DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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17 dakika önce

Seferler durdu, otogar boş kaldıMERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemlerin ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) saat 17.00 itibari ile boş kaldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

Seferler durdu, otogar boş kaldı

MERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemlerin ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) saat 17.00 itibari ile boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına saat 17.00'den sonra getirilen sınırlandırma ile otogar boş kaldı. Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüm peronlar boş kalırken, otobüslerin park alanında bekletilmesi dikkat çekti. Otogarda saat 17.00'den sonra yolculuk yapmak isteyenler izin kağıdı doldurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otogar girişinden görüntü

-Son seferden görüntü

-Otobüs bekleyen yolculardan görüntü

-Boş kalan otogardan görüntü

-Garaja çekilen araçlardan görüntü

-Yolcular izin kağıdı doldururken görüntü

SÜRE: 02'11ö, BOYUT: 244 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Konya'da  7 yaşındaki Suriye uyruklu üvey oğmu Azzam Al Abdullah, hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere atıp ölümüne neden olan Raaşa Osman, 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KONYA

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Sakarya'da otobüs terminali kapatıldı

SAKARYA'da şehirlerarası otobüs terminali seyahat kısıtlaması kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuğa seyahat kısıtlaması getirildi. Saat 17.00'dan itibaren otobüslerle yolcu taşımacılığına kısıtlama getirilmesi nedeniyle Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminaline giriş ve çıkışlar yasaklandı. Otogarda bulunan son otobüsler de çıkış yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otobüs terminali son dakikalar

Son 2 otobüsün terminalde yolcu alışı

Terminalden son çıkışlar

Terminalin kapatılması

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan KAAN OKTAR/SAKARYA,

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Minibüs otomobile çarptı: 6 yaralı

GAZİANTEP'te, minibüsün otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Beytullah Bulut yönetimindeki 27 R 6848 plakalı minibüs, aynı yönde giden Bayram Gümüşalan'ın kullandığı 34 BLU 289 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü ve minibüsteki 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye erlerince hurdaya dönen minibüsün içinden çıkarılan yaralılar ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Polis ekiplerinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62,1 MB

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Elazığ'da giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

ELAZIĞ'da 'Pandemi Kurulu'nca alınan karar gereği kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüsle mücadele amaçlı tüm illerde kurulan 'Pandemi Kurulu' Elazığ'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nca 'Şehirlerarası seyahatlerin valiliklerin iznine bağlandığı' genelgesi kapsamında kentte giriş ve çıkışlar kontrol altına alınma kararı verildi.

Jandarma ekiplerince Malatya-Elazığ yolunda bulunan Hankendi mevkisinde başlattığı kontrollere sağlık görevlileri de yer aldı. Jandarma ekipleri, kontrolleri temassız kimlik okuyucu aracılığıyla yaparken, sağlık görevlilerince ise araçta bulananların ateşleri ölçüldü.

Görüntü Dökümü

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Ateş kontrolünden görüntü

Araçlardan görüntü

Kimlik kontrolünden görüntü

Kontrol noktasından genel görüntü

Röportajlar

Jandarma ve sağlık ekiplerinin 'Evdekal Türkiye' mesajı

Genel ve detay görünütler

Haber:  Ahmet ÇÖTELİ-Kamera:  ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 262 MB

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Tekirdağ'dan otobüsler son seferlerine çıktı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından Tekirdağ Otogarı'ndan otobüsler son seferlerine çıktı. Tekirdağ giriş ve çıkışlarında önlem alan polis ekipleri de seyahat edenler, alınan önlemle ilgili bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00'den itibaren valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Tekirdağ Otogarı'ndan son otobüsler saat 17.00'de son seferlerine çıktı.

Otogarda görev alan polis ekiplerinin nezaretinde, Tekirdağ'dan, İstanbul, Çanakkale, Edirne ve farklı illere gidecek otobüsler, içerisindeki yolcu adetleri, oturma düzenleri ve yolcu bilgileri tek tek incelendi.

Otogarda gelecek yakının bekleyen Fatih Erge, "Bu yapılan seferlerin son olduğunu duyduk. Sakarya'da bir öğrenci yakınımız var. Orada bir yurtta kalıyordu. Yurt kapanmış bu nedenle o yasak başlamadan yola çıktı. Ben de onu karşılamaya geldim" dedi. Otobüs firması yetkilisi Mesut Altunhan, "Şuan itibari ile yasaklar başladı. Gördüğünü gibi son aracımızı da gönderiyoruz. Artık dönüşleri valilik iznine bağlı olacak. Şu anda yolda gelen ve giden araçlarımız var. Varışlar tamamlandığın da son servisleri olacak. Bittikten sonra biz hazır da birkaç aracımızı bekleteceğiz. İhtiyaç halinde hazırız. Valilik nasıl uygun görüyor ise ona göre hareket edeceğiz" dedi.

Sıtkı Ayhan ise, Tekirdağ'dan son otobüs ile İstanbul'a hareket edeceğin, oradan da kardeşi ile Van'a özel araçları ile gideceğini söyledi.

KENT GİRİŞİNDE ÖNLEM ALINDI

Tekirdağ giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.Görevliler, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ve minibüsleri durdurup, trafik yönünden kontrollerini yaptıktan sonra koronavirüsle ilgili alınan önlemleri anlatarak, uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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TEKİRDAĞ

-Otogardan genel görünüm

-Otogara gelen son otobüsler ve son yolcular

-Otogardan çıkış yapan son otobüsler

-Muavinlerin ve personelin son otobüs diye bağırmaları

-Yolcular ile röp.

-Detay görüntüler

ÇORLU

-Polis ve jandarmanın yolda beklemesi

-Otogardan görüntü

-Otogarda otobüs bekleyenler

-Otobüslerin durdurulması

-Minibüslerin durdurulması

-Muhabir Mehmet Yirun Anons

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ),-


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:17 Kaynak: DHA

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