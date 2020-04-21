DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Sahte seyahat belgesiyle İstanbul'dan Van'a gelen 22 kişi yakalandı

KORONAVİRÜS nedeniyle İstanbul'da düzenledikleri sahte seyahat belgeleriyle Van'a giriş yapan 22 kişi, polis kontrol noktasında yakalandı. Ateş ölçümü yapılan 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin seferlerinin valilik iznine bağlanması kararının ardından seyehat yasağı uygulandı. Şehirlerin giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, İstanbul'daki bir firma sahte seyahat belgesi düzenleyerek, yaklaşık 1600 kilometre yol kat ederek 22 kişiyi Van'a getirdi. Polis kontrol noktasında durdurulan otobüs, evrakının sahte olduğu anlaşılınca sağlık ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine ateş ölçümü yapılan 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.