DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Suç makinesi hırsız 4 kadın, 70 güvenlik kamerası izlenerek yakalandıOSMANİYE'de, girdikleri evden bir tabanca ile 60 bin TL'lik ziynet eşyası çaldığı öne sürülen dört kadın, polisin 35 iş yerine ait 70 güvenlik kamerasını izlemesi sonucu tespit edilerek, yakalandı.

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Suç makinesi hırsız 4 kadın, 70 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

OSMANİYE'de, girdikleri evden bir tabanca ile 60 bin TL'lik  ziynet eşyası çaldığı öne sürülen dört kadın, polisin 35 iş yerine ait 70 güvenlik kamerasını izlemesi sonucu tespit edilerek, yakalandı. 4 kadının hırsızlıktan toplam 112 suç kaydının olduğu belirlendi.

Alibeyli Mahallesi Demir Sokak'taki bir sitede oturan Ü.T.'nin evine giren hırsızlar, 1 tabanca ile 60 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalıp, ortadan kayboldu. İhbarı değerlendiren Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, site çevresinde araştırma başlattı. Bölgedeki 35 iş yerine ait 70 güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin E.Ç. (26), Ç.G. (34), A.Ç. (32) ve M.K. (38) isimli kadınların olduğunu tespit etti.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelisi 4 kadın, çaldıkları tabanca ve 15 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile birlikte polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden E.Ç.'nin hırsızlıktan 38, Ç.G.'nin hırsızlıktan 40, A.Ç.'nin hırsızlıktan 20 ve M.K.'nın hırsızlıktan 14 kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kadın, Cumhuriyet Savcısı tarafından zararın kısmen giderilmesi ve koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hırsızlık şüphelisi kadınların yürüdükleri ve otobüse bindikleri anların güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Muğla'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, 50 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Sabotaj ihmali üzerinde durulan yangında yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Milas'ın Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Milas Kaymakamı Eren Arslan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak, evlere sıçraması önlendi.

'ORMANLARIMIZ KONUSUNDA DA HASSAS DAVRANMALIYIZ'

Kaymakam Eren Arslan, "Ormanlarımız bizim akciğerimiz. İçerisinde canlı hayat var. İnsanlarımızın zeytinlikleri, tarlaları ve mahsulleri var. Kimsenin zarar görmemesi bizi teselli etti. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Havanın sıcak olması yangın riskini artırıyor. Koronavirüse karşı nasıl dikkatli oluyorsak ormanlarımız konusunda da hassas davranmalıyız. Böyle bir afet yaşamak istemiyoruz. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın söndürme çalışmasından detay/genel görüntü

-Milas Kaymakamı Eren Arslan ile röp.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN-Aykut KURT/MİLAS(Muğla),

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Kayseri'de 6 apartmana 'koronavirüs' karantinası

KAYSERİ'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 7 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 58 kişinin yaşadığı 6 apartman karantinaya alındı.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'ndeki evlerde oturan 7 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavileri yapılan vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri koronavirüsün olduğu 2 ve 3'er katlı 6 apartmanı karantinaya aldı. Apartmanlarda toplam 58 kişinin yaşadığı öğrenildi. Koronavirüse yakalanan 7 kişinin ise, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binada yaşayanların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 09:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Son Dakika

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