olay, pazartesi gecesi 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Bir arkadaşı ile konuşan Suriye uyruklu 22 yaşında ismi öğrenilemeyen genç, aniden yoldan geçmekte olan bir otomobilin önüne atladı. Otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan genç, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalesinde belinde kırık olduğu saptanan ve hayati tehlikesi bulunan gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesaplarında intihara teşebbüs eden gencin yoldan geçen lüks aracın önüne bilinçli olarak atlayarak bu şekilde para almaya çalıştığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu gencin özel nedenlerinden dolayı aracın önüne atlayarak intihara teşebbüs ettiği ve bunun yanındaki arkadaşı tarafından da doğrulandığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Gaziantep'te bir gencin kendisini yoldan otomobilin önüne attığı bir video kullanılarak, yabancı uyruklu gençlerin kendilerini lüks otomobillerin önüne atmak sureti ile kazaya karışan otomobil sahiplerinden para almaya çalıştığı yolundaki bilgiler paylaşılmaktadır. Bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu olay 24 Şubat 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana gelmiştir. Olay münferit bir vakadır. Görüntülerde yer alan ve 22 yaşında olan yabancı uyruklu genç, özel problemleri sebebi ile bir aracın önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuş olup, belindeki kırık nedeni ile hastanede yoğun bakımda yatmaktadır ve hakkında intihara teşebbüsten işlem yapılmıştır. Görüntülerdeki diğer şahıs polise verdiği ifadede olayı doğrulamıştır. İntihara teşebbüs eden kişi daha önce herhangi bir aracın önüne atlamadığı gibi şimdiye kadar ilimizde yaşayan hiçbir yabancı uyruklu vatandaş ile ilgili böyle bir olay yaşanmamıştır.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Suriyeli iki gencin yol kenarında konuşması

Suriyeli gencin yola atlaması

Suriyelinin otomobilin altında kalması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP,

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Karamollaoğlu: 28 Şubat, Türk tarihine geçen kara bir lekedir

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama' adlı programda yaptığı konuşmada 28 Şubat sürecine değinerek, "28 Şubat, Türk tarihine geçen kara bir lekedir. 28 Şubat'ı yapanlar bile 28 Şubat'ı yapmış olmaktan büyük üzüntü duydular, eminim." dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da partisinin İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen 'Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama' adlı programa katıldı. Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatını anlatan Karamollaoğlu, Erbakan'ın başbakan olduktan sonra 28 Şubat sürecinin gerçekleştiğini hatırlattı. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"28 Şubat, Türk tarihine geçen kara bir lekedir. 28 Şubat'ı yapanlar bile 28 Şubat'ı yapmış olmaktan büyük üzüntü duydular, eminim. İstisnalar kaideyi bozmaz. Sonradan anlaşıldı ki 28 Şubat, Erbakan hocamızın önünü kesmeye mahsus en ciddi hareketlerden bir tanesidir. Sonra Fazilet kuruldu, arkasından Fazilet de kapatıldı. Düşünün peş peşe, hiçbir icraat yapmadan. Parti bölündü. Bu bir proje. Kendiliğinden olmuyor. Dışarıda planlanıyor. Yeni gelen arkadaşlar hepimiz biliyoruz kendi ifadeleriyle milli görüş gömleğini çıkardılar. "

MUHALEFET, İKTİDARIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİDİR

Muhalefetin iktidarın en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Muhalefet bazen zannedilir ki baş belasıdır. Değil arkadaş ya, muhalefet iktidarın en büyük destekçisidir. Eğer iktidar muhalefetin tenkitlerine kulak kabartma becerisini gösterirse... Tenkit ediyor. O da tenkit ederken evet sunni gündemler oluşabilir ama, onu da iktidar halledecek şu söyledikleri doğru, şu doğru söylediği laf salatası. Ama doğru söylenenden de elbette ders almak mecburiyetinde. Yoksa bu ülke ayağa kalkamaz. Yoksa bu ülkede huzur olmaz, barış olmaz. Şimdi insanlar birbirinin hasmı haline geldi. Sen falanca partilisin elini sıkmam. Adama bak, caminin içinde elini sıkmam diyor. Senin peygamberin sana emrediyor, elini uzatanın elini sıkmak mecburiyetindesin." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Karamollaoğlu'ndan detay

Karamollaoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Tolga YANIK/ KONYA,

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Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi

KARABÜK'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Özlem Özdoğan ve 5 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karabük Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana geldi. Özlem Özdoğan ile çocukları Ecrin, Yiğit, Öykü, Samet ve Zeynep'ten haber alamayan komşuları evlerine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yedek anahtarla eve giren komşuları, Özdoğan ve 5 çocuğunu baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde anne ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Özlem Özdoğan ve çocukları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Haber: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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Organize sanayi sitesinde iş kazası: 2 yaralı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, bir fabrikada arızalanan dökme makinesini onarmaya çalışan işçi Muhammet Bektaş (27) ve Naci Yapıcı (40), makinenin aniden çalışması sonucu kazan ve makine arasında sıkıştı. Tedaviye alınan 2 işçiden Bektaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında, 19 Mayıs Organize Sanayi Sitesi'ndeki otomotiv yedek parça fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki alüminyum eritme ve dökme makinesi henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Arızayı gidermeye çalışan işçiler Muhammet Bektaş ve Naci Yapıcı, dökme makinesi aniden çalışmaya başlayınca, kazan ve makine arasında sıkıştı. Olayı fark eden diğer işçilerin müdahalesiyle 2 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 işçi, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Muhammet Bektaş'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı

YALOVA Belediyesi'nde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Zimmet' soruşturması kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri B.T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit B.B., polis ekipleri tarafından Yalova Belediyesi'nde gözaltına alındı. Hakkında zimmet iddiası bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi ve firma çalışanı Orhan Gedik tutuklanmış, muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YOLSUZLUK OPERASYONUNDA 3 GÖZALTI KARARI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştığı tespit edilen T.T, H.Ç ve E.G gözaltına alındı. Yalova Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk operasyonu sürerken gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/ YALOVA(Bursa),

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