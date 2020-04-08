DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

6 saat önce

İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı KAYSERİ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Ayşe Ak, kurumlarında görev yapan bir servis şoförünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından serviste yolculuk yapan 20 personele test yaptırdıklarını belirterek, "Yapılan...

DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

KAYSERİ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Ayşe Ak, kurumlarında görev yapan bir servis şoförünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından serviste yolculuk yapan 20 personele test yaptırdıklarını belirterek, "Yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır" dedi.

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, sosyal medyada kurumlarıyla ilgili 40 personelin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kurumlarında koronavirüs testinin pozitif çıktığı personeller olduğunu belirten Ak, "İl Müdürlüğümüzde rutin iş ve işlemlerimiz yürütülmekte iken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından İl Müdürlüğümüze ulaşılmış ve kurumumuz servis şoförlüğü yapmakta iken bir süredir raporlu olan ve çalışmayan şirket personelinin yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması neticesinde, bu kişinin kullandığı serviste yolculuk yapan 20 personelimizin de tedbir amaçlı testlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu durum üzerine hizmet binamıza gelinerek bu 20 personelimize test yapılmış, yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bununla birlikte test yapılan diğer kurum çalışanlarının sonuçları ise negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan 4 kişi yine İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetim ve kontrol altına alınarak gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testi negatif çıkan personele eğitim verildiğini kaydeden Ak, "Kurumdaki diğer personeller için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince hizmet binamızda gerekli açıklamalar yapılmış olup, çalışanların bireysel izolasyonlarını sağlaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafelerini koruması gibi konularında bilgi verilmiştir. Bugün saat 18: 00 civarında çeşitli basın organlarında yapılan ve 'Kayseri İŞKUR binası 40 personel ile karantinaya alındı' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli idari tedbirler alınmak suretiyle İl Müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, kurumumuzun tüm iş ve işlemleri www.iskur.gov.tr internet adresimiz, alo 170 çağrı merkezimiz ve e-devlet üzerinden yürütülebilmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamaları açısından bu kanalları kullanmaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-İŞKUR İl Müdürlüğü'nden görüntü

-İŞKUR personelinden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

================================

Özbekistan'dan gelen TIR şoföründe koronavirüs çıktı; 7 evde 24 kişi karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yurt dışında gelen TIR şoförü E.K.'nın (55) koronavirüs testi pozitif çıkması sonucu etkileşimde bulunduğu belirlenen 7 evdeki 24 kişi karantinaya alındı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ağabey Mahallesi'ndeki evine, mal götürdüğü Özbekistan'dan 5 gün önce dönen E.K.'nın dün ateşi yükseldi ve hastalık belirtileri göstermeye başladı. Sağlık kuruluşuna başvuran E.K., yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

7 EVDE 24 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Doktorların araştırması sonucunda E.K. ile temas kurduğu tespit edilen İslahiye'de 6 evde bulunan 20 kişi ve Nurdağı ilçesindeki kızına ait evdeki 4 kişi karantina altına alındı. Jandarma tarafından evlerin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, 24 kişinin testlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Beypınarı mezrası

Gözetim altına alınan evler

Jandarma  nöbette

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:   Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

=================================

Kırşehir'de iki bloklu site ile bir mahalle karantinaya alındı

KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, site içerisindeki 2 apartman ile bir mahalle karantinaya alındı.

Kırşehir'de, Kervansaray Mahallesi'ndeki bir sitede oturan 6 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina süreci başlatıldı. 80 ailenin oturduğu 10 katlı ve 2 bloğu bulunan site çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, giriş- çıkışlara izin vermiyor.

Öte yandan, Kırşehir'in Kaman ilçesinde ise Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali İbrahim Akın, "8 Nisan 2020 tarihinde toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede, ilimiz merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 8 Nisan 2020 tarihinde toplanan Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, koronavirüs vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Karantinaya alınan bloktan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,DHA

===============================

Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla vuruldu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinden çaldıkları motosikletle Kozan'ın Göller Yaylası'na kaçtıkları iddia edilen 2 kişiden Çağdaş Aslantaş (18), kendilerini takip eden motosiklet sahibinin arkadaşlarından biri tarafından seyir halindeyken tabancayla vuruldu. Devrilen motosiklette bacağından vurulan şüpheli olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaçan arkadaşı ile şüpheliyi vuran kişinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bugün öğle saatlerinde Harun Akçalı'ya ait 80 AAD 65 plakalı motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletini çalan kişilerin Osmaniye'nin Sumbas ilçesine doğru kaçtığını gören Akçalı, orada bulunan arkadaşlarına haber verdi. Sumbas-Kozan yolunda motosikleti takip eden Akçalı'nın arkadaşları, hırsızları otomobille Adana'nın Kozan ilçesindeki Göller Yaylası'na kadar takip etti. Bu sırada Akçalı'nın arkadaşlarından biri, hırsızları korkutmak amacıyla tabancayla motosikletin yakınlarına ateş etti.

Çalıntı motosikleti kullanan Çağlar Aslantaş kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikleti kullanan ve bacağından vurulan Aslantaş, yakalanırken, diğer arkadaşı ile silahı kullanan kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma gözaltına alınırken, kaçan hırsızlık şüphelisi ile tabancayı kullanan kişinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Koronavirüs, Kayseri, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:06 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek         
00:51
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı         
00:40
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı         
00:35
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı         
00:17
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti         
00:01
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu         
23:59
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum         
23:59
Yaşlılara Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti         
23:28
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi         
23:24
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı         
22:51
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı         
22:36
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı         
22:22
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında         
22:07
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 05:34:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]