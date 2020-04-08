DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

İŞKUR'da 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

KAYSERİ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Ayşe Ak, kurumlarında görev yapan bir servis şoförünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından serviste yolculuk yapan 20 personele test yaptırdıklarını belirterek, "Yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır" dedi.

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, sosyal medyada kurumlarıyla ilgili 40 personelin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kurumlarında koronavirüs testinin pozitif çıktığı personeller olduğunu belirten Ak, "İl Müdürlüğümüzde rutin iş ve işlemlerimiz yürütülmekte iken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından İl Müdürlüğümüze ulaşılmış ve kurumumuz servis şoförlüğü yapmakta iken bir süredir raporlu olan ve çalışmayan şirket personelinin yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması neticesinde, bu kişinin kullandığı serviste yolculuk yapan 20 personelimizin de tedbir amaçlı testlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu durum üzerine hizmet binamıza gelinerek bu 20 personelimize test yapılmış, yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bununla birlikte test yapılan diğer kurum çalışanlarının sonuçları ise negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan 4 kişi yine İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetim ve kontrol altına alınarak gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testi negatif çıkan personele eğitim verildiğini kaydeden Ak, "Kurumdaki diğer personeller için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince hizmet binamızda gerekli açıklamalar yapılmış olup, çalışanların bireysel izolasyonlarını sağlaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafelerini koruması gibi konularında bilgi verilmiştir. Bugün saat 18: 00 civarında çeşitli basın organlarında yapılan ve 'Kayseri İŞKUR binası 40 personel ile karantinaya alındı' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli idari tedbirler alınmak suretiyle İl Müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, kurumumuzun tüm iş ve işlemleri www.iskur.gov.tr internet adresimiz, alo 170 çağrı merkezimiz ve e-devlet üzerinden yürütülebilmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamaları açısından bu kanalları kullanmaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İŞKUR İl Müdürlüğü'nden görüntü

-İŞKUR personelinden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Özbekistan'dan gelen TIR şoföründe koronavirüs çıktı; 7 evde 24 kişi karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yurt dışında gelen TIR şoförü E.K.'nın (55) koronavirüs testi pozitif çıkması sonucu etkileşimde bulunduğu belirlenen 7 evdeki 24 kişi karantinaya alındı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ağabey Mahallesi'ndeki evine, mal götürdüğü Özbekistan'dan 5 gün önce dönen E.K.'nın dün ateşi yükseldi ve hastalık belirtileri göstermeye başladı. Sağlık kuruluşuna başvuran E.K., yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

7 EVDE 24 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Doktorların araştırması sonucunda E.K. ile temas kurduğu tespit edilen İslahiye'de 6 evde bulunan 20 kişi ve Nurdağı ilçesindeki kızına ait evdeki 4 kişi karantina altına alındı. Jandarma tarafından evlerin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, 24 kişinin testlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Beypınarı mezrası

Gözetim altına alınan evler

Jandarma nöbette

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Kırşehir'de iki bloklu site ile bir mahalle karantinaya alındı

KIRŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, site içerisindeki 2 apartman ile bir mahalle karantinaya alındı.

Kırşehir'de, Kervansaray Mahallesi'ndeki bir sitede oturan 6 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina süreci başlatıldı. 80 ailenin oturduğu 10 katlı ve 2 bloğu bulunan site çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, giriş- çıkışlara izin vermiyor.

Öte yandan, Kırşehir'in Kaman ilçesinde ise Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesi koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali İbrahim Akın, "8 Nisan 2020 tarihinde toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede, ilimiz merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 8 Nisan 2020 tarihinde toplanan Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, koronavirüs vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karantinaya alınan bloktan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,DHA

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Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla vuruldu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinden çaldıkları motosikletle Kozan'ın Göller Yaylası'na kaçtıkları iddia edilen 2 kişiden Çağdaş Aslantaş (18), kendilerini takip eden motosiklet sahibinin arkadaşlarından biri tarafından seyir halindeyken tabancayla vuruldu. Devrilen motosiklette bacağından vurulan şüpheli olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaçan arkadaşı ile şüpheliyi vuran kişinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bugün öğle saatlerinde Harun Akçalı'ya ait 80 AAD 65 plakalı motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletini çalan kişilerin Osmaniye'nin Sumbas ilçesine doğru kaçtığını gören Akçalı, orada bulunan arkadaşlarına haber verdi. Sumbas-Kozan yolunda motosikleti takip eden Akçalı'nın arkadaşları, hırsızları otomobille Adana'nın Kozan ilçesindeki Göller Yaylası'na kadar takip etti. Bu sırada Akçalı'nın arkadaşlarından biri, hırsızları korkutmak amacıyla tabancayla motosikletin yakınlarına ateş etti.

Çalıntı motosikleti kullanan Çağlar Aslantaş kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikleti kullanan ve bacağından vurulan Aslantaş, yakalanırken, diğer arkadaşı ile silahı kullanan kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma gözaltına alınırken, kaçan hırsızlık şüphelisi ile tabancayı kullanan kişinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.