DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI GÜLAŞTI'NIN CENAZESİ SAMSUN'DA

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Askeri uçakla Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Uzman Onbaşı Gülaştı için düzenlenen törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız kardeşi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile halk katıldı. Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'nın tabutu, uçaktan indirilip bir süre omuzda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu, ardından Çarşamba ilçesine götürüldü. Şehit askerin cenazesi yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit cenazesinin askeri uçaktan indirilmesi

-Tabutun omuzda taşınması

-Törene katılanlardan detaylar

-Dua edilmesi

-Şehidin cenazesinin cenaze aracına konulup götürülmesi

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

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MSB: Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), rejim unsurlarının etkisiz hale getirildiği yeni görüntüleri paylaşarak, "Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(SİHA görüntüleri)

-Rejim unsurlarının vurulma anları

Haber: ANKARA,

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Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

KÜTAHYA'DA, Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Gaybiefendi Mahallesi Ahmet Akalın Sokak'ta, 3 çocuklu Afgan ailenin kaldığı evdeki buzdolabında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde yalnız olan ve dumandan etkilenen 2, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeşi sağlık ekiplerine teslim etti. 3 çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

3 ÇOCUK VE ANNELERİ TABURCU EDİLDİ

Kütahya'da, 3 katlı evin birinci katında oturan Afganistan uyruklu Rajabı ailesine ait dairede buzdolabının kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeinab (8), Amir Mokhtar (4) ve Emir Abbas (1) ile elinden yaralanan anneleri Masoumeh Rajabı (27), tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AKRABALARININ YANINA YERLEŞTİLER

Hastaneden taburcu olan ailesini alan baba Najibullah Rajabı, evin yangında kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle akrabasının yanına yerleşti. Çocuklarının sağlığının yerinde olduğuna şükrettiğini ama artık hiçbir eşyalarının olmadığını ve evsiz kaldıklarını ifade eden Najibullah Rajabı, olayı şöyle anlattı:

"Polis beni aradı evimin yandığını söyledi. Hemen eve geldim. Ambulans ve itfaiye vardı. Ne olduğunu sordum yangını öğrenip çocuklarımı sorudum. Çok şükür çocuklarda bir şey yoktu. İtfaiyeye sordum 'Sobadan mı yangın çıkmış?' diye. Onlarda 'Elektrik şase yaparak patlatmış' dedi. Sabah eşim çocuklara kahvaltı hazırlamış onu yedikten sonra kaldırıp çocuklara televizyon açmış izlemeleri için bu sırada evde sis olmuş ardından duman olunca kapıyı açıp kendini dışarıya atarak komşulardan yardım istemiş. Komşularım gelip çocuklarımı dışarıya çıkartmış. Çok şükür çocuklarımda bir şey yok ama evimiz tüm eşyalarımız yanmış hiçbir şey kalmamış. Bugünlük akrabamızın evine çocuklarımla geldim sonrasına ne olur bilmiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan evin görüntüleri

-Çocukların ve annenin görüntüsü

-Babanın olayı anlatması

-Annenin en küçük çocuğu ile görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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Bolu'da şehitler için yürüdüler

BOLU'da, yaklaşık 100 kişi, İdlib'deki saldırıda şehit olan 33 askeri anlak için 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak yürüdü.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan 33 askerleri anmak için bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü. Kent meydanından başlayan yürüyüşe halk, ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları ile yürüyenler, Rusya ve Esad rejimine tepki gösterdi. Yürüyüş sonunda Kur'an-ı Kerim okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüşten görüntüler

-Dua okunması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Adıyaman'da İdlib şehitleri için konvoy

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için Adıyaman'da bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık 1000 araçla konvoy oluşturarak şehir turu yaptı.

İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için vatandaşlar, kent merkezinde toplandı. Yaklaşık 1000 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, şehir turu yaptıktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehir merkezi

-Otomobillerin geçişi

-Polis ekipleri

-Araçların şehir merkezinde tur atması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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Çankırı'da İdlib şehitleri için konvoy

ÇANKIRI'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için bir araya gelenler, araçlarla konvoy oluşturdu. Daha sonra Çarşamba Pazarı mevkiinde toplanan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu.

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için Çarşamba Pazarı mevkiinde bir araya gelen vatandaşlar, burada araçlarına Türk bayrağı astı. Yaklaşık 120 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, kenti turladı. Daha sonra tekrar Çarşamba Pazarı mevkiine gelen halk burada dua edip, İstiklal Marşı'nı okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konvoydan görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,

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CHP'li Özel: Suriye'de askeri varlığa son verilmeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İdlib'de ateşkesin sağlanmasına yönelik, "Ateşkesin sağlanması için ve daha fazla kayıp yaşanmaması için muhataplarla doğrudan temas kurulmalı. Suriye'de askeri bir varlığa son verilmeli. Güvenli bölge, Rusya ile koordineli kurulmalı, göç dalgası durdurulmalı. Aslı kusurlu AB ve ABD'nin göç akınına karşı duyarsız kalmaları kabul edilebilir değildir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de yapılan kapalı grup toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Özel, İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Mehmetçiğimizin bir tırnağı Türkiye'nin Suriye'de ortaya koyduğu politika sonucunda hedeflediği bütün çıkarlarını binde biri bile değildir. Bunların son şehitlerimiz olmasını temenni ediyoruz. Bölgede görev yapan Mehmetçiğimize başarılar diliyoruz, kendilerinin arkasındayız. Meclis Başkanı'ndan olağanüstü oturum talep ettik. Muhalefet partilerinden olumlu yaklaşım aldık. MHP'nin yorumu olmadı. AKP ve Meclis Başkanı'nın ağzında aynı şeyler vardı. 'Apar topar çağırırsak meclisi, bu bir zafiyet görüntüsü olur, bakanların programlarına bakmak lazım' diyorlardı. Bu yaklaşım, en hafif deyimle ayıplı bir yaklaşımdır. 2 Ocak tarihinde Libya Tezkeresi'nde toplanmasına 4 gün kala hemen o gün toplandınız. Yüreğimizi yakan o anda 33 şehit sayının yükselmesinden endişe ediliyor. Acele etmeyin, Salı toplanın deniyor" dedi.

'MECLİSİ SIRADANLAŞTIRMA HAYRETLERİDİR'

Özel, Suriye ile görüntüde bir savaş olduğunu savunarak, "Kendisine verilen teskere bir savaş tezkeresi değildir. CHP'nin destek verdiği tezkere, terörle mücadelenin yerinde engellenmesi için verilen destekten farklı değildir. CHP, terörle mücadele tezkerelerine destek verebilir. Verdiği destek Suriye ile savaş tezkeresi değildir. Erdoğan'ın elinde olan tezkere iddia ettiği yetkileri kendisine devretmemiştir. Dilinde savaş söylemi olan yürütmenin başına, bu yetkinin gerçek sahibi olan, gel bilgi ver hesap ver ne olduğunu anlat yaklaşımıdır. Salı günü Hulusi Akar'ın gelip burada bilgilendirme yapacağı güne kadar meşgul olduklarını söylüyorlar. Dış politika konusunda bilgi vermesi gereken Dışişleri Bakanı müsait değildir. Katar emirinin yanındadır, toplantısına katılmak için gitmiştir. Çavuşoğlu ve kendisini atayan yürütmenin başı bunu meclisi bilgilendirmekten daha önemli görüyorsa söylenecek söz bitmiştir. Olağanüstü toplanması engel olunan tek yer TBMM'dir. Bu meclisi sıradanlaştırma hayretleridir" şeklinde konuştu.

'MEHMETÇİĞİN İDLİB'DE NE İŞİ VAR?'

Özel, bugün yapılan kapalı grup toplantısına 114 milletvekilinin katıldığını bildirerek, Ünal Çevikoz ve Mehmet Ali Çelebi'nin sunum yaptığını, ardından 25 vekilin kanaat bildirdiğini belirtti. Özgür Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugüne nasıl gelindiğine bakmak, bugüne nasıl gelindiğini anlamak açısından önemlidir. Erdoğan'ın kişisel çıkarları doğrultusunda yaptığı yanlış politikalar nedeniyledir. İktidar bu süreçte gözlem noktalarını korumaya almak yerine mutabakata aykırı şekilde gözlem noktalarını artırmaya çalışmıştır. Bugün halkın sorduğu en önemli soru 'İdlib'de ne işimiz vardır?' Soru nettir, Mehmetçiğin İdlib'de ne işi vardır. CHP, gelinen noktada Türkiye'nin yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu düşünmekte."

'SURİYE'DE ASKERİ VARLIĞA SON VERİLMELİ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste grubu bulunan dört partinin, İdlib'deki terör saldırısını ortak bildiri ile kınadıklarını hatırlatarak, "Ordumuza olan güveni bir kere daha ifade etmemizin dışında bu metnin kalbindeki cümle çözümün siyasi yöntemlerle olduğuna inanıyoruz ifadesidir. Kanın ve göz yaşının akmaması için aktif bir diplomasi atağı öneriyoruz. Ateşkesin sağlanması için daha fazla kayıp yaşanmaması için muhataplarla doğrudan temas kurulmalı. Suriye'de askeri bir varlığa son verilmeli. Güvenli bölge Rusya ile koordineli kurulmalı, göç dalgası durdurulmalı. Aslı kusurlu AB ve ABD'nin göç akınına karşı duyarsız kalmaları kabul edilebilir değildir. Yeni Aylan bebekleri o tarafa sürmek en ağır insan hakları ayıbıdır. Türkiye'nin mültecilere karşı takınması gereken tutumla bağdaşmamaktadır" diye konuştu.

'CHP'NİN TAZİYESİ YERİNDEDİR'

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"CHP'nin taziyesi yerindedir. CHP Genel Başkanı'nın bilgilendirilmemiş olması, kamu diplomasisi açısından eksiktir. Devletten bilgi akışının olması gerektiği gibi, olmadığını bütün kaynaklardan teyit ettik. Genel Başkanımız görüştüğü bir asker babasının yakarması, bana yardımcı olun feryatları karşısında siyaset hayatının en duygusal anlarını yaşadı. Anlaşılan odur ki, beni nasıl aramaz kaprisi, devlet geleneklerini yıkmıştır. Hala ana muhalefet liderine dönmüyorsa, kendisinin değil, kendisini atayan kişinin siyasi kaprisinin sonucudur. Bu ayıplı bir durumdur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Özel'in açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR - Kaan ULU/ ANKARA,

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