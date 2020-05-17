DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Hırsızlar apartmanlara dadandı İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir mahallede bulunan apartmanlara hırsızlar dadandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 20, System.String[]

Hırsızlar apartmanlara dadandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir mahallede bulunan apartmanlara hırsızlar dadandı. Ayakkabı ve bebek arabası çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Dedebaşı Mahallesi'ne bulunan apartmanlara giren kimliği henüz öğrenilemeyen hırsızlar, apartmanlardaki dairelerin önünde bulunan ayakkabı ve bebek arabasını çaldı. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını göremeyince, bir vatandaş ise kapısının önüne koyduğu bebek arabasının olmadığını fark edince çareyi güvenlik kameralarına bakmakta buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen vatandaşlar, ayakkabılarının ve bebek arabasının yüzlerinde maske ve kafalarında şapka olan kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını öğrendi. Ayrıca, görüntülerde hırsızlardan biri evin kapısını zorladığı da belirlendi. Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, hırsızlık yapan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.  Öte yandan, aynı mahallede bulunan diğer apartmanlara da hırsız girdiği öğrendi.

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 08:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı         
08:39
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı         
08:24
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?         
07:48
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar         
07:25
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü         
07:12
Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti Adıyaman'da menfeze düşen otomobilin sürücüsü ile hastaneye yetiştirmeye çalıştığı babası hayatını kaybetti         
01:49
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor         
01:06
ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi ABD'de ilk koronavirüs vakasının Şubat ayında değil Aralık'ta görüldüğü iddia edildi         
00:36
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı         
23:40
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı         
23:39
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı         
23:27
Kamerun'da Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı         
23:07
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı         
22:59
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı         
22:33
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü         
22:31
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya         
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı         
21:24
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı         
21:17
Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu Bozcaada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu         
21:14
Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı         
20:58
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız Bakan Koca'dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız         
20:52
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak? Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı         
19:40
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı         
19:35
FETÖ'den tutuklanan FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu         
19:35
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı         
19:29
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti         
19:18
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı         
18:54
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 09:00:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]