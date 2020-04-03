DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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6 saat önce

Bakan Koca: Koronavirüs salgında can kaybı 425'e yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısının 425'e ulaştığını açıkladı.

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Bakan Koca: Koronavirüs salgında can kaybı 425'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısının 425'e ulaştığını açıkladı. Bilim Kurulu üyelerinde, koronavirüs enfeksiyonu görüldüğü iddialarını cevaplayan Koca, "Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca videokonferans ile gerçekleşen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını, 2 bin 786 pozitif vakanın tespit edildiğini belirterek "Toplam 20 bin 921 vaka var, 69 hastamızı kaybettik. Toplam vefat sayısı 425. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 484" dedi.

İL İL VAKA SAYILARI VE RİSKLİ BÖLGELER

Bakan Koca il il vaka sayıları ve riskli bölgeleri grafikler üzerinden gösterdi. Nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu belirten Koca, şu açıklamada bulundu:

"20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerin hastalığı ya hissetmemekte ya da hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. 56 ilde hayatını kaybeden vakalarımız var. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul. 60 yaş üstünün çok kritik olduğu, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64'ünü oluşturuyor. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'ini 60 yaş üstü oluşturuyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4'ünde en az bir alt hastalık olduğunu görüyoruz. Risk oluşturan hastalıkların başında astım geliyor. KOAH hastalarımızın 55- 90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Sosyal izolasyon konusunda çokça çağrı yapmamıza rağmen başarılı olduğumuzu görmüyorum. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizde uyulmadığını görüyoruz. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin de riski daha fazla artırdığı ortadadır. İstanbul'da bir kişinin hastalığı bulaştırdığı kişi sayısı 16."

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİNDE COVİD-19

Bir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinde, koronavirüs enfeksiyonu görüldüğü iddiaları hakkındaki soruyu yanıtlayan Koca, "Bilim Kurulu üyelerinde de pozitif olabilir. Bir arkadaşımızın durumunun böyle olduğunu söyleyebilirim" dedi.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE MASKE DESTEĞİ

Bakan Koca, üniversite hastanelerinde yardımcı sağlık personellerine maske ve tıbbi malzeme verilmediğine yönelik iddialara ilişkin, malzeme ve ekipman noktasında daha iyi olma gayreti içinde olduklarını belirterek, "Tabi ki bazı kurumlarımızın farklı uygulamaları olabilir. Bunun doğru olmadığını, çalışan tüm personelimizin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. İhtiyaç konusunda gerekli teminleri de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ KURUL OLUŞTURULACAK'

Koca, umre ve yurt dışından gelen vatandaşların virüsün yayılımındaki etkisinin sorulması üzerine, "Umre ve yurt dışından gelenler farksız bir şekilde. Sadece yurt dışından gelenlerin sayısı 357 bindi ve umrecilerin oranı yüzde 6'ydı. Bu dönemde birçok arkadaşımız ekrandan daha sağlıklı bilgi vermek noktasında gayret içinde oldular. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu dönemden farklı olarak, psikolojik yönleri ve farklı bir ekibin oluşacağı bir hazırlık içerisindeyiz. Yeni süreçte ikinci bir kurulun duyurusu sizlere yapılacak" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Koca'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Gökhan CEYLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

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Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'in Hatay ilçesi Yayladağı açıklarında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'in Hatay ilçesi Yayladağı ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat  21.15'te meydana geldi. Yerin, 19.77 kilometre derinliğinde olan deprem, Yayladağı'nın yanı sıra Samandağ ilçesinden de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akdeniz, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı. Öte yandan saat 21.20'de 2.1, 21.26'da ise aynı noktada iki depremin daha meydana geldiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yayladağı caddelerden görüntü

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Samandağ'dan sokak görüntüsü ve röp.

Haber-Kamera: YAYLADAĞI(Hatay),

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Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu

ELAZIĞ'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler  kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu.

Elazığ'da bugün Sürsürü Mahallesi'ndeki anne ve çocuğunun koranavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla oturdukları 5 katlı apartmanın karantinaya alınmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanda 1 kişide de pozitif vaka tespit edildi. Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda ikamet eden kişide koronavirüs tespit edilmesiyle bina valilik tarafından karantinaya alındı.

Kararın ardından polis ekipleri, apartmanın giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Apartmandan görüntü

Bariyerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Karabük'te, yurtta misafir edilen yabancı uyruklu kişiler ülkelerine gönderiliyor

İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan ve Karabük'te yurtta misafir edilen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşlarının bir kısmı ülkelerine gönderilmek üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşları 26 Mart'ta otobüslerle Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. 1724 kişi yurtta misafir edilirken, bir kısmı bugün ülkelerine gönderilmek için sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi. 34 otobüs ile yaklaşık 750 kişi ülkelerine dönmeleri için Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüldü.

Karabük'te yurtta kalanların yapılan planlamanın ardından hafta sonu ülkelerine gönderilmeye devam edeceği öğrenildi. Cezayir Büyükelçiliği'nde görevli Atef Mermoul yaptığı açıklamada Türkiye'ye yardımları için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yurttan görüntü

Otobüslerden görüntü

Otobüslere binmeleri

Otobüslerin hareket etmesi

Cezayir Büyükelçiliği görevlisinin konuşması

Haber-Kamera: Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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Koronavirüs salgınına karşı kendilerini 1 ay izole edecek mesai arkadaşlarına alkışla destek verdiler

VAN M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda aralarında cezaevi müdürü, infaz koruma memuru, öğretmen psikolog ve jandarmanın bulunduğu görevililer, cezaevi önünde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan ve virüsün ceza infaz kurumuna  bulaşmaması için ailelerinden ayrı bir ay yurtlarda kendilerini izole edecek olan cezaevi çalışanları arkadaşlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya için söyleği 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleri ile alkış tutarak destek verdi.

Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, infaz kuruma memuru, öğretmen psikolog ve jandarma personelinin aralarında bulunduğu görevliler, cezaevi önünde, koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan ve virüsün ceza infaz kurumuna bulaşmaması için bir aylık süreçte ailelerinden ayrı kalarak yurtlarda kendilerini izole edecek olan ceza infaz kurumu memurlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleri ile  alkış tutarak destek verdi.

'BİZ BİZE YETERİZ' SÖZLERİYLE ALKIŞLI DESTEK

Cezaevi personeli, kendilerini izole eden mesai arkadaşlarına "Ülkemizin içinde bulunduğu zor duruma görevleri uğruna ailesinden ve sevenlerinden uzak kalacak olan Cezaevi personeline 'Biz bize yeteriz" diyerek alkışladı. Yurtlarda kendilerini izole eden M Tipi Ceza İnfaz Kurumu memurları da, ellerine aldıkları broşörlerle 'Biz sizin için buradayız. Siz bizim için evde kalın Türkiyem" mesajı verdi.

BAŞSAVCI DÖNMEZ: 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINI DESTEKLİYORUZ

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adliyesi olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasını desteklediklerini söyledi. Başsavcı Dönmez, "Koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan ve virüsün ceza infaz kurumuna bulaşmaması için bir ay ailelerinden ayrı kalıp, yurtlarda kendilerini izole edecek olan ceza infaz kurumu memurları için, arkadaşları alkış tutarak destek oldular. Bu arkadaşlar, 1 ay süreyle yurtlarda kalacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kendilerini izole eden cezaevi arkadaşları için mesaj ceren cezaevi çalışanları

-Alkış tutmaları

-Yurtlarda kalıp kendilerini izole eden cezaevi porsonelinin mesajı

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ VAN,

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Elazığ'da bir mahalle karantinaya alındı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Karakoçan ilçe merkezindeki Kulubaba Mahallesi, koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahallede sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"?Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

Haber: Ahmet ÇÖTELİ/ KARAKAÇON-ELAZIĞ,

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:04 Kaynak: DHA

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