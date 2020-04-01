DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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6 saat önce

Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım KAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulduğu hastaneden kaçan Aydın A. (44) saklandığı evinde polisin çalışması sonucu yakalandı.

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Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım

KAYSERİ'de, koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulduğu hastaneden kaçan Aydın A. (44) saklandığı evinde polisin çalışması sonucu yakalandı. Aydın A., kendisini tedavi olması konusunda ikna etmeye çalışan polise, "Ben sigara ve çay içemediğim için kaçtım" dedi.

Olay saat 17.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşandı. Koronavirüs şüphesiyle karantina altında tutulan Aydın A., hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerin ihbarı üzerine polis, Aydın A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler Aydın A.'nın yaşadığı Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Menekşeli Sokak Menekşe Apartmanı önünde güvenlik önlemi aldı. Aydın A., evinde yapılan arama sonucu yakalandı.

EPİLEPSİ HASTASIYIM, YİNE KAÇARIM

Polislerin geldiğini gören Aydın A., binanın önüne çıkarak karantinaya alınmak istemediğini söyledi. Polislerin tedavi olması konusunda ikna etmeye çalıştığı Aydın A., hastanede kaldığı odanın yüksek katta olduğunu belirterek, "Ben o 3'üncü, 5'inci kata çıkarsam yine kaçarım. Ben epilepsi hastasıyım. Ben sigara ve çay içemediğim için kaçtım" dedi.

Polisin görüşmüler sonucunda ikna ettiği Aydın A., olay yerine gelen özel kostümlü sağlık ekipleri tarafından, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Aydın A'dan görüntü

-Evin önünden görüntü

-Aydın E'nin polis ile konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

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Eskişehir'de denetim kuyruğu

ESKİŞEHİR'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında hem yolcuların hem de araç sürücülerinin ateş ölçümü yapılıyor. Ankara-Eskişehir şehir girişinde karayolu üzerinde yapılan kontrollerde uzun araç kuyrukları oluşurken, farklı şehirlerden kentte gelenlerin kalacakları adresler kayıt altına alındı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında Eskişehir'in, Ankara, Bilecik ve Kütahya'ya giden giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ile sürücülerin ateş ölçümü yapmaya devam ediyor. Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde polis ekiplerince yapılan kontroller nedeniyle kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kimlik ve ehliyet kontrollerini, UMKE sağlık ekiplerince de ateş ölçümleri yapılıyor. Farklı şehirden gelenlere ise nerede kalacakları sorularak adresleri kayıt altına alınıyor.

Araç sürücüleri toplum sağlığı için denetimlerin yapılması gerektiğini ifade ederek memnun olduklarını söyledi. Uygulama noktasına gelen sürücülerden Abidin Taş, "Ankara'dan geliyorum. Kız kardeşimi alıp Ankara'ya geri döneceğim. Uygulama gayet mantıklı ama trafik düzeni daha hızlı olursa iyi olur, yığılma çok oluyor. Yoksa gayet güzel bir uygulamaö dedi. Sürücülerden Mehmet Yılmaz ise insanların yasaklara uymadığını ve virüsün yayılma tehlikesinin arttığını belirterek, "Önce kişisel olarak önlemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında sokağa çıkma yasağına insanlar bir hayli riayet ediyor ancak bazı tedbirlerin eksik kaldığını düşünüyorum. Devlet kanalıyla dışarıya çıkmamamızın daha faydalı olacağını düşünüyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Trafik polisleri kimlik ve evrak kontrolü

-UMKE ekibi ateş ölçme

-Yol kenarında sıra bekleyen araçlar

-Uzun araç kuyruğu

-Sürücülerle röp.

-Genel trafik görüntüleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın: 16 gözaltı

KIRIKKALE'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken lokalde oyun oynayan 16 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bulunan At Severler Lokali'nin kahvehane olarak kullanıldığını tespit etti. Öğlen saatlerinde lokale operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kahvehanenin işletmecisinin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi, okey oynarken yakaladı. Gözaltına alınan 16 kişi, ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kaçak kahvehanede yapılan aramada ise çok sayıda okey taşı, ıstaka ve iskambil kağıdı ele geçirdi. Kahvehaneye çevrilen At Severler Lokali kapatılırken, 16 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Lokalden görüntü

-Şüphelilerin emniyete götürülmesi

Haber:  Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Komşusunu öldürüp, annesini yaraladıktan sonra dördüncü kattan atlayıp intihar etti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Levent D. (32) öğle yemeği için geldiği evinde tartıştığı işyerinden komşusu olan Aysim Erülker'i (28) bıçaklayarak öldürürken, araya giren annesi Nilgün D.'yi (51) da ağır yaraladı. Levent D., olayın ardından dördürcü kattaki evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir binanın üst dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama işiyle uğraşan Aysim Erülker, sanayide karşı dükkan komşusu olan oto tamircisi Levent D.ile bir sorun hakkında konuşmak için evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Levent D., mutfaktan aldığı bıçağı Erülker'e saldırdı. Erülker aldığı bıçak darbeleriyle acı içinde yere yere düşerken, oğlunu engellemek için araya giren anne Nilgün D.'de de ağır yaralandı. Olayın ardından balkona çıkan Levent D., dördüncü kattan atladı.

Evden kadınların çığlıklarını duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Levent D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Erülker ve Nilgün D. ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve iki çocuk annesi Erülker, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Erülker'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ağır yaralanan Nilgün D.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Evden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Faruk ÇARK/ÖDEMİS(İZMİR), DHA)

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Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı

ŞANLIURFA'da, husumetli iki aile arasında çıkan  tüfek- bıçak- taş ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine pompalı tüfek, bıçak, taş ve sopalarla saldıran iki grubu görenler polise haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada, yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis kavgaya karışanları olay yerinde uzaklaştırmaya çalışması

Yaralıları alan ambulanslar

Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA -

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Edirne'de, mobilya mağazasında korkutan yangın

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Keşan- Malkara karayolunun 2'nci kilometresindeki mobilya mağazasında meydana geldi. Mağazasının bodrum katındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine Keşan, Malkara ve Uzunköprü'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Jandarma ekipleri deponun çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumanla kaplanan Keşan- Malkara karayolunun bir bölümünde trafik tek şeritten sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Depodaki alevler

-Mobilya mağazası dış genel gör.

-İtfaiyecilerin hazırlıkları

-Depo duvarının iş makinesiyle yıkılması

-Dumanla kaplanan otoyol

-Yangını izleyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL-Murat YAYIN/KEŞAN(Edirne),-

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Sağlık çalışanlarına Mehter Takımı'ndan moral konseri

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için Mehter Takımı moral konseri verdi.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez koronavirüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp, gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için konser verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak mahalle mahalle gezerek moral konserleri veren Korkuteli Belediyesi mehter takımı, Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları için marşlar seslendirdi. Sağlık çalışanları mehterana ıslık ve alkışlarla eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konser öncesinden detay

-Konserden görüntüler

-Sağlık çalışanlarının alkışlaması

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),


Koronavirüs, Karantina, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:09 Kaynak: DHA

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