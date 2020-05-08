DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ADIYAMAN'da PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, el telsizi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Merkeze bağlı Yeşiltepe köyü kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamındaki hava destekli jandarma operasyonunda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ekiplerince devam ettirilen operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bombalama dolayı duman

Koru köyü tabelası

Jandarma ekipleri

Operasyon yapılan dağlık alan

- Askeri araçlar

Askerlerin mayın taraması yapması

Askeri köpeğin bomba araması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 Türk vatandaşı, Samsun'a getirildi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nde bulunan 195 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Samsun'a getirildi. Kafiledeki 193 kişi, sağlık kontrolünün ardından yurtlara yerleştirilmk üzere otobüslerle Sinop'a götürülürken, 2 kişi ise yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 195 kişi, Türk Hava Yolları 'na ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçağa girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan 2 kişi, ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 193 kişi ardından otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu 'na ait yurtlara yerleştirilmek üzere Sinop'a götürüldü. Burada 14 gün süreyle gözetim altında tutulacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havalimanı dışından detay

-Uçaktan Türk vatandaşlarının inişi

-Dezenfeksiyon işlemlerinden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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İnternetten otomobilini satmak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, internetten otomobillerini satmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları belirlenip, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, EFT yaparak parasını ödedikleri otomobilin, noter satışının gerçekleşmesinin hemen ardından EFT'yi iptal ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri, Denizli'de 3, Antalya 'da 1, Burdur 'da 1, Ankara 'da 1 ve Aydın 'da da 1 kişi olmak üzere toplam 7 ayrı otomobil dolandırıcılığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT dedektifleri, istihbarat çalışmasıyla, şüphelilerin Arif S. Halil D. ve Bülent T. olduğunu ve internet üzerinden otomobil dolandırıcılığı yaptıkları tespit etti. JASAT ekipleri, bir süre takibe aldıkları 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobile, dün gece saat 23.00 sıralarında 'Dur' ihtarında bulundu. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Honaz Organize Sanayi Bölgesi 'nde, yolu kesen Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM

Şüphelilerin, önce yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarından internet üzerinden otomobilin satmak için ilan veren kişileri arayıp, irtibat kurarak noterde buluştukları, burada aracın parasını EFT yaptıklarını belirtip, alım-satım işlemlerini tamamladıkları belirlendi. Ancak, şüphelilerin noterlerin kapanmasına 15 dakika kala, EFT ile para gönderme işlemini iptal ettikleri, bu yolla aldıkları otomobili de ertesi gün satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin jandarma tarafından operasyonla yakalanması

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

Kahramanmaraş'ta gece saat 24.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi insanlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin sürekli 'Evde kal' çağrılarına rağmen özellikle Demokrasi Meydanı Kıbrıs Meydanı, Trabzon Bulvar ve Azerbaycan Bulvarı yoğunluğun yaşandığı yerlerin başında geldi. Banka önlerinde de yoğunluk yaşanırken, polis ve bekçiler sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaldırımda yürüyenler

Bekçilerin kimlik kontrolü yapması

Trafikteki yoğunluk

Üst geçitten detay

Kalabalıktan detay

Polis otosundan anons yapılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 11 Mayıs'ta açılacak berberlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor.

İlçede faaliyet gösteren 45 erkek kuaförü, 25 kadın kuaförü ile güzellik merkezi 50 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapandı. Faaliyetlerine 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden başlayacak olan berber ve kuaförler bir yandan hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da telefonla randevu yoğunluğu yaşıyor. Belediye ekipleri de işyerlerinde dezenfekte çalışması yapıyor. Çamlıca Mahallesi 'ndeki iş yerinde 4 olan koltuk sayısını 2'ye düşüren erkek kuaförü Mustafa Temir, "50 gün sonra müşterilerimize hizmet vereceğimiz için mutluyuz. Pazartesi gününden itibaren randevu alan müşterilerimiz için hizmette olacağız. Kendi sağlığımız ve müşterilerimizin sağlığı için kurallara uyarak çalışma yapacağız. Çalışmayı ve müşterilerimizi çok özledik. Randevularımızı da almaya başladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çamlıca Mahallesi

Erkek Kuaförü

Genel temizlik ve ilaçlama

Rendevu alan müşteri ve uygulamanın anlatılması

Telefonla rendevu alınması

Mustafa Temir ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP

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Gaziantep'te, yasak öncesi çarşıda yoğunluk

GAZİANTEP'te, bu gece başlayacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması öncesinde, ihtiyaçlarını almak için evlerinden çıkan vatandaşlar, yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla, 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu illerden biri olan Gaziantep'te bugün vatandaş çarşıya akın etti. Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve bazılarının maske kullanmadığı görüldü.

Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile duraklarda yoğunluk oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çarşıdaki kalabalık

Maskesiz vatandaşlar

Duraktaki kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP

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Şanlıurfa'da çarşılarda yoğunluk azaldı

ŞANLIURFA'da, uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, geçen haftalara oranla çarşı ve sokaklarda insan sayısı azdı.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 24 ilde uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Şanlıurfa'da daha önce yaşanan yoğunluğun yerini bu kez sakinlik aldı. Kentin en işlek caddesi olan Bahçelievler , Haşimiye Meydanı ve Balıklıgöl bölgesinde alışverişe çıkanların sayısında azalma yaşandığı görüldü.

Ramazan ayında en fazla tüketilen sakatat ürünlerinin satıldığı iş yerlerinin de önceki günlere oranla insan kalabalığı daha azdı. Havanın kapalı ve aralıklarla yağışın olması nedeniyle daha önceki sokağa çıkma yasağı öncesinde yaşanan insan yoğunluğunun bu hafta sonu uygulanacak kısıtlama öncesinde yerini sakinliğe bıraktığı gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sakatat satan işyerlerinde alışveriş yapanlar

Boşalan meydanlar

Pazarda alışveriş yapanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Bakan Soylu'dan 102 yaşındaki Emine nineye 'Anneler günü' hediyesi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü dolayısıyla gönderdiği hediye, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Torun'a (102) teslim edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anneler Günü dolayısıyla fedakar anneleri unutmadı. Bakan Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyelerden biri Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Torun'a ulaştırdı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile Emine Torun'u yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti. Sivas Valisi Salih Ayhan da, Emine Torun ile telefonda görüşerek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun size hediyesi var. Anneler Günü'nüzü kutluyoruz" dedi.