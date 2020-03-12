DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil edildi, öğrenciler otobüs firmalarına akın etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs salgını tedbiri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini açıklamasının ardından Erzurum'da yüzlerce öğrenci otobüs firmaları ve THY bürolarına akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koranavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, otobüs firmaları ve hava ulaşımı sağlayan firmaların bürolarına akın etti. Başta şehirlerarası otobüs terminali olmak üzere kentin değişik noktalarındaki otobüs ve uçak bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek istediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Firmaların önünde bekleyen öğrenciler

-Öğrencilerin oluşturduğu uzun kuyruklar

-Öğrencilerin bekleyişinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Sivas'ta otobüs terminalinde koronavirüs tatili yoğunluğu

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta üniversite öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Sivas'ta çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.

Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay 'a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini belirterek, "Yoğunluğa rağmen biletimi aldım. Ailemin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Terminalden görüntüler

-Yazıhanelerden görüntü

-Yaşanan yoğunluk

-Bilet için oluşan kuyruklar

-Röportaj

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT - Rahmi MEYVECİ/ SİVAS,

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Bartın'da öğrenciler otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti

BARTIN Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler üniversitelerin tatil edilmesi üzerine otobüs yazıhanelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün üniversitelerin 3 haf süreyle tatil edildiği açıklanmasının ardından Bartın Üniversitesi 'nde öğrenim gören çok sayıda öğrenci Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan otobüs firmalarına ait yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Otobüs firmaları memleketlerine gidecek öğrenciler için ek seferler düzenlerken, öğrenciler bilet alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Öğrenciler online sistemin kitlenmesi nedeniyle mecburen yazıhanelere gelerek, bilet aldıklarını ifade etti.

Otobüs firmalarının yetkilileri ise oluşan yoğunluğa hazırlıksız olduklarını öğrencileri mağdur etmemek için ek seferler düzenlediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yazıhanenin önünde bekleyen öğrenciler

-Bilet alan öğrenciler

-Detay görüntüler

-Öğrencilerle röp.

-Firma yetkilileri ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

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Tokat'ta otogarda koronavirüs yoğunluğu

TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, memleketine ve ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrenciler, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından Tokat'ta eğtim gören öğrenciler, kent merkezinde bulunan otobüs terminallerine akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle firmalar, ek sefer koydu.

Otobüs işletmesi yetkilisi Aytekin Yakar, okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, "Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Öğrencilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Firmamız olarak 40 ile ek sefer koyduk" dedi.

Öğrecilerden Pınar Karakoç ise ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Koronaya sevineceğimi hiç düşünmezdim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Terminalden görüntüler

-Yaşanan yoğunluk

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

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Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen ev sahibi ve arkadaşı adliyede (2)

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Tokat'ta, hırsızlık için girdiği öne sürülen evde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Muhammed Gedik'i (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgularının ardından Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Oğuzhan Göğüş (24) ile arkadaşı Sedat K. (34) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

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