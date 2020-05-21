DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Polis maske takmayan kişiyi uyardı, hakaret edip kaçmaya çalışınca gözaltına aldı

DÜZCE'de, koronavirüs salgını nedeniyle maske takma zorunluluğuna uymayan Y.K., kendisini uyaran polise hakaret ederek kaçmaya çalıştı. Polis, yakaladığı Y.K.'ya 3 bin 150 TL ceza kesti, ardından da gözaltına aldı.

Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği Düzce il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Kararın uygulanmaya başlamasıyla İstanbul Caddesi üzerinde yaya olarak devriye gezen polis ekipleri, iddiaya göre maskesiz gezen Y.K.'yı uyararak maskesini takmasını istedi. Ancak Y.K., polislere hakaret ederek kaçmaya başladı. Yaklaşık 100 metre kaçan Y.K., Merkez Büyük Camii önünde devriye görevinde bulunan polis ekibi tarafından yakalandı. Polis, Y.K.'yı gözaltına almak için zor kullandı. Gözaltına alınan Y.K.'ya maske takmadığı için 3 bin 150 TL ceza kesilirken, hakkında da kamu görevlisine mukavemet suçundan adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şahıs göz altına alınırken görüntü (Vatandaş kamerası)

Dosya adı dzcpolismaske

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

====================

Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü

ANTALYA'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, otomobil tamiri nedeniyle tartıştığı C.C. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis C.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı otogaleride meydana geldi. Galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından galeriden ayrılan C.C., bugün akşamüstü 3 arkadaşıyla birlikte yeniden galeriye geldi. C.C. yanında getirdiği av tüfeğiyle Oğrak'a 3 el ateş açtı. Oğrak kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ve arkadaşları olay yerinden 07 AHH 083 plakalı otomobille uzaklaştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oğrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Oğrak'ın acı haberi alan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde nceleme yapan polis, galerinin giriş kapısı önünde henüz kullanılmamış 2 tüfek fişeği buldu. Polis ekipleri çevredeki kameraları incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından Oğrak'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Ambulans detay

Polis ekiplerinden detay

Güvenlik şeridinden detay

Sağlık ekiplerinden detay

Kullanılmamış fişeklerden detay

Cam kırıkları

Fenalık geçiren aile fertlerinden detay

Kısa süreli tartışmadan detay

Kaset durumu: link geçilecek

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Semih ERSÖZLERANTALYA,

=========================

İzmit'te, TEM yolunda çalışma yoğunluğu

İZMİT'teki, TEM yolunda devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Kavşağı'nın inşaatı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmanın sonlanması üzerine trafik normale döndü.

TEM yolu İzmit geçişinde 12 Mayıs'ta başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Kavşağı inşaatı devam ediyor. Kavşak inşaatının TEM yolundan geçen kısmının yapımı sırasında, Ankara yönünde trafik tek şeride düşürüldü. Çalışma nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Akşam 19.30 itibarıyla yol üzerindeki çalışmanın sonlandırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Otoyoldaki yoğunluktan görüntü

Çalışma alanından görüntü

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

==========================

Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, asansörler için ağırlık üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, makineler hasar gördü.

Saat 19.15 sıralarında, Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi'nde asansörler için barit ağırlık üreten bir fabrikada yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gebze, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince ve İzmit'ten ekipler yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mesai saatleri dışında meydana gelen yangında makineler hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli),

===========================

İnegöl'de orman yangını

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 10 dönüm ormanlık alan küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Eymir Mahallesi girişindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden çevredekiler kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine de haber verildi. Mahalle sakinleri ve ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri müdahale ederek söndürdü. Yangında 10 dönümlük alanda zarar oluştuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.