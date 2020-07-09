DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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Habur'da 5 terörist teslim olduŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Habur'da 5 terörist teslim oldu

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki barınaklarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞIRNAK

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2 zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek

BALIKESİR'de üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) darbedip, cüzdan ve cep telefonunu gasbeden, olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Yıldız (21) ve Burak Baştürk'e (24) 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi.

Olay, 24 Eylül günü bir parkta meydana geldi. Parkta oturan üniversite öğrencisi A.D. ve arkadaşlarının yanına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, iddiaya göre "Buranın abisi biziz" deyip, A.D.'yi dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, A.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti. A.D.'yi yakındaki su kanalına atmak üzereyken, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerini gören Nihat Yıldız ve Burak Baştürk kaçarak uzaklaştı.

İki şüpheli, içlerinden birinin rahatsızlığı için gittikleri hastanede A.D. ve yakınlarıyla karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Araya giren polislere bağırıp hakaret eden şüpheliler, kavganın sona ermesinin ardından hastaneden ayrıldı. Şüphelilerin hastanede yaşattıkları o anlar, A.D.'nin babası İ.D. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, hem gasp ve adam yaralama, hem de polise mukavemet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bugün devam edilen davanın duruşmasında, 'silahlı tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından Yıldız ve Baştürk'e ayrı ayrı 6 buçuk yıl hapis cezası verildi. İki zanlının da cezalarında herhangi bir indirim yapılmazken 'yağma', 'öldürmeye teşebbüs' ve 'polise mukavemet' suçlarından yargılanmalarına da ayrıca devam edilecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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İnşaattan hırsızlık şüphelileri, polis operasyonuyla yakalandı

ELAZIĞ'da, inşaattan demir kesme makinesi ve motosiklet çalan 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki inşaattan demir kesme makinesi ve motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu M.A., E.G. ve K.G.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonda, çaldıkları malzemelerle yakalanarak, gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. M.A., E.G. ve K.G., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:38 Kaynak: DHA

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