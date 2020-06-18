DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

İslahiye'de, PTT şubesi koronavirüs tedbiri kapsamında kapatıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, PTT şubesinde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kapatılan şubede görevli 7 personel de evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Gaziantep'te bir PTT çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan filyasyon çalışmalarında İslahiye PTT şubesinde görevli H.M.B. ile teması belirlendi. Bunun üzerine ekipler H.M.B. ve şubede çalışan diğer 6 personel hakkında karantina kararı aldı. Personellerin evlerine gönderilmesinin ardından dezenfekte edilen ve girişi de şerit çekilerek kapatılan PTT şubesi de tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-PTT şubesi

-Şerit çekilmesi

-İlaçlama ve dezenfekte çalışması

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP'te, daha önce çökme meydana gelen caminin inşaatında, iskele tahtalarının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Akkent Mahallesi'nde bulunan ve geçen yıl 14 Kasım günü kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi sonucu inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın hayatını kaybettiği Akkent Camii'nde öğleden sonra, yangın çıktı. İskele tahtalarının bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

İtfaiye erleri yangına müdahale etmesi

Cami görevlileri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN -GAZİANTEP-DHA)

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Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi

TOKAT'ın Niksar ilçesinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğündeki dolu ekili olan tarım arazilerine zarar verdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede meydana gelen doğu yağışı nedeniyle zarar gören arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.