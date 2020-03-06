DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Ceyhan'da evde çıkan yangında, Minik Sümbül hayatını kaybetti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangınında alevlerin arasında kalan Sümbül Örs (4), hayatını kaybetti.

Gece yarısı, Şahin Özbilen Mahallesi Yüreğir sokaktaki Gani Örs'e ait tek katlı müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında çocukları Kadir (8) ve Sümbül ile evde uyuyan Gani Örs, komşularının bağrışlarıyla uyanıp, yangını fark etti. Oğlunu alevlerin arasından kurtarabilen Örs, kızını almak için tekrar eve girmek istedi ancak alevler engel oldu. Mahalle sakinleri de itfaiye ekipleri gelene kadar kova ve hortumlarla yangına müdahale edip, evde mahsur kalan Sümbülü kurtarmak istedi ancak başarılı olmadı. Evin tamamını saran alevlerin arasında mahsur kalan minik Sümbül, hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin uzun uğraşlarıyla kontrol altına yangın sonucu kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Mahalleli ise itfaiyenin geç kaldığını belirterek, itfaiye araçlarına ellerindeki malzemeleri ve su kovalarını fırlattı. Olay yerindeki incelemenin ardından minik Sümbül'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye erlerinin soğutma .alışmaları sonucu evde yaptığı incelemelerde, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Öte yandan, anne Duygu Örs'ün (36) ise kız kardeşini ziyaret etmek için 3 gün önce Mersin 'e gittiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Evden yükselen alevler

Mahalle sakinlerinin panik anları ve söndürme çalışmaları

Evin önünde toplanan mahalle sakinleri

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

Yangına müdahale eden mahalleli ile röp.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),

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Didim açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Didim ilçesinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin botu battı. Olay sırasında denizde can pazarı yaşanırken, 14 göçmen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İki göçmen grubu, Yunanistan adalarına geçmek için Aydın 'ın Didim'den botlarla sahile açıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, iki bottan birisi battı. İhbar üzerine, harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek; denize düşen 7 çocuk, 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 14 kişiyi kurtardı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, ambulanslara alınarak Didim Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Tedaviye alınan göçmenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, diğer 69 kişilik göçmen grubu ise Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarını batırdığını ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastanedeki ve ambulanslardaki göçmenler

Röportajlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Muş'ta, KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destek

MUŞ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Müştak Baba Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) tarafından Suriye 'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı 'nda görevli Mehmetçiğe, yurt binasının aydınlatma ışıkları ile 'TC' ve 'TSK' yazarak ay yıldızlı dev bayrak ile destek verdi.

Muş Alparslan Üniversitesi 'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için etkinlik düzenledi. Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler için yurt binası önünde ay yıldızlı bayrak açan öğrenciler, binada ise 'TC' ve 'TSK' ışık koreografisi düzenledi. Öğrenciler, led ışıklarla Mehmetçik yazılı olan alanda 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'vatan sana canım feda' sloganları attı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Öğrencilerimizle destek amaçlı ışıklı koreografiler yaptık. İstiklal Marşı'nı, komando andını okuduk. Burada öğrencilerimiz kahraman Mehmetçiğimiz ile birlikte bütün olarak, bir olarak çok güzel bir programa imza attılar. Suriye'de insanlığın barışı için herkesin huzuru ve güvenliği için ve vatanımızın selameti, birliği için burada güçlü mesajlar verildi. Allah şu an cephede olan, bütün teröristlerle, şer güçlerle mücadele eden, savaşan bütün kahraman ordumuzun yardımcısı olsun" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Mihriban Korkmaz ise amaçlarının kahraman Mehmetçiklerin yanında olduklarını göstermek olduğunu belirtti.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Alparslan Komando Taburu personellerinin eşlik ettiği etkinlikte, öğrenciler Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Öğrencilerden detaylar

Öğrencilerin sloganlarımdan detay

Ay yıldızlı bayraktan detaylar

Drone çekiminden detaylar

Gençlik ve spor il müdürü Emrullah Güler röp.

Öğrenci Mihriban Korkmaz röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Menemen'deki patlama paniğe neden oldu

İZMİR'in Menemen ilçesinde, iddiaya göre atılan ses bombası nedeniyle binanın camları kırıldı. Olay sonrası panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Esatpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki 3 katlı bir binanın yakınında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ses bombası atıldı. Meydana gelen patlama sonrası 3 katlı binanın zemin katında oturan L.Y.'nin evinin camları kırıldı. Patlama sesi nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ses bombasını attığı ileri sürülen kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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