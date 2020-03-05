DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza

BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde Karsak Deresi'ni kirlettiği belirlenen iki gıda firmasına toplam 888 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 'nün yaptığı denetimler sonucunda kurullara uymayan birçok firmaya cezai işlem uyguladığı, derenin veya denizlerin kirletilmesi ile ilgili ihbarların da birime doğrudan yapılması durumunda sonuç hızla alınacağı vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karsak Deresinden detaylar

-Ekipler suda inceleme yaparken

-Dereye akıtılan atık su borusundan grüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/ GEMLİK(Bursa),

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Adana'da hava destekli Narko Alan uygulaması

ADANA'da 81 polis ile gerçekleştirilen hava destekli Narko Alan uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi ile üzerlerinden uyuşturucu madde yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'ın talimatı doğrultusunda merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 'nde Narko Alan uygulaması yapıldı. 81 polisin görev aldığı, özel eğitimli narkotik köpeklerinin kullandığı uygulamaya helikopter ve drone ile de havadan destek verildi. Uygulama kapsamında 190 aracı durduran ekipler, 335 kişinin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. 13 araç sürücüsüne 10 bin 359 lire idari para cezası uygulayan ekipler, 6 aracı da trafikten men etti. Yapılan üst ve araç aramasında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Uygulama gece saatlerine kadar devam etti.

İl genelinde yapılan uygulamada 3 bin 88 aracı kontrol eden ekipler, 93 araca 85 bin 352 lira para cezası uygulandı. 4 çalıntı motosiklet yakalayan ekipler, 25 aracı da trafikten men etti. 8 bin 306 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişiyi yakaladı.

Öte yandan ekiplerin gün içerisinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik yaptıkları çalışmalarda Akdeniz ve Sümer mahallelerinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uygulama alanı

Uygulama alanında uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan polis

Polisin, otomobili uygulama alanına çekmesi

Polisin, vatandaşıh üzerini araması

Otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapılması

Polisin araç içinde arama yapması

Polis helikopterinden görüntü

Drone'den görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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