DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 501'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bugünkü iyileşen hasta sayısının 302 olduğunu açıkladı. Salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 501'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , ' Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter 'dan paylaştı. Sağlık Bakanlığı 'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında 76 kişi daha yaşamını yitirirken, bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 302 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı ise 786 olarak açıklandı.

Haber: ANKARA,

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Aksaray'da bir köy karantinaya alındı

İSTANBUL'dan memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyüne gelen ismi açıklanmayan kadın ile onu ziyarete gelen annesin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine, köy karantinaya alındı.

İstanbul 'dan 10 gün önce annesini ziyarete gelen bir kadınının yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadının virüsü annesine de bulaştırdığının tespit edilmesi üzerine anne- kız tedaviye alındı.

Aksaray Valiliği 'nce temasa geçtikleri kişiler göz önüne alınarak 850 nüfusa sahip Kümbet köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Sağlık görevlileri sokağa çıkmasına için verilmeyen mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirip, anne ve kızın temasa geçtikleri kişileri takibe aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Köyün girişinden detay

Jandarmanın önlem alınması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

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Kumlu'da helikopterli dezenfeksiyon çalışması

HATAY'ın Kumlu ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamda zirai ilaçlama uçağıyla havadan dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli 'nin girişimleriyle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki evler, zirai ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte edildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında kararlı olduklarını ve vatandaşların sağlığının kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Başkan Deli, "Bugüne kadar ilçemiz geneli ve bağlı mahallelerimizde salgına yönelik aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. İlçemize bu illeti geçirmeme konusunda son derece kararlıyız ve bu kapsamda alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. İlçemiz genelinde meydan, cadde, sokak, iş yerleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulundu bölgeleri belediyemiz ekipleriyle günlük olarak dezenfekte ediyoruz. Bugün de bir ilki gerçekleştirerek ilçemizi havadan dezenfektan ile dezenfekte ettik. Bizler vatandaşlarımız için mesai kavramı, gece gündüz dinlemeden mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu kapsamda bizlere yardımcı olmalarını istiyor ve evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Başkan Deli, uçakla yapılacak dezenfeksiyon çalışmasını belediye hoparlöründen anons ederek vatandaşlara duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçakla dezenfekte çalışmasından detay

Belediye Başkanı Mehmet Deli'nin halka anonsu

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN, Hatay

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Camdan çıkarak eliyle taksiye gaz verdi, görenler şaşkına döndü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kazalı taksiyi tamire götüren sürücü, aracın gazını ön camdan çıkarak verdi, görenler şaşkına döndü. Tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücü tarafından anbean görüntülendi.

Karabağlar ilçesi, Yeşillik Caddesi üzerine kayda geçen bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Yüzünde maskesi bulunan ve kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazalı taksiyi iddiaya göre tamir ettirmek için yola çıktı. Söz konusu sürücü, aracın ön camından çıkarak gaz ayarını eliyle yaptı. Bu tehlikeli anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu kamerası)

-Vatandaşın çektiği görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesi karantinaya alındı

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adana Valiliği 'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulu'nca bazı önlemler alındığı bildirildi.

Tufanbeyli ilçesinde nüfusuna oranla koronavirüs vaka sayısının beklenenden fazla görüldüğü ifade edilen açıklamada, bu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını engelleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 15 gün süreyle ilçeye tüm giriş ve çıkışların durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Kaymakamlık koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlar ile emniyet ve jandarma ekiplerince gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Adana Valiliğinin açıklamasında ayrıca, Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren ve 'Mısır Çarşısı' olarak bilinen yerin, vatandaşların yoğun giriş- çıkış yapmaları ve toplu halde bulunmaları nedeniyle salgınının yayılması ve bulaşmasını engellemek adına yarın saat 00.00'dan itibaren 15 gün süreyle kapatılması kararı alındığı kaydedildi.

Haber: ADANA,

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Kopan elektrik teline basan çoban, öldü

MARDİN'in Derik ilçesinde, hayvanları otlattığı sırada kopan elektrik teline basan çoban Abit Boz (72), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde hayvanları otlatan çoban Abit Boz, direkten koparak, yere savrulan elektrik teline basınca akıma kapıldı. Yaralanan Boz, çevredekilerin yardımıyla Derik Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Boz, Kızıltepe Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Boz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK(Mardin),

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