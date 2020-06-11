DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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Yeniden DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Gülsüm Mayuk (11), selfie yaparken baraj göletine düştü.

Gölet kenarında 'selfie' felaket getirdi; dayı- yeğen boğuldu (4)- Yeniden DENİZLİ'nin DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Gülsüm Mayuk (11), selfie yaparken baraj göletine düştü. Mayuk ve onu kurtarmak için suya atlayan dayısı Melik Tunahan Nazalı (23), boğuldu. Dayı ile yeğeninden geriye son çekildikleri fotoğraf kaldı. Olay, saat 14.30 sıralarında Kayabaş Mahallesi'ndeki Sazak Göleti'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte piknik için gölete giden Gülsüm Mayuk, dayısı Melik Tunahan Nazalı ile göl kenarında dolaşıp fotoğraf çekildi. Mayuk daha sonra gölet kenarında selfie çekmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Yeğeninin gölete düştüğünü gören dayısı Melik Tunahan Nazalı, hemen suya atladı. Dayı- yeğen bir süre sonra gözden kayboldu. Oğlu ve torunu sudan çıkamayan Yaşar Nazalı'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay, saat 14.30 sıralarında Kayabaş Mahallesi'ndeki Sazak Göleti'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte piknik için gölete giden Gülsüm Mayuk, dayısı Melik Tunahan Nazalı ile göl kenarında dolaşıp fotoğraf çekildi. Mayuk daha sonra gölet kenarında selfie çekmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Yeğeninin gölete düştüğünü gören dayısı Melik Tunahan Nazalı, hemen suya atladı. Dayı- yeğen bir süre sonra gözden kayboldu. Oğlu ve torunu sudan çıkamayan Yaşar Nazalı'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su Altı Arama Kurtarma ekibi suya girerek arama çalışması başlattı. Olay bekleyen gözü yaşlı Yaşar Nazalı, "Tunahan'ım ben seni böylemi bekleyecektim. Yandı yüreğim. Yeğenini kurtarmak isterken, kendi de öldü" diyerek feryat etti. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından dayı ve yeğinin cansız bedenine ulaşıldı. GERİYE LARI KALDI Yaşamını yitiren dayı ve yeğeninin olayın hemen öncesinde birlikte fotoğraf çekildikleri ortaya çıktı. Yan yana son kez poz veren Mayuk ve Nazalı'nın fotoğrafı yürekleri dağladı. Nazalı'nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesedi otopsi için Yaşamını yitiren dayı ve yeğeninin olayın hemen öncesinde birlikte fotoğraf çekildikleri ortaya çıktı. Yan yana son kez poz veren Mayuk ve Nazalı'nın fotoğrafı yürekleri dağladı. Nazalı'nın önümüzdeki günlerde askere gideceği de öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından dayı ve yeğininin cesedi otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ =============================== =============================== Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde dün yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Yağışın ardından sular altında kalan evlerin kömürlüğü ile kalorifer dairelerinde başlatılan temizlik çalışmaları ise devam ediyor. Domaniç ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve dolu, günlük yaşamı adeta felç etmişti. Cadde ve sokaklar kısa sürede göler dönerken, araçlarında mahsur kalanlar ise iç makineleriyle kurtarıldı. Domaniç ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve dolu, günlük yaşamı adeta felç etmişti. Cadde ve sokaklar kısa sürede göler dönerken, araçlarında mahsur kalanlar ise iç makineleriyle kurtarıldı. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 1 saat süren yağışta metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Evlerinin kömürlükleri ve kalorifer dairelerini su basan vatandaşların temizlik çalışmaları sürüyor. Domaniç Hasan Tepe mahalle muhtarı Halil Domaniç Hasan Tepe mahalle muhtarı Halil Gündoğdu , yağış nedeniyle evinin bahçe duvarının yıkıldığını söyledi. Çok uzun süredir böyle bir yağış görmediklerini ifade eden Gündoğdu, "Bizim eve her yağmurda sel basar ancak bu kadar dolu ilk defa yağıyor. Hem evimin avlu duvarı göçtü, hem yeni aldığım kömür sular ve dolu altında kaldı. Kalorifer dairemi de su bastıö dedi. İlçe esnaflarından İsmail Ölmez'in ise aracının tavanı doludan zarar gördüğünü belirterek, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. 30 yıldır Domaniç'teyim ilk defa bu kadar uzun süre dolu yağışı oldu. Kalorifer daireme dolan suyu iki günden beri boşaltmaya çalışıyorumö diye konuştu. Domaniç İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de yağışın ardından zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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