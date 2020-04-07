DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Oğlu koronavirüsten ölen 83 yaşındaki kadın, hastalığı yenip alkışlarla taburcu oldu

ANTALYA'da hipertansiyon hastası Ayşe Polat (83), oğlu Kemal Yılmaz'ı (61) kaybettiği yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun tedavisinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edilen Ayşe Polat, "Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.

İstanbul'da oturan Ayşe Polat'ın birlikte yaşadığı oğlu Kemal Yılmaz bir süre önce koronavirüse (Covid-19) yakalanarak yaşamını yitirdi. Kemal Yılmaz'ın cenazesi Antalya'nın Akseki ilçesinde toprağa verilirken, Ayşe Polat da Akseki'ye getirildi. Burada bir süre sonra yüksek ateş ve solunum sıkıntı yaşayan Ayşe Polat, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan testlerde koronavirüs numunesi pozitif çıkan hipertansiyon hastası Ayşe Polat, servise alınarak gerekli tedaviler uygulandı. Eşini 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, kronik rahatsızlıklarının yanında yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı Öznur Dünmez gözetiminde doktor ve hemşireler Polat'ın koronavirüsü yenmesi için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği ilaçlar uygulanan Ayşe Polat, 20 günlük tedavinin ardından bugün alkışlarla taburcu edildi. Hastaneden çıkarken duygusal anlar yaşayan Polat, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Çok iyiyim" dedi.

'BİZE MORAL KAYNAĞI OLDU'

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar, Çin'de geçen aralık ayında ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını kapsamında Manavgat Devlet Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edildiğini belirterek, "O günden bugüne biz elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte bu tür hastalarımızın teşhis, tedavi ve her türlü imkanlarla bunları yapıyoruz. En son basında yer alan Türkiye'de ikinci vaka olarak İstanbul'da vefat eden kişinin annesi de bizde yatıyordu. Teyze 83 yaşında. ve bugün teyzeyi taburcu ettik. 20 gün kadar bizde misafir oldu. Her türlü özveriyi gösteren başta hekim arkadaşlarımız olmak üzere hemşirelerimizden ve diğer temizlik görevlilerine kadar bakımını üstlenen herkese teşekkür ediyorum. Teyzemizin 83 yaşında taburcu olup evine gitmesi bize bir moral kaynağı oldu. Bu şekilde tedavisi devam eden hastalarımız için de bir umut kaynağı oldu. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.

'ŞİFAYLA TABURCU ETTİK'

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Öznur Dünmez de hastayı 19 Mart günü Akseki'den nakil aldıklarını söyleyerek, "Şüpheli Covid-19 vakası olarak servisimize yatırdık. Daha sonra yapılan testlerimizde pozitif olduğunu tespit ettik. Hastamızı tedavisini rehberimizdeki gibi yaptık. 20 gün kadar servisimizde kabul edildi. Tedavisini gördü. Takipleri yapıldı. 20 gün sonra da şifayla taburcu ettik. Şu an 14 gün süreyle evde izole olması gerekiyor. Yakın teması olmaması gerekiyor. Ziyaretçi yasağı var. Yakınlarıyla görüşmeyecek. Ayrı bir odada 14 gün süreyle kalması gerekiyor. Ayşe teyzemiz bu hastalığa yakalanan herkes için örnek olmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ayşe Polat'ın hastaneden çıkışı (Cep Telefonu)

-Minibüse bindirilmesi (Cep Telefonu)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Baskil'in Omik mezrasında koronavirüs karantinası

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Topelkem köyü Omik mezrası, koronavirüs vakasının görülmesiyle 14 günlük karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Topelkem köyünün Omik mezrasında 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu, mezranın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine giriş ve çıkışları kapatılan mezrada jandarma tarafından önlem alındı.

Valiliğinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Baskil İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, ilimiz Baskil ilçesi Topelkem köyü Omik mezrasında koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezradan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Savcı itiraz etti, polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, hafif ticari aracıyla çarptığı polis memuru Yakup Karaca'nın (50) ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü İsmail G. (45), savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. İsmail G., mahkemece tutuklandı.

Cumartesi günü Binevler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Türkoğlu Emniyet Müdürlüğü 'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca, marketten çıkıp otomobilinin yanına gitti. Otomobiline binmeye çalışan Karaca'ya, İsmail G. yönetimindeki 46 BB 494 plakalı hafif ticari araç çarptı. Güvenlik kameralarına kaydedilen kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası Yakup Karaca, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından Yakup Karaca, memleketi Hatay 'da toprağa verilirken, gözaltına alınan sürücü İsmail G. ise sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine İsmail G. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polisler ekiplerince tekrar gözaltına alınan İsmail G, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra götürüldüğü adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'ARAÇ EŞİMİ SÜRÜKLEDİ'

Öte yandan kaza anında Yakup Karaca'nın eşi Ayşe Karaca 'nın da otomobilde olduğu ortaya çıktı. Ayşe Karaca, emniyetteki ifadesine kazayı şöyle anlattı:

"Aracımızla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda durduktan sonra eşim aşağı inip yolun karşısına geçti. Alışveriş yapıp aracımızın yanına geldi arka kapıyı açarak elindeki poşetleri benim yanıma, koltuğun üzerine bıraktı. Birden bir araç çarptı eşime çarptı ve sürükledi. Ne olduğunu anlamadım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İsmail G.'nin araçtan indirilmesi

Ateşinin ölçülmesi

Hastaneye açınması

Hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Polis otosunun gidişi

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Yakup Karaca'nın sağlık fotoları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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Sorgun'da gönüllü kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir araya gelen gönüllü 10 kadın günde 2 bin maske üretiyor. Maskeler kurumlara ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Sorgun'da 10 gönüllü kadın, koronavirüs salgının ardından ilçedeki resmi kurumların maske ihtiyacını karşılamak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir araya geldi. Günde 7 saat çalışan kadınlar, kaymakamlık ve belediye tarafından temin edilen malzemeler ile maske ve koruyucu tulum üretimine başladı. Kadınların günde ürettiği 2 bin maske kaymakamlık, hastane, jandarma ve diğer kamu kuruluşlarındaki çalışanlara ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

'MASKE DİKEREK DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta öğretici olarak çalışan Ayfer Gözübüyük, resmi kurumların ihtiyacını karşılayacak maske üretimine geçtiklerini belirterek, "Kurslarımız kapandı. Bu nedenle gönüllü olarak 10 kadın arkadaşımızla birlikte maske üretimine başladık. Ürettiğimiz maskeleri kaymakamlığa, hastane ve belediye gibi kurumlara veriyoruz" dedi.

Gönüllü kadınlarda Sema Kılıç ise, koronavirüs nedeniyle kurslarının kapandığını belirterek, "Devletimize destek amaçlı Halk Eğitim Merkezine gönüllü olarak geldik. Malzemeyi kaymakamlık ve belediye temin ediyor. Biz de maske dikerek devletimize destek olmaya çalışıyoruz. Günlük 2 bin maske üretimi yapıyoruz" dedi.

Gönüllüler, bugüne kadar yaklaşık 18 bin adet maske üretti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maske üretimi yapan kadınlardan detay görüntüler

-Dikiş yapan kadınlar

-Üretilen maskelerden görüntü

-Gönüllü bayanlardan Dilek Özgün'ün konuşması

-Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde usta Ayfer Gözübüyük'ün konuşması

-Gönüllü bayanlardan Sema Kılıç'ın konuşması

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN,

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Koronavirüs'ü yendi, Atabarı çalgısı ile taburcu edildi

ARTVİN'de hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan Y.K. (82) yöresel Atabarı çalğısı eşliğinde taburcu edildi.

Artvin 'de devlet hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan Y.K., 12 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastane çalışanları Y.K.'yı yöresel Atabari çalgısı eşliğinde uğurladı. Y.K hastaneden ayrılırken kendisi ile ilgilenen ve fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastanın odadan çıkması

-Atabarı müziği ile sağlıkçıların alkışlaması

HABER: Arzu ERBAŞ/ARTVİN

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Kardeşlerin ölüm oyunu

Antalya'da oyun oynadıkları sırada 7 yaşındaki H.K.'nin tetiğine dokunduğu babasına ait pompalı tüfekten çıkan saçmalar, ağabeyi 8 yaşındaki Y.K.'nin ölümüne neden oldu. Sinir krizi geçiren anne Derya Kıran, "Yusuf'um sen benim dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişine giden Derya ve Berat Kıran çiftinin çocukları L.K. (1), H.K. (7), Y.K. (8) ve H.K. (13) evde kaldı. Kardeşlerden 13 yaşındaki H.K., L.K ile ilgilendiği sırada, H.K. ile Y.K. ise oynamak için oturma odasına geçti. Bir süre oynayan iki kardeşten H.K., babasına ait pompalı tüfeği ağabeyi Y.K.'ye doğrultup ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Y.K'nin boğazına isabet etti. Patlama sesini duyan abla H.K., balkona çıkıp komşularından yardım istedi.

ANNENİN FERYADI

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Y.K'nin yaşamını yitirdiğini, H.K.'nin ise dudağına isabet eden saçma yüzünden yaralandığını belirledi. Market dönüşü olaydan haberdar olan anne Derya Kıran, sinir krizi geçirdi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Derya Kıran, oğlu H.K.'ya sarılarak, "Yusuf'um sen benim, dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, uzman ekipler eşliğinde kardeşlerin ifadesine başvurdu. Yaşamını yitiren Y.K'nin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Site dış plan görüntü

-Polis araçlarının görüntüsü

-Kaza sonucu kardeşini vuran ( Hamza Kıran'ın görüntüsü )

-Olay yerine gelen anne Derya Kıran sinir krizi geçirmesi

-Çocukların sarılıp ağlaması

-Polislerin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekibinin evden çıkması

-Cenazenin çıkışı

-Cenaze aracının morga gidişi

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

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Belediyeden yöresel şiveli 'evde kal' çağrısı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediye koronavirüse karşı yöresel şiveyle hazırlanan bilboardlarla 'evde kal' çağrısı yaptı.

Erbaa Belediyesi koronavirüse karşı vatandaşları uyarmak için yöresel şiveyle billboardlar hazırladı. Yöresel şiveyle söylenen sözlerden oluşan uyarıların yer aldığı bilboardlarda 'Dip dibe sorutmayın, meydanda ağleşmeyin, gıldır gıcık işler için dışarı çıkman, evde kal heğri' gibi uyarı yazıları yazıldı.

Yöresel şiveyle evde kal uyarısı yapmak için bilboardlar hazırladıklarını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Devletimizin evde kal çağrısını yöresel bir dille, biraz da mizah katarak vatandaşlarımızın dikkatini çekelim, uyarılar yerini bulsun istedik. Yöresel dilimizle bunu anlatmaya çalıştık. Mizah içeriyor ama bu işin şakasının olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem Erbaalı vatandaşlarımızın hem de ülke genelindeki bütün vatandaşlarımızın olayı mizah çerçevesinde ciddiye alması için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Başkan Karagöl, yaptıkları çalışmanın sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlçe merkezinden görüntüler

-Hazırlanan bilboard yazıları

-Belediye başkanının açıklaması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),