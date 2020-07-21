DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 20

Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (7)ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı'nın (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş (7)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı'nın (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Avcı, jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 20 metrelik güvenlik koridorun geçirilerek adliyeye getirildi. Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye binasından görüntü

-Zanlının adliyeye sevk edilişi

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber – Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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Sığacık'ta orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor (2) YENİDEN

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 2 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Sığacık Mahallesi'nin Akkum mevkisindeki ormanlık alanda, saat 14.30'da çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yerleşim yerlerine yaklaşık 10 metre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi, çevredeki evlerde yaşayanlar hortumlarla yaptı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevlerin, bir ara yolun karşısındaki evlerin bulunduğu bölüme atlaması paniğe neden oldu. Alevler, ormanlık alan içinde bulunan ve depo olarak kullanılan iki binaya zarar verdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile alevler 1,5 saatte güçlükle söndürüldü. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, ilk belirlemelere göre 2 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Evlerinin çok yakınına gelen alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, yangının söndürülmüş olmasına rağmen bölgeden ayrılmayıp, tüten bir yer olursa hemen taşıdıkları sularla müdahale etmeye çalıştı.

HORTUM VE KOVALARLA MÜDAHALE ETTİLER

Yangın bölgesinde evi bulunan İrfan Kılıç, "Koku geldi ilk önce, dışarı çıktık. Pansiyonun yakınından yangın başladı. İlk müdahale edenlerden biriydik. Arkadaşlara soğutmak için su tutmalarını söyledim. Evden hortum çıkarttık, havuzun suyundan su pompaladık. Yangın yakına geldi. Çaresiz durumda kaldık. Sağ olsun uçak, helikopter, yangın söndürme araçları hemen gelip müdahale etti. En son evlerin olduğu tarafa alev atladı. Ağaçlarımız yandı. Biz kendimiz söndürdük. Çok korktuk, hiçbir yere zarar gelmedi. Sadece iki işçinin yaralandığını duyduk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Erdoğan, "İnsanlardan kaynaklanan bir olaydır bu yangın. Cana bir şey olmadı. Buna da şükür. Rüzgar olmasaydı bu tehlike olmazdı. Yangını görünce tedbir aldık, ağaçları, yolları suladık. Kendi çapımızda bir şeyler yaptık" diye konuştu.

'İLK DEFA BÖYLE BİR FELAKET OLDU'

Öğle saatlerinde siyah dumanları gördüklerini aktaran Gamze Doğan, "Ormanla iç içeyiz zaten. Ağaçların yanma sesini duyduk. Polisler geldi ve bizi evlerden çıkardı. İtfaiye çok iyi çalıştı, kontrol altına aldılar. Biz de anca çıktık ormana. Dumanlar tütüyor, söndürmeye çalışıyoruz. Sabaha kadar buradayız. Çocuklarımızı başka yerlere bıraktık. Komşularla birlikte ekibe yardım edeceğiz. Helikopter üstümüzden geçti, helikopterin suyuyla ıslandık. Ateşin ısısıyla ısındık. 1992'den beri burada oturuyoruz, bir kez daha buna benzer bir yangın olmuştu ama ilk defa böyle bir felaket oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangın bölgesinden genel ve detay görüntüler

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Anons

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU, Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Antalya'da silahlı arsa kavgası: 1 yaralı

ANTALYA'da iki aile arasında çıkan arsa kavgasında Feyyaz D. (29) sol dizinden silahla yaralanırken, babası Ahmet D. ise darbedildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2853 Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meyanda geldi. Aralarında arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma olan iki aile arasında tartışma çıktı. Rıza G., tartışmanın ardından Ahmet D.'ye (59) ait eve giderek tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıza G., eniştesi Ahmet D.'yi darbederken, yanında taşıdığı kurusıkıdan bozma tabancayla eniştesinin oğlu Feyyaz D.'yi sol diz kapağından vurdu. 3 el silah sesini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iki aileye mensup kişileri olay yerinen uzaklaştırdı. Sol diz kapağından vurulan Feyyaz D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis tarafından yakalanan Rıza G., ise gözaltına alındı.

Baba Ahmet D., "Önce beni darbetti sonra oğlama tabancayla vurdu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisler detay

-Ahmet D. Detay

-Olay yeri detay

-Olay yeri inceleme ekipleri detay

-Genel detaylar

HABER - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Tandırda yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir evin önünde bulunan tandıra giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğaya salındı.

Olay  saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle 324. Sokak'ta meydana geldi. Bilal Özkan, evinin önünde bulunan tandırda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir yılanın olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı hayvan yakalama aparatı ile tandırın içinden çıkardı. Yapılan kontrollerde herhangi bir yarasının bulunmadığı yılan dereye bırakılarak yeniden doğaya salındı.

Pınar Gültekin, Metin Avcı, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 08:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Son Dakika

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