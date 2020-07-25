DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, otel ve restoran olarak hizmet veren tarihi konakta yangın çıktı. Alevler yanında bulunan bir tarihi konağa daha sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Osmanlı'dan kalan mimarisi ile ünlü Safranbolu'da Tarihi Çarşı mevkiinde bulunan otel ve restoran olarak hizmet veren konakta saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler tarihi konağı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler bu sırada yanında bulunan bir başka tarihi konağa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gece saatlerinde, Safranbolu Tarihi Çarşı mevkiinde Osman Şenol'a ait 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın, Ali ile Orhan Demirci'ye ait 3 katlı tarihi konağa sıçradı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları yapıldı. Yangından otel ve restoran olarak hizmet veren yaklaşık 200 yıllık tarihi konaklar kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen Karabük Valisi Fuat Gürel yaptığı açıklamada, "Bu kent değerli bir kent. Dünya mirası bir kent. UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bir kent. Eski tarihi bir kent olması hasebiyle de arka taraftaki sokaklara girme ile ilgili de tabii sorunlar var. Ön tarafta müdahale ederek söndürmeye çalışıldı. Bu manada biraz da zamanla alakalı sorunlar yaşandı. Çıkış nedeniyle ilgili değişik söylentiler var. Mutfakta çıktığı söyleniyor. Başka yerlerde olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız araştıracaklar. Otelde üç kişinin kaldığı söyleniyor ama hemen yangın çıkar çıkmaz onlar tahliye edilmiş. Şu an için şükürler olsun ki cana ait, canla ilgili bir sorunumuz yok. Tamamen malla ilgili, binalarla ilgili bir kaybımız var ama o bizim için değerli maalesef, Safranbolu evleri bizler için değerli." diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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İzmir'de, otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelde elektrik kontağından çıkan yangın panik yarattı. Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otelde kalan yaklaşık 20 müşteri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 1479 sokakta bulunan bir otelde çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağı kaynaklı çatı katında başlayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, otelde kalan yaklaşık 20 müşteri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.