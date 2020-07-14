DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

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Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (3)ARAZÖZ OLAY YERİNDEN KALDIRILDIİzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye giderken devrilen arazöz, vinç yardımıyla TIR'a yüklenilerek kaldırıldı.
Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (3)
ARAZÖZ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI
İzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye giderken devrilen arazöz, vinç yardımıyla TIR'a yüklenilerek kaldırıldı. Kaza sırasında arazözün içinde bulunan ve hayatlarını kaybeden Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz'ın yanı sıra, yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Genç' ve Sedat Sagun'un eşyaları çalışma arkadaşları tarafından toplandı. Kaza sebebiyle bir süre araç trafiğine kapatılan Tire- Selçuk Karayolu da normal akışına döndü.Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ali Yılmaz'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:29 Kaynak: DHA
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