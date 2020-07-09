DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

3 yaşındaki çocuğu sigara içirten kişi gözaltına alındı (2)

SAVCILIK: MAĞDUR ÇOCUĞUN REHABİLİTE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

3 yaşındaki çocuğa sigara içirilip, çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşmasına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüpheli M.K.'nın çocukla akrabalık bağının olmadığı, mağdur çocuğun rehabilite edilmesi için çalışmaların başlatıldığını bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında 8 Temmuz 2020 tarihinde 'Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında yapılan inceleme neticesinde mağdur çocuğa sigara vererek görüntüleri internet ortamında paylaşan ve mağdur çocuk ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmadığı tespit edilen şüpheli M.K. derhal gözaltına alınmış olup 'Çocuğun üstün yararı' gözetilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca mağdur çocuk hakkında vakaya uygun koruyucu ve destekleyici tedbirler alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca Kızıltepe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli şekilde mağdur çocuğun rehabilite edilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin hastaneye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),

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Gemerek'te sağanak yağış sele neden oldu

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu.

Gemerek'te akşam saatlerinden itibaren başlayan dolu bir süre sonra yerini sağanak yağışa bıraktı. Cadde ve sokaklar sağanak sonrası derelerin taşması sonucu sel sularıyla doldu. Sivas- Kayseri karayolu da sel nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri yağışın dinmesi ve suların çekilmesinin ardından iş makineleriyle mahallelerde temizlik çalışması yaptı. Bölgede tarım arazileri de zarar gördü. Vali Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gemerek'te etkili olan yağmur ve dolu yağışının ardından tüm ekiplerimiz hızlı bir şekilde sevk edilmiş olup, meydana gelen sel nedeniyle can kaybının olmaması sevindiricidir. Zarar gören esnaflarımız ve vatandaşlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacaktır" dedi.